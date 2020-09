Tiktok pyrkii parhaillaan poistamaan videota. Sen näkeminen on järkyttänyt aikuisiakin.

Nuorten suosimassa videopalvelu Tiktokissa levisi alkuviikosta video, jossa tiettävästi yhdysvaltalainen mies tekee itsemurhan ampumalla.

Tiktokin mukaan video on lähtenyt alun perin liikkeelle Facebookin livevideosta ja levinnyt muihin palveluihin. Tiktok pyrkii parhaillaan poistamaan sitä yhteistyössä poliisin kanssa.

Videosta on levinnyt varoituksia myös suomenkielisillä sosiaalisen median tileillä. Useat aikuisetkin Tiktokin käyttäjät ovat kuvailleet videon järkyttäneen heitä syvästi ja varoittaneet, että kenenkään ei pidä missään nimessä katsoa videota.

Miten vanhemmat voivat auttaa lastaan, joka on nähnyt somessa levinneen videon?

Tärkeintä on, että lapsi saa purkaa kokemustaan ja puhua siitä aikuisen kanssa.

”Vanhemman kannattaa ottaa lapsen reaktiot ja kysymykset vastaan rauhallisesti ja asiallisesti, olivatpa ne sitten millaisia tahansa. Vanhemman ei tarvitse tietää kaikkeen vastausta, mutta on tärkeää olla lähellä ja valmiina kuuntelemaan”, sanoo Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatussuunnittelija Rauna Rahja.

Samaa mieltä on Itsemurhien ehkäisykeskuksen kriisityöntekijä Harri Sihvola. ”Ahdistus pienenee sillä, että siitä voi puhua aikuisen kanssa.”

Jos käy ilmi, että lapsi on nähnyt videon, vanhemmat voivat kuulostella hänen mielialaansa esimerkiksi näin:

”Minusta tuntuu, että sinä olet allapäin. Mietitkö sitä videota? Haluatko puhua siitä? Vai haluatko tehdä jotain muuta?”

”Aikuisen rauhallisuus kertoo lapselle, että lapsella ei ole hätää”, sanoo Rahja. Puhelimen käytön kieltämistä kokonaan he eivät kuitenkaan suosittele lyhyeksikään aikaa.

”Se antaisi lapselle viestin, että hän on tehnyt väärin ja häntä rangaistaan. Ei ole lapsen syy, että hän on törmännyt videoon. Ei ole järkevää vastata lapsen ahdistukseen sillä, että hänen oikeuksiaan rajoitetaan”, Sihvola sanoo.

Sihvola muistuttaa, että vanhemmat eivät kykene loputtomiin valvomaan eikä rajoittamaan maailmaa, jossa lapset ja nuoret elävät. Jos vanhempi sitä yrittää, hän saattaa menettää lapsensa luottamuksen.

HS julkaisee tunnistamattomaksi muokatun kuvan videon alusta, jotta mahdollisesti videoon törmäävä voi välttää sen katsomisen.

Vanhemmat voisivat Rahjan ja Sihvolan mielestä vastata lapsen kysymyksiin esimerkiksi tähän tapaan:

1. Miksi mies teki itsemurhan?

Rahja: ”Ehkä hän ei ole osannut ajoissa pyytää apua ongelmiinsa tai jäänyt ilman apua. Muista, että kaikista pienistä ja isoista murheista voi kertoa vanhemmille. Omien ikävien ajatusten kanssa ei kannata jäädä yksin. Aina on joku, joka haluaa auttaa.”

Sihvola: Jotkut ihmiset kokevat voimakasta kipua ja luulevat olevansa umpikujassa. He eivät keksi muuta ratkaisua. Vaikka sellaista tapahtuu, aina on muita vaihtoehtoja. Mitä enemmän me kahdestaan jutellaan siitä videosta, sitä vähemmän se ahdistaa. Me voimme liittoutua muiden ihmisten kanssa puhumalla ja sillä tavalla päästä ulos umpikujasta.

2. Sattuiko miestä?

Sihvola: Todennäköisesti ei.

3. Miksi hän ampui itseään kameran edessä niin, että muut näkivät?

Sihvola: Ehkä hän halusi, että muut näkisivät hänen kipunsa ja huomaisivat, miten toivottomaksi hän tunsi olonsa. Ehkä hän halusi satuttaa läheisiään. Emme voi tietää.

