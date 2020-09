Ihon kuntoon maskiaikana vaikuttavat esimerkiksi maskin materiaali, kasvojen pesu sekä meikkaaminen.

Moni suomalainen on jo tottunut varustautumaan maskilla ruuhkaisiin tilanteisiin. Samalla osa on havainnut, että naama hikoaa ja kostuu hengitysilmasta maskin alla melkoisesti.

Voiko maski aiheuttaa iho-ongelmia?

Kyllä voi, vahvistaa Terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus. Iho saattaa oireilla maskinkäytön vuoksi monin tavoin.

Koska maskin tarkoitus on estää hengitysilman mahdollisia viruksia pääsemästä ympäristöön, se synnyttää maskin sisäpuolelle kuumaa, kosteaa ilmaa.

”Iholla olevat mikrobit tykkäävät tästä tilanteesta, mikä voi sitten näkyä iho-ongelmina”, Lagus summaa.

” ”Maskin aiheuttamalle tai pahentamalle aknelle on jo maailmanlaajuinen muotisana, maskne.”

Iho saattaa ärtyä ja kuivahtaa helposti. Kun ilmat pian kylmenevät, kasvojen iho voi myös rohtua aiempaa herkemmin.

Jos ihmisellä on jo ennestään ihosairauksia, kuten aknea tai ruusufinniä, ne pahenevat herkästi entisestään maskin alla.

Toisaalta Lagus korostaa, että vaikka ihmisellä ei olisi aiemmin ollut aknea tai muita iho-ongelmia, maskinkäyttö voi laukaista niitä. Iholle saattaa yhtäkkiä puskea finnejä.

”Tämmöiselle maskin aiheuttamalle tai pahentamalle aknelle on jo maailmanlaajuinen muotisana, maskne. Se on ihan todellinen asia”, lääkäri vahvistaa.

Listasimme Laguksen vinkkien pohjalta seitsemän asiaa, jotka on otettava huomioon maskinkäytössä, jotta ihon kunto säilyy hyvänä.

1. Oikeanlainen maski

Erityisen tärkeää on, että valitsee itselleen sopivan ja istuvan maskin. Se ei saa hangata kasvoja turhan paljon, vaikkei tältä voikaan täysin välttyä.

Liian löysää maskia puolestaan joutuu nostelemaan koko ajan, mikä likaa maskia ja vähentää sen suojaustehoa.

Materiaalin suhteen kolikolla on kaksi puolta, Lagus sanoo.

”Maski, joka olisi iholle kaikkein paras ja hengittävä, ei ole pandemian ehkäisyyn tehokkain vaihtoehto. Suosittelen valitsemaan kirurgisen maskin tai maskin, joka olisi tehty luonnonmateriaaleista, kuten puuvillasta.”

2. Pese kasvoja usein – mutta hellävaroen

Naaman säännölliset pesut ovat avainasemassa myös korona-aikana.

Jos iho on oikein rasvoittuva, Lagus neuvoo pesemään kasvot joka kerta, kun maskin ottaa pois.

Voimakkaiden aineiden sijasta sopii suosia helliä pesuaineita, kuten misellaarivettä. Tätä kannattaa käyttää, jos ihonsa haluaa puhdistaa maskin vaihdon yhteydessä. Se kun kulkee helposti laukussa mukana.

”Muutoin on parempi valita omalle ihotyypille sopiva pesuaine.”

3. Älä unohda kosteuttamista

Kasvojen pesun lisäksi Lagus painottaa kosteutuksen tärkeyttä.

”Nyt siihen on kiinnitettävä aivan erityistä huomiota”, hän sanoo.

Kosteusvoide kannattaa valita oman ihotyypin mukaan. Jos iho on rasvainen, on hyvä suosia kevyttä ja geelimäistä voidetta. Kuivemmalle iholle sopivat paksummat voiteet.

”Jos iho alkaa huomattavasti ärtyä, sitä voi rasvata aina ennen maskinkäyttöä ja sen jälkeen. Kosteuttaminen tulee entistä tärkeämmäksi, kun keli viilenee.”

4. Vaihda maski usein

”Hirveän tärkeää olisi ajatella maskia alusvaatteena”, Lagus lausahtaa.

Tällä hän viittaa siihen, että myös maskia on pestävä ja vaihdettava usein. Likaista maskia ei missään nimessä kannata laittaa kasvoille, vaan se on pestävä käyttökertojen välissä.

”Maski rupeaa keräämään talia ja epäpuhtauksia iholta. Sen lisäksi, että sen teho huononee, myös vaikutukset ihossa ovat tällöin merkittävämmät.”

Käytössä olisi myös hyvä pitää taukoja. Jos maskia joutuu vaikkapa pitämään tunteja, on hyvä ottaa se pois kasvoiltaan vähintään 15 minuutiksi joka neljäs tunti – ihan ihonkin vuoksi.

5. Ei meikkiä

Meikkiä ei kannata laittaa maskin alle. Käytännössä tämä voi olla melkein mahdotonta, jos haluaa kasvoihin tasaisen sävyn meikkivoiteella.

”Silloin on ainakin varmistettava, että käyttää tuotetta, joka ei pahenna oireita.” Tuote ei saisi tukkia ihohuokosia.

Lagus kuitenkin ymmärtää, että meikkaaminen on monelle identiteettikysymys ja iso osa arkea. Hän kannustaa satsaamaan etenkin silmämeikkiin, joka näkyy hyvin maskinkin takaa.

Maski kerää herkästi talia ja epäpuhtauksia iholta.­

6. Tarkkana parran kanssa

Laguksen mukaan iho voi ärtyä parran alla herkästi. Miehille hänellä onkin erityisohje.

”Vaikka on tärkeää pestä kasvoja, yhtä tärkeää on katsoa, että kasvojen alue on kuiva, ennen kuin maskin laittaa päälle.”

Muutoin iho, joka muutenkin kostuu maskin alla, saattaa jäädä hautumaan parran alle ja aiheuttaa iho-ongelmia.

7. Vältä uusia tuotteita

Maskiaika ei ole otollisin uusien ihonhoitotuotteiden käyttämiselle. Sen sijaan kannattaa luottaa vanhoihin, hyväksi todettuihin tuotteisiin, Lagus sanoo.

Maski saattaa kasvattaa esimerkiksi a-vitamiinipohjaisten retinolituotteiden vaikutusta ihoon.

”Ne ovat tehokkaita aineita. Jos lääkäri on niitä määrännyt, kannattaa käyttöä jatkaa. Jos niistä aiheutuu haittaa, on hyvä ottaa yhteyttä lääkäriin.”

Esimerkiksi itse hankittuna anti-age-hoitona retinolituotteita voi olla hyvä vähentää, sillä ne voivat herkemmin ärsyttää ihoa maskin alla.

Käyttö kannattaa joka tapauksessa ajoittaa ilta-aikaan, jolloin moni ei joudu käyttämään maskia yhtä paljon kasvoilla kuin päivällä. Jos iho tuntuu kaikesta huolimatta ärtyvän, apua kannattaa pyytää joko apteekista, ihotautilääkäriltä tai yleislääkäriltä.

”Voi olla, että iho ärtyy aineista, joista se ei ennen ollut millänsäkään. Silloin ammattilaisen ohjeet ovat paikallaan.”