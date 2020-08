Viime vuosina ympäri maailmaa on järjestetty mielenosoituksia, joissa vaaditaan niin sanotun tamponiveron alentamista ja kuukautisköyhyyden lopettamista. Kuva Lontoon mielenosoituksesta.

Moni maa on viime aikoina ilmoittanut tarjoavansa maksuttomia kuukautissuojia niitä tarvitseville.

Skotlanti lupasi helmikuussa maksuttomat kuukautissiteet ja tamponit kaikille ensimmäisenä maailmassa.

Kesäkuussa – keskellä koronavirusepidemiaa – Uusi-Seelanti ilmoitti alkavansa jakaa ilmaisia suojia koululaisille, uutisoi CNN. Käytäntö aloitetaan jo tänä vuonna 15 koulussa ja ensi vuonna koko maassa.

Myös Englannissa aloitettiin maksuttomien suojien jakaminen oppilaitoksissa, kertoi muun muassa brittilehti The Guardian tammikuussa.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä maailmalla tapahtuvista muutoksista. Keskustelu maksuttomista kuukautissuojista ja kuukautisista ylipäätään käy kiivaana, ja esimerkiksi Yhdysvaltain useissa osavaltioissa on suunniteltu ja Saksassa on jo vähennetty suojien verotusta.

Suomessa taas keskustelu aiheesta on hyvin vähäistä, sanovat asiantuntijat.

”Kaikille opetetaan koulussa perusasiat, eli kuukautiset eivät ole sillä tavalla tabu kuin jossain muualla”, sanoo Väestöliiton asiantuntijalääkäri ja gynekologi Suvi Leppälahti.

”Mutta kyllä niihin yhä liittyy laajemmassa keskustelussa tabu. Yhteiskunnallinen aihe, josta ollaan hissukseen.”

Samoilla linjoilla on THL:n asiantuntija ja Kätilöliiton puheenjohtaja Katriina Bildjuschkin. Hän korostaa sitä, millainen puhekulttuuri kuukautisten ympärillä vallitsee.

”Kuukautisista puhutaan usein niin, että ’voi ei, nyt ne alkavat’. Kuukautisten alkamisen pitäisi olla ilo ja riemu! Silloin voitaisiin iloita siitä, että kohtu toimii niin kuin sen pitäisi toimia”, Bildjuschkin sanoo.

Bildjuschkinin mukaan puhetapa näkyy seksuaalikasvatuksessa ja liittyy eri sukupuolien jakoon: etenkin tyttöjen kasvuun naiseksi suhtaudutaan yhä suojelevasti ja surkuttelevasti.

”Niin kauan, kun näin tapahtuu, hyssytellään suojiinkin liittyviä asioita.”

Maksuttomien kuukautissuojien jakamisella halutaan ehkäistä kuukautisköyhyyttä, eli sitä, ettei tuotteisiin yksinkertaisesti ole varaa.

Kuukautisköyhyyden ajatellaan usein olevan kehitysmaiden ongelma. CNN:n mukaan useat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että se vaikuttaa miljooniin ihmisiin myös vauraissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Uudessa-Seelannissa.

Uudessa-Seelannissa arvioiden mukaan 95 000 tyttöä 9–18-vuotiaista jää kotiin koulusta kuukautistensa takia, koska heillä ei ole varaa suojiin. Sen vuoksi maa päättikin alkaa tarjota suojia kouluissa, sanoi pääministeri Jacinda Ardern lausunnossaan kesäkuussa.

Britanniassa tehdyn kyselytutkimuksen perusteella 27 prosenttia oli jättänyt menemättä kouluun tai töihin suojien puuttumisen vuoksi, uutisoi muun muassa The Independent.

Suomessa vastaavanlaisia tutkimuksia ei ole tehty, joten on vaikea arvioida, miten laaja ongelma täällä oikeasti on.

Niin Leppälahti kuin Bildjuschkin ovat kuitenkin sillä kannalla, että Suomessakin olisi kysyntää maksuttomille tai halvemmille kuukautissuojille.

”Koen, että se vähentäisi eriarvoisuutta. Sillä olisi myös symbolinen arvo, eli että kuukautiset ovat täysin normaali ja hyväksyttävä asia”, sanoo Leppälahti.

Leppälahden mukaan on itsestäänselvää, että Suomessa on vähävaraisia ihmisiä, joita asia koskettaa.

Bildjuschkinin mukaan Suomessa eletään siinä kuvitelmassa, ettei täällä ole vähävaraisia.

”Jos katsotaan leipäjonoja, niin kyllä täällä on köyhiä ihmisiä. Ja suurella osalla heistä on myös kuukautiset”, sanoo Bildjuschkin.

Kuukautisiin liittyvät kulut ovat merkittävä menoerä myös esimerkiksi suurille perheille tai opiskelijoille, hän muistuttaa.

Bildjuschkin on jo miettinyt kolme konkreettista tapaa, joilla Suomessa voitaisiin parantaa kuukautisiin liittyvää tilannetta: laskemalla kuukautistuotteiden arvonlisäveroa, jakamalla maksuttomia suojia laajasti sekä normalisoimalla seksuaaliterveyteen liittyvää puhetta.

Suojia voitaisiin jakaa esimerkiksi kouluissa ja oppilaitoksissa, tyttöjen taloissa, terveysasemilla ja vaikka ruokajakelussa sekä diakoniatyössä.

”Näitä vaihtoehtoja pitäisi alkaa jo vakavissaan miettiä. Suojille voisi olla kouluissa vaikkapa oma jakelukaappi, ettei terveydenhoitajien työ lisääntyisi.”

Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, ettei Suomeen ole tulossa maksuttomien suojien jakelua ainakaan lähiaikoina. Lakialoite suojien arvonlisäveron vähentämiseksi kaatui kolme vuotta sitten kannatuksen puutteeseen.

Viime viikolla aihe nousi jälleen hetkeksi politiikan asialistalle, kun Sdp:n puoluekokous päätti yhtyä aloitteisiin kuukautissuojien arvonlisäveron laskemiseksi.

”Periaatteessa kaikki ovat sitä mieltä, että tämä on hyvä idea. Mutta aina kun puhutaan rahasta, se vaatii poliittisen päätöksenteon”, sanoo Bildjuschkin.

Siksi hän peräänkuuluttaakin nyt suurta asennemuutosta. Se liittyy juuri siihen, miten kuukautisista puhutaan.

Avoimella puhekulttuurilla voisi olla myös terveydellisiä vaikutuksia.

Väestöliiton Leppälahden mukaan huomattavalla prosentilla liittyy kuukautisiin hankalia vaivoja ja osalla sairauksia, joita ei puhumattomuuden vuoksi hoideta tehokkaasti tai ollenkaan.

Yleisimpiä vaivoja ovat runsaat tai kivuliaat kuukautiset, mutta niihinkin on saatavissa apua. Jos taas kierrossa on ongelmia, on se usein hälytysmerkki.

”Oma toiveeni on se, että jokainen nuori oppisi koulussa, mikä on kuukautisiin liittyen normaalia ja toisaalta sen, mitkä asiat vaativat hoitoa. Toivoisin myös, että kuukautishäiriöihin ja niiden hoitoon liittyviä pelkoja saataisiin hälvennettyä”, sanoo Leppälahti.

Monia kuukautisvaivoja hoidetaan hormonaalisesti, mutta niihin liittyy yhä runsaasti pelkoa ja väärinkäsityksiä. Esimerkiksi e-pillereiden haittoja tuodaan enemmän esille mediassa kuin hyötyjä, vaikka vakavat haitat ovat harvinaisia, huomauttaa Leppälahti.