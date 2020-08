Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kasvomaskisuosituksesta huolimatta vain noin 20–30 prosenttia joukkoliikenteen matkustajista käyttää maskia. HS kiersi Helsingin keskustassa kysymässä ihmisiltä, käyttävätkö he maskia ja miksi – tai miksi eivät.

”Koronahössötys ei ole tarpeellista, korona ei huoleta minua.”

Muun muassa näin helsinkiläiset perustelivat HS:lle, miksi he eivät käytä maskia. HS jalkautui kysymään matkustajilta syitä joko maskin käytölle tai käyttämättä jättämiselle.

Ruuhkaiset junat, bussit ja metrovaunut tiedetään koronavirustartunnan kannalta mahdolliseksi riskipaikaksi. Siksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa, että niissä käytettäisiin maskeja. Tästä huolimatta VR ja HSL arvioivat viikonloppuna, että vain noin 20–30 prosenttia matkustajista käyttää maskia.

Koronaviruspandemia ei huoleta Jaakko Järvistä.

Jaakko Järvinen, ei aio käyttää maskia junassa

”Ei kai minulle mitään tautia tule. Tai ajattelen, että jos tulee niin on tullakseen. Korona ei huoleta minua.

Olen joskus lääkärissä käydessäni joutunut käyttämään kasvomaskia, ja maski tuntui epämukavalta. En käyttäisi maskia, vaikka tulisi maskipakko.

Maskisuosituksesta minulla ei ole mielipidettä. Kukaan tutuistani ei käytä maskia eikä kenelläkään ole ollut koronaa. En tunne sosiaalista painetta käyttää kasvomaskeja. Minusta vaikuttaa siltä, että sellaisia ihmisiä vältellään, jotka käyttävät maskeja.”

Vili Arrasteen mielestä Suomessa ei ole tarpeen käyttää kasvomaskia.

Vili Arraste, ei käytä maskia

”Olen menossa junalla Oulunkylään, enkä aio käyttää maskia. Kasvomaskien käyttäminen tuntuu aika epämukavalta, ja olen sitä mieltä, että tällainen koronahössötys ei ole tarpeellista.

En laita maskia, ellei minun ole aivan pakko. Ehkä sitten käytän, jos laissa määrätään.

Tutuistani aika harva käyttää kasvomaskeja. Osa käyttää julkisissa liikennevälineissä. Minun mielestäni Suomessa ei ole tarpeen käyttää maskia.”

Anneli Jääskeläisellä on laukussaan kangasmaskeja siltä varalta, että junassa on ruuhkaa.

Anneli Jääskeläinen, käyttää maskia tilanteen mukaan.

”Minulla on astma ja maskin käyttäminen tuntuu epämiellyttävältä. Olen pyrkinyt välttelemään sellaisia tilanteita ja paikkoja, joissa maskia tarvitsisi käyttää. Asun Katajanokalla ja pystyn pitkälti kävelemään paikasta toiseen.

Nyt olen astumassa Mäntyharjulle vievään junaan. Mukanani on kangasmaskeja, mutta jos junassa on väljää, en aio käyttää maskia. Olen varannut junasta paikan, joka on vähän syrjässä. Jos on kuitenkin ruuhkaa, niin sitten laitan maskin.

Pidän maskisuositusta hyvänä asiana. Kukaan ei tiedä, kuinka pahaksi tauti vielä äityy.”

Johanna Mannila puki maskin päälleen matkalla Kirkkonummen junaan.

Johanna Mannila, käytti maskia lähijunassa

”Käytän maskia aina pitkän matkan linja-autossa, junassa ja raitiovaunussa. Sisäisen liikenteen busseissa toimin kuitenkin tilanteen mukaan. Jos bussissa on vain pari ihmistä, tuntuu ihan älyttömältä laittaa maski kasvoille.

En kiinnitä erityistä huomiota siihen, käyttävätkö muut maskia. Tuntuu kuitenkin hyvin kummalliselta nähdä yksinäisen lenkkeilijän juoksevan meren rannassa merituulessa maski kasvoillaan.”

Carl-Axel Schauman ja Tiina Schauman sanoivat laittavansa maskit kasvoilleen heti kun he nousevat Kokkolan-junaan.

Carl-Axel Schauman ja Tiina Schauman, harkitsivat maskin käyttöä Kokkolan-junassa

”Käytimme maskeja Helsingin julkisessa liikenteessä. Junamatkalla Kokkolaan aiomme käyttää maskeja vain, jos junassa on paljon väkeä.

Maskeja näkyi Helsingissä jonkun verran. Hotellissa tuli mieleen, että maskeja olisi voinut olla käytössä enemmänkin. Jokaisen pitäisi kantaa asiasta oma vastuunsa ja käyttää maskia tilanteissa, joissa joutuu muiden kanssa lähekkäin.”

Celal Alperen Kumcu kertoi ottavansa uuden maskin käyttöön heti kun se valmistuu.

Celal Alperen Kumcu, ei käyttänyt maskia metrossa

”Käytin maskia aiemmin keväällä jo ennen kuin viranomaiset sitä suosittelivat. Aion aloittaa uudelleen, kunhan äiti saa uuden maskini valmiiksi.

Uskon, että maskit ainakin hidastavat koronavirustartuntojen leviämistä. Olisi itsekästä olla käyttämättä maskia tilanteissa, jossa niistä voi olla apua.

Moni ei kuitenkaan tunnu ajattelevat samalla tavalla. Ihmiset relaavat nyt, mutta jos tilanne huononee, kuten näyttää, kyllä monen pitäisi.”

Julius Kittilä käyttää maskia aina liikkuessaan joukkoliikennevälineillä.

Julius Kittilä, käytti maskia metrossa

”Maskin käyttö on järkevä tapa. Haluan noudattaa suositusta, jotta muutkin ymmärtäisivät, että se on tärkeää. Siksi käytän maskia aina matkustaessani joukkoliikenteessä.

Kiinnitän huomiota myös siihen, käyttävätkö kanssamatkustajat maskia. Melko hyvin helsinkiläiset suositusta noudattavat, vaikka junissa ihmiset saattavat vaikuttaa välinpitämättömiltä.”

Vuosaarelainen Marja-Inkeri Ruoppa toivoisi useammankin metromatkustajan käyttävän maskia.

Marja-Inkeri Ruoppa, käytti maskia metrossa

”Kaduilla en maskia käytä, mutta joukkoliikennevälineissä kyllä.

Tämän käyttäminen kyllä tuntuu ikävältä. Nenäni on sen mallinen, että maskia ei saa tiiviisti kasvoille, ja silmälasit ovat koko ajan huurussa.

Suhtaudun koronavirustilanteeseen rauhallisesti. Toinen aalto on varmaankin tulossa, ei sille mitään voi. Mutta en minä silti pelkää.

Vähän saatan katsoa, että kyllä tuollakin saisi maski olla.”