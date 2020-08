Nenäsuihkeesta voi tulla niin riippuvaiseksi, ettei pysty nukkumaan ilman sitä. Tällöin on kyse lääkenuhasta.

Vaikka syksy on poikkeuksellinen, tietyt asiat eivät muutu. Sellainen on tavanomainen flunssakausi, joka on jälleen kerran alkamassa.

Niiskutus ja köhiminen lisääntyvät pian entisestään. Osa meistä tuntuu olevan kipeänä koko ajan.

Kun nuha ei ota loppuakseen, moni saattaa turvautua nenäsumutteeseen, jota saa käsikauppatavarana apteekista ilman reseptiä.

Avaava suihke voi kuitenkin helpotuksen sijasta lopulta jopa pahentaa nuhaoireita. Mistä niin sanotussa lääkenuhassa on kyse?

Lääkenuha liittyy ensisijaisesti juuri avaaviin suihkeisiin, joita suihkutetaan nenään ja jotka supistavat limakalvoja.

Suihkeista on apua etenkin sellaisessa äkillisessä ylähengitystieinfektiossa, jossa ilma ei kulje nenän kautta ollenkaan.

”Kun nenä menee yhtäkkiä tukkoon, sen voi aluksi avata tällä suihkeella”, sanoo Terveystalon korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Jari Suvilehto.

Jatkossa voi käyttää tarvittaessa esimerkiksi allergiaan käytettävää, reseptillä saatavaa suihkelääkettä.

” Suihke supistaa nenän limakalvoa, ja nenä avautuu.

Suvilehto korostaa, että nenä on varsin monimutkainen järjestelmä.

”Ihmiset harvoin tajuavat tätä. Nenä pystyy kaikenlaisissa tilanteissa kostuttamaan ja puhdistamaan hengitysilmaa”, Suvilehto sanoo.

Jotta tämä onnistuu, nenän on päästävä lepäämään. Siksi nenä toimii niin, että kun toinen sierain hengittää, toinen on lepotilassa. Vuoro vaihtuu muutaman tunnin välein.

”Ihminen ei huomaa tätä itse, sillä nenän toiminta ei tunnu mitenkään.”

Suurimmalla osalla nenän vuorovaihtelu toteutuu. Jos nenään laitetaan avaavaa suihketta, nenä ikään kuin aukeaa yhtä aikaa molemmilta puolilta.

”Suihke supistaa nenän limakalvon, ja nenä avautuu. Se tuntuu tavattoman avoimelta.”

Jos suihketta käyttää jatkuvasti tai kauemmin kuin käyttöohjeessa suositellaan, limakalvon rakenne muuttuu.

Farmakologian professori Esa Korpi sanoo, että tällöin limakalvo alkaa vastustaa supistumista ja vuotaa siksi entistä enemmän, kun lääkettä ei ole limakalvolla.

Kun lääkkeen käyttöaika pitenee, nenä tottuu sen avaavaan vaikutukseen.

”Niin sanottu sietokyky supistusvaikutukselle lisääntyy. Limakalvo alkaa turvota lopulta niin, että joutuu ojasta allikkoon”, Korpi kuvailee.

Ihminen voi tulla niin riippuvaiseksi suihkeesta, ettei pysty nukkumaan ilman, että laittaa sitä yöksi nenään.

”Olen vastaanotollani nähnyt, että pahimmillaan jotkut ovat käyttäneet suihketta vuosia”, Suvilehto sanoo.

”Tässä tapauksessa nenän sisälle alkaa muodostua ylimääräistä, kiintempää kudosta, joka tekee nenää ahtaaksi. Nenän limakalvo paksuuntuu eikä tahdo enää kunnolla palautua”, hän lisää.

Nenäsumutteita olisikin hyvä käyttää vain muutaman päivän ajan, korkeintaan seitsemän vuorokautta kerrallaan.

Sitten on pidettävä taukoa. Muussa tapauksessa nuha vain jatkuu jatkumistaan.

”Tauon pitää olla ainakin viikon parin mittainen, jotta limakalvot palautuvat. Jos nuha ei kuitenkaan lopu, on syytä mennä tarkempiin tutkimuksiin”, Esa Korpi painottaa.

