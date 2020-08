Korontatestiin hakeutuminen voi jännittää erityisesti lapsiperheissä, sillä testaustikun työntäminen nenään on lievimmilläänkin epämiellyttävä kokemus.

Lastentautien erikoislääkärit Anna Kotiranta ja Minna Kanervo kutsuivat testiä HS:n mielipidepalstalla ”kajoavaksi, kivuliaaksi ja jopa pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttäväksi toimenpiteeksi”, jota ei pitäisi hyväkuntoisille lapsille varotoimenpiteenä tehdä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei suosittelekaan testaamista vähäoireiselle lapselle, jonka kohdalla ei ole syytä epäillä altistumista koronavirukselle. Testattavaksi on kuitenkin syytä hakeutua, jos huoltaja tai terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsella on koronavirustartuntaan sopivia oireita.

HS seurasi, kuinka 9-vuotiaalta Olavi Röytältä otettiin koronavirusnäyte. Videolla Röyttä kertoo, miltä näytteen ottaminen tuntuu.

”Ei siinä ole mitään pelättävää”, Röyttä rohkaisee testiin menijöitä.

Miten näytteenottotilanteeseen kannattaisi valmistautua, jotta epämiellyttävästä hetkestä saisi pienelle lapselle mahdollisimman siedettävän?

”Kaikkein parasta olisi, että vanhemmat jaksaisivat olla rauhallisena lapsensa tukena”, sanoo lähihoitaja Tiia Pulkkinen Helsingin Uudesta lastensairaalasta.

Päivystyksessä työskentelevä Pulkkinen on ottanut satoja koronavirusnäytteitä ja toiminut avustajana näytteenottotilanteessa. Hän on myös ollut opastamassa uusia näytteenottajia ja avustajia siinä, kuinka testaustilanteessa toimitaan.

Pulkkinen työskentelee myös ajanvarauksessa, missä soittajalle kerrotaan, mitä näytteenottotilanteessa tulee tapahtumaan.

Pulkkinen suosittelee, että vanhemmat valmistelisivat lapsiaan kertomalla suurpiirteisesti, miten testi etenee. Liian yksityiskohtaisesti asiasta ei hänen mielestään kuitenkaan kannata keskustella, jotta testi ei ala jännittää tarpeettoman paljoa.

”Kannattaa kertoa, että testi tuntuu epämiellyttävältä, mutta se on nopeasti ohi”, Pulkkinen sanoo.

Myös se, että testi otetaan nenän kautta, olisi hyvä kertoa etukäteen.

Uuden lastensairaalan yhteydessä olevaan drive in -testauspisteeseen ajetaan omalla autolla.

Testin kulusta kerrotaan tarkemmin, kun lapsi saapuu huoltajansa kanssa näytteenottoon. Pulkkinen kertoo, että lapset ovat usein jännittyneitä ja peloissaan ennen testiä. Pelkoa pyritään helpottamaan jutustelemalla lapsen kanssa ilman kiirehtimistä.

Jos lapsi on sen ikäinen, että hän pystyy ottamaan tietoa vastaan, näytteenottaja kertoo suoraan hänelle itselleen, miten näyte otetaan. Pienimpien lasten kohdalla siitä kerrotaan mukana olevalle vanhemmalle tai huoltajalle.

Istu lapsen vieressä. Aikuisen kannattaa siirtyä etupenkiltä lapsen viereen takapenkille, jotta lasta voi pitää kädestä samalla kun näytettä otetaan. Tuen ja lohdun lisäksi kädestä kiinni pitäminen estää lasta nappaamasta näytteenottajaa kädestä silloin, kun hän on saanut näytteenottotikun lapsen sieraimeen. On yleistä, että tikku yritetään saada pois nenästä, sillä se ei tunnu mukavalta. Jos lapsi on erittäin hermostunut ja peloissaan, hänet voi myös ottaa syliin. Silloin lapsi asetetaan istumaan selkä vanhempaan päin niin, että vanhemman käsi menee lapsen käsien yli vyötärön edestä. Kädet jäävät vanhemman käsien alle ”turvaan”.

Tue oikeaa asentoa. Testattavaa pyydetään nojaamaan mahdollisimman rennosti taakse niin, että leuka ja nenä ovat hieman pystyssä. Näytteenottaja ottaa lasta leuasta kiinni asettamalla peukalonsa suunnilleen leuan kohdalle ja kämmenensä pään sivulle korvaa kohti. Näin lapsi ei saa käännettyä päätään kesken testin. Jos lapsi on sylissä, vanhempi voi ottaa itse lapsen otsasta kiinni, niin, että lapsi nojaa hieman taakse. Näin lapsen asennosta saadaan mahdollisimman rento.

Muistuta hengittämisestä. Näytettä otettaessa kannattaa hengittää suun kautta. Silloin kasvoja ei pysty jännittämään samalla tavalla kuin nenän kautta hengittäessä. Nenänielun alue rentoutuu ja näytetikku pääsee nenään helpommin. Hengittämisestä muistutellaankin koko näytteenoton ajan niin lapsia kuin aikuisia – erityisesti aikuiset unohtavat usein hengittää testitilanteessa.

Lohduta ja rauhoittele. Jos lapsi on kovin hermostunut ja kiukuttelee, näytteenottaja ja avustaja jutustelevat, kertovat rauhallisesti testistä ja tsemppaavat. Vanhemmalla on lapsen tukijana tärkeä rooli. Useimmissa tilanteissa hermostuneinkin lapsi antaa ottaa näytteen sen jälkeen kun hänelle on perusteltu, miksi se olisi hyvä ottaa. Paljon riippuu kuitenkin lapsen iästä ja ymmärrystasosta. Jos vanhempi vaatii testin tekemistä, näyte yleensä otetaan, vaikka lapsi huutaisi ja sanoisi, että sitä ei oteta. Väkisin testiä ei kuitenkaan tehdä.

Pysy itse rauhallisena. Tilanne on jännittävä kaikille, mutta vanhemman tehtävänä on pysyä rauhallisena. Jos vanhempi on hysteerinen, myös lapsi on hysteerinen. Vanhempi voi jutustella mukavia, kertoa, että tilanne on kohta ohi ja pitää kädestä.

Laske mukana kymmeneen. Näytteen ottaminen kestää Pulkkisen mukaan noin viidestä kymmeneen sekuntia. Jos lapsi osaa, hänen kanssaan voidaan laskea ääneen yhdestä kymmeneen. Vaikka hetki tuntuu pitkältä ajalta, lapsi on usein hyvin tyytyväinen huomatessaan, että kymmeneen päästäessä tikku on jo ulkona nenästä.