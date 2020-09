Elokuussa positiivisia korona­testi­tuloksia oli pää­kaupunki­seudulla eniten nuorilla aikuisilla – ”Haasteena on se, että nuoriso yrittää elää normaalisti”, sanoo Husin Lasse Lehtonen

Husin diagnostiikkajohtaja toivoo, että nuoret kävisivät testeissä ja suojautuisivat tartunnoilta nykyistä aktiivisemmin.

Koronatartunnat näyttävät pääkaupunkiseudulla leviävän nyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Huslabin tuore tilasto.

”Tartunnat painottuvat todennäköisesti 18–35-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin, joilla on paljon sosiaalisia kontakteja”, arvioi Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Elokuun tilastossa näkyvät hänen mukaansa selvästi kesälomien loppumisen ja koulujen alkamisen vaikutus. 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä tartunnat painottuvat lukioikäisiin.

Eniten positiivisia testituloksia löytyi 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä, yhteensä 49.

Kaiken kaikkiaan Huslabin koronatestissä kävi elokuussa yhteensä 83 081 ihmistä, joista positiivisen testituloksen sai 233 ihmistä.

Luvut kertovat samasta asiasta kuin viime päivien uutiset. Koronatartunnoille on altistuttu esimerkiksi Helsingin yliopistossa uusien lääketieteen opiskelijoiden opiskelun alkamiseksi järjestetyssä tapahtumassa, jossa 300 ihmistä altistui.

Lehtonen toivookin, että nuoret kävisivät testeissä ja suojautuisivat tartunnoilta vielä nykyistäkin aktiivisemmin.

”Haasteena on se, että nuoriso yrittää elää normaalisti. Ymmärrän, että opiskelijat haluavat liikkua ja pitää yllä perinteitä, mutta tässä tilanteessa pitäisi keksiä maltillisempia tapoja, vaikka ne hiukan haittaisivatkin hauskanpitoa”, Lehtonen sanoo.

Tilastosta ei hänen mukaansa kuitenkaan voi päätellä, että jokin tietty ikäryhmä kävisi testissä erityisen laiskasti tai ahkerasti.

”On olemassa kaiken ikäisiä ihmisiä, jotka kääntyvät herkästi terveydenhuollon puoleen ja käyvät tarkistuttamassa pienimmätkin vaivansa, toisilla kynnys on korkeampi. Kyse on enemmän ihmistyypistä kuin tietystä ikäryhmästä.”, Lehtonen sanoo.

Viime viikkoina on käyty paljon keskustelua siitä, milloin flunssainen lapsi pitää viedä koronatestiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos täsmensi ohjeistustaan siten, että lapsen oireita voi seurata kotona ilman testaamista, jos oireilu on lievää eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän neljäntoista vuorokauden aikana.

Huslabissakin testattiin elokuussa eniten alle kymmenvuotiaita, yhteensä 19 313 alle 10-vuotiasta. Tartuntoja heidän joukostaan löytyi 11.

Tartuntojen määrä osoittaa Lehtosen mukaan sen, että lasten testaamista voisi kohdentaa vieläkin tarkemmin.

”Jos kaksivuotias käy Itä-Savossa mummolassa ja tulee flunssaisena kotiin, kyse on kuitenkin aivan eri tason tartuntariskistä, kuin jos flunssainen kaksivuotias on palannut mummolasta Kosovosta. Jälkimmäisessä tapauksessa testaaminen on erittäin perusteltua”, hän kuvaa.

Asiantuntijat miettivätkin parhaillaan sitä, miten lasten testaamista voitaisiin kohdentaa.

Myös yli 70-vuotiailta positiivisia testituloksia on saatu verrattain vähän eli 11. Arkihavaintojen mukaan pääkaupunkiseudun hoivakotien suojaustoimet ovat Lehtosen mukaan hyvät. Selvitystä asiasta ei ole tehty.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että osa negatiivisista testituloksista on vääriä. Huslabissa virheellisten negatiivisten testitulosten osuus Lehtosen mukaan noin 20 prosenttia.

Syynä on hänen mukaansa useimmiten se, että näytteenotossa on epäonnistuttu. Näytteen saaminen erityisesti lapsilta voi olla vaikeaa.

Kesälomien jälkeen koronatestaus ruuhkautui pahoin ympäri maata. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissäkin näytteenottoon pääsemistä ja testitulosta joutui pahimmillaan yli viikon. Tällä hetkellä testiin pääsee ja tuloksen saa Lehtosen mukaan parissa vuorokaudessa.

”Pystymme tekemään viisi tuhatta testiä vuorokaudessa ja määrä kaksinkertaistuu lokakuun puoleen väliin mennessä”, Lehtonen sanoo.

Tosin hän arvioi, että syksyn flunssakauden saapuessa sekään ei tule riittämään.

Pahin pullonkaula on tällä hetkellä Lehtosen mukaan koronavirukselle altistuneiden ihmisten jäljityksessä.