Suvilehto korostaa, että nenäsuihkeen käytön lopettaminen ei aina onnistu kertalaakista.

”Kun itselleen kehittää lääkenuhan, nenä voi olla tukossa hyvinkin pitkään. Ihminen saattaa tarvita tukilääkkeitä, kuten suun kautta otettavia avaavia lääkkeitä.”

Käyttöön voi ottaa aluksi miedomman suihkeen, josta sitten yrittää päästä eroon 2–4 viikon kuluessa.

Toinen vaihtoehto on runsassuolainen eli hypertoninen suolaliuos, jolla saa nenän limakalvon turvotuksen laskemaan ilman, että aineeseen kehittyy riippuvuutta.

Korpi lisää, että lääkkeistä glukokortikoidit voivat puolestaan auttaa allergiseen nuhaan. Ne parantavat nenän limakalvon mahdollisen tulehduksen.

Suomessa on kuitenkin Korven mukaan monia ihmisiä, joiden nenä on yksinkertaisesti aina tukossa.

”Siihen liittyy allergiaa ja atopiaa. Osalla on ilmeisesti luonnostaan geeneistä johtuen herkkä nenä, joka joko vuotaa tai on tukossa.”

Pahimmassa tapauksessa voi joutua hengittämään pelkästään nenän kautta. ”Sehän ei ole ihmiselle luontaista tai vaivatonta.”

Korven mukaan nenäsumutteiden ohella on olemassa muitakin lääkeaineryhmiä, jotka aiheuttavat käyttäjissä nuhaa.

”Vaikutus on merkittävämpi niillä, joilla on herkempi nokka”, professori summaa.

Esimerkiksi hän nostaa eräät verenpainelääkkeet, joiden käyttöön voi liittyä lisääntyviä yskimis- ja nuhaoireita.

”Tämä ei sinänsä ole kauhean vaarallista. Pikkuisen se elämää hankaloittaa, mutta tärkeämpää on hoitaa verenpainetta.”

Lääkenuha liittyy laajempaan ilmiöön, painottaa Korpi.

Kehossa on lääkkeitä varten erilaisia vaikutuskohtareseptoreja. Kun lääkettä syödään paljon ja pitkäaikaisesti, kyseisessä reseptorissa saattaa muodostua niin sanottu vastavaikutus.

”Lääkkeillä vaikutetaan aina johonkin mekanismiin. Jos mekanismeissa ei sinänsä ole vikaa, lääkkeen suurinta vaikutusta pyritään korjaamaan perustasoon”, Korpi kuvailee.

”Tämä on elimistön yleinen piirre, joka näkyy hermostoissa ja muissakin soluissa. Jos jotain reseptoria aktivoidaan oikein voimakkaasti, siinä yleensä tapahtuu lopulta herkkyyden vähenemistä.”

Kun lääkkeen käyttämisen lopettaa tai harventaa annostelua, vastavaikutukset voivat alkaa tulla esiin.

Esimerkiksi opioidi-kipulääkkeet aiheuttavat ummetusta. Kun niiden käyttö loppuu, oireena voikin puolestaan ilmetä ripulia.

”Tässä kuvio on samantapainen kuin lääkenuhassa.”

” ”Kun särkylääkkeitä popsii suuhunsa ilman pidempiä taukoja, se saattaa itse asiassa pitää yllä pääkipua.”

Sama pätee päänsärkylääkkeisiin. Ei ole tavatonta, että tulehduskipulääkkeitä käytetään rutiininomaisesti.

”Kun niitä popsii suuhunsa ilman pidempiä taukoja, se saattaa itse asiassa pitää yllä pääkipua”, Korpi sanoo.

Hoitokeino särylle voikin olla sinänsä yksinkertainen: lääkkeen käyttö lopetetaan.

”Tällä saadaan usein päänsärky vähenemään, ja kroppa tottuu normaaliin fysiologiaan.”

Lääkkeen käänteinen vaikutus ei kuitenkaan katoa nopeasti. Tarvitaan useita päiviä tai jopa viikkoja, että elimistön vastavaikuttavat mekanismit lakkaavat toimimasta.