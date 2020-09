”On aivan normaalia, että tytön murrosikä alkaa noin kymmenvuotiaana”, sanoo lastenlääkäri Saija Savinainen.

Lihavuus ja passiivinen tupakointi saattavat aikaistaa nuorten tyttöjen kehitystä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan korkeampi kehon rasvaprosentti ja passiivinenkin altistuminen tupakansavulle lisäävät todennäköisyyttä sille, että tytön rintojen kasvu alkaa aiemmin.

Saija Savinainen­

”On merkittävää, että terveydelle haitalliseksi tiedetyt tekijät vaikuttavat näinkin huomattavasti tyttöjen kehitys­aikatauluun”, toteaa väitöstutkija, lastenlääkäri Saija Savinainen.

Tutkimus julkaistiin Pediatric Research -lehdessä.

Rintarauhasen kasvu on yleensä ensimmäinen merkki tyttöjen murrosiästä. Varhainen murrosikä tytöillä on yhdistetty muun muassa kohonneeseen sydän- ja verisairauksien riskiin aikuisuudessa.

Savinaisen mukaan tutkimus kannustaakin lapsiperheitä tuttuihin asioihin: syömään ravitsemussuositusten mukaisesti, liikkumaan ja välttämään tupakointia.

Savinaisen mukaan on aivan normaalia, että tytön murrosikä alkaa noin kymmenvuotiaana. Eniten tytön kehityksen aikatauluun vaikuttavat hänen mukaansa geneettiset tekijät eli se, missä iässä hänen vanhempiensa murrosikä on alkanut.

Hänen tutkimuksessaan vajaalla kolmasosalla tutkittavista murrosikä käynnistyi kymmenen vuoden iässä tai sitä ennen.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että tyttöjen kehityksen aikataulu vaihtelee suuresti.

Useimmilla suomalaisilla tytöillä rintarauhasen kehitys alkaa 8–13-vuotiaana. Kuukautiset alkavat keskimäärin 13,3 vuoden iässä.

”Tiedämme kuitenkin, että tyttöjen murrosikä on ajan saatossa aikaistunut ja lihavuus lisääntynyt”, Savinainen huomauttaa.

Syynä kehitykseen on hänen mukaansa se, että aiemmin ravitsemus oli niukempaa ja yksipuolisempaa. Kun ravitsemus korjaantui, murrosikäkin aikaistui. Murrosiän varhaistuminen on kuitenkin jatkunut edelleen samalla kun lasten lihavuus on yleistynyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi äskettäin, että joka neljäs alle 17-vuotias poika ja lähes joka viides tyttö on joko ylipainoinen tai lihava.

Savinaisen tuore julkaisu on osa Itä-Suomen yliopiston Liikunta ja ravitsemus -tutkimusta, johon osallistui kaiken kaikkiaan yli 500 lasta. Tutkimus toteutettiin vuosina 2007 ja 2009. Lapset tutkittiin ensin 6-8 vuotiaina ja uudelleen 8-10 vuoden iässä. Savinaisen tutkimukseen valikoitui lopulta 195 tyttöä.

Tutkimuksessa lasten terveyttä seurattiin ja heidän kehonsa koostumusta, ravitsemusta sekä fyysistä suorituskykyään mitattiin. Lasten vanhemmat raportoivat myös omista elämäntavoistaan kuten tupakoinnista.

Savinainen havaitsi, että tyttöjen kahden vuoden seurannan aikana: ”Mitä korkeampi rasvaprosentti tytöllä oli, sitä todennäköisemmin rintarauhanen oli lähtenyt kasvamaan”, hän kiteyttää.

Hän totesi, että rintojen kasvun varhaisella alkamisella oli yhteys myös passiiviseen tupakointiin.

Näin tutkimus vahvistaa joitakin aiempia kansainvälisiä tutkimustuloksia. ”Toisissa tutkimuksissa tällaista yhteyttä taas ei ole osoitettu”, Savinainen huomauttaa.

Hän pitää mahdollisena, että passiivinen tupakointi vaikuttaa tytön hormonitoimintaan. ”Tupakoinnin yhteydestä tyttöjen rintarauhasten kehitykseen tarvitaan kuitenkin vielä lisätutkimuksia ennen kuin niiden syy-yhteyttä voidaan pitää varmana”.