4. Miksi joku ihminen ylipäätään haluaa tappaa itsensä?

Sihvola: Se, että joku haluaa tehdä pahaa itselleen, kertoo siitä, että hän ei näe vaihtoehtoja. Se ei ole oikeasti totta. Hän on vain joutunut tilaan, missä hän ei osaa enää puhua asiasta. Siksi on oikein hyvä, että sinä pystyt sanomaan, että sinua ahdistaa. Ahdistus pienenee, kun siitä puhuu jonkun kanssa.

Rahjan mielestä nyt on hyvä jutella säännöllisesti median käytöstä ja käydä lapsen kanssa läpi, millaista sisältöä hän netissä kohtaa. Hän muistuttaa, että suurin osa internetin sisällöstä on suunnattu aikuisille ja että sosiaalisen median palveluissa on ikärajoja, jotka tulee ottaa huomioon.

Vanhemmat voisivat myös suunnata lapsen huomiota netin sijasta johonkin muuhun. He voisivat vaikkapa laittaa ruokaa yhdessä tai käydä kävelyllä ja ostoksilla lapsen kanssa.

”Jos lapsi vaikuttaa ahdistuneelta vielä viikon tai parin päästä, jos hänen on vaikea keskittyä ja hän heräilee öisin, silloin voi kysyä, että vieläkö mietit sitä videota”, Sihvola sanoo.

Lapset ja nuoret ovat kuitenkin Sihvolan mukaan joustavia. ”Joskus vanhemmat ovat liiankin huolestuneita, eivätkä huomaa, että lapsi on jo päässyt asiassa eteenpäin.”

Sihvola muistuttaa, että lapsille monien asioiden ymmärtäminen on helpompaa kuin heidän vanhemmilleen.

”Nykyisin esimerkiksi 10-vuotias on saanut huomattavan paljon enemmän tietoa esimerkiksi itsemurhasta kuin hänen vanhempansa aikoinaan. Asiat, jotka hämmentävät vanhempia voivat olla lapsille yksinkertaisempia”, Sihvola sanoo.

” ”Lapselle pitää korostaa sitä, että on olemassa toinen tie: puhuminen.”

Sihvola pitää videopalvelu Tiktokissa levinnyttä videota erittäin huolestuttavana siksi, että se saattaa antaa nuorille käyttäytymismallin, jota voidaan ryhtyä jäljittelemään.

”Tästä on olemassa selvää näyttöä”, Sihvola sanoo.Mittava itsemurhien aalto lähti liikkeelle esimerkiksi sen jälkeen, kun mediassa kerrottiin yhdysvaltalaisen rocktähden Kurt Cobainin itsemurhasta vuonna 1994. Kuolemaa käsiteltiin mediassa romantisoiden ja värittäen ja kuolleesta Cobainista julkaistiin jopa valokuvia.

Sen sijaan kun yhdysvaltalainen näyttelijä Robin Williams teki itsemurhan vuonna 2014, media osasi Sihvolan mukaan käsitellä tapahtunutta asiallisemmin. Artikkeleissa keskityttiin Williamsin uraan ja terveyteen ja niiden lopussa oli usein puhelinnumero, josta voi saada apua omaan ahdistukseensa.

Itsemurhavideo tukee Sihvolan mukaan sellaista näkemystä, että vaikeuksista ei ole muuta ulospääsyä. ”Siksi lapselle pitää korostaa sitä, että on olemassa toinen tie, puhuminen.”

Sihvola kiittää niitä tubettajia ja vloggaajia, jotka ovat puhuneet somessa selviytymisestään. He auttavat myös kuulijoita selviytymään.

”Sääntö on yksinkertainen: Jos kerromme kulttuurissamme itsemurhaan liittyviä tarinoita, lisäämme niiden määrää. Jos taas puhumme selviytymisestämme, tuemme muidenkin ihmisten selviytymistä”, Sihvola sanoo.

Myös Rahja kiittää nuoria, jotka ovat netissä varoittaneet muita itsemurhavideosta. ”Se on vastuullista toimintaa”, hän sanoo.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten chatin ja nettikirjepalvelun tiedot ja aukiolon löydät täältä ja Vanhempainpuhelimen päivystysajat täältä.

Suomen Mielenterveys ry:n kriisipuhelin vastaa ympäri vuorokauden numerossa 09-2525 0111. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin 116 111 ma–pe klo 14–20, la ja su klo 17–20, ruotsinkielinen päivystys ma–ke klo 14–17 ja to klo 17–20 numerossa 0800 96116.