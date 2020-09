Lapsi voi ajautua ihmiselle tyypilliseen taistele tai pakene -tilaan, jossa uuden oppiminen vaikeutuu. Aikuinen voi kuitenkin ruokkia positiivista asennetta.

Voitko lopettaa tuolilla keikkumisen ja keskittyä tehtäviin? Montako kertaa tästä pitää sanoa? Luokassa pitää olla hiljaa – eikö tästä nyt ole jo sovittu?

Opettaja nalkuttaa vakihäirikölle, ja tunnelma luokassa on ikävä.

Se ei ole kenenkään kannalta yhdentekevää.

”Kielteinen viesti leviää koko luokkaan ja huono ilmapiiri heikentää kaikkien kykyä oppia uusia asioita”, kertoo aivotutkija ja Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Minna Huotilainen.

Huotilainen on tullut tunnetuksi monista haastatteluistaan, joissa hän kertoo kansantajuisesti, millaiset asiat tekevät aivoillemme hyvää. Hän on vinkannut opiskelijoille, että oppiminen tehostuu, jos pitää tauon aina 45 minuutin välein. Pienten päiväunien kokeilemista hän on suositellut kaikille. Hän kannustaa harrastamaan musiikkia sekä jättämään imuroinnin vähemmälle ja menemään sen sijaan metsään.

Huotilainen korostaa myös myönteisen asenteen vaikutusta: se jättää kasvavan lapsen aivoihin jäljen, joka lisää uteliaisuutta ja kykyä omaksua uusia asioita koko elämän ajan. Johdonmukainen myönteinen palaute luo ilmapiirin, joka vaikuttaa pitkäkestoisesti arkiseen tekemiseen.

Kun Huotilainen aloitti aivojen tutkimisen yli parikymmentä vuotta sitten, hän työskenteli pääasiassa laboratoriossa. Koehenkilöille puettiin johdoilla päällystetty uimalakkia muistuttava myssy, joka mittasi aivojen reaktioita samalla kuin koehenkilölle annettiin erilaisia ärsykkeitä.

”Se oli monimutkaista ja hankalaa, koeasetelmat olivat todellisuudelle vieraita”, Huotilainen sanoo.

Nykyisin mittauslaitteita voi pukea päälleen, niiden kanssa voi liikkua ja nukkua. Tutkimusta voidaan tehdä arkisessa ympäristössä: kotona, päiväkodissa, koulussa ja työpaikalla.

Aivotutkimuksessa onkin nyt Huotilaisen mukaan vallalla ”tunteiden tutkimuksen renessanssi”. Aiemmin tutkijat keskittyivät antamaan tunteille nimiä ja luokittelemaan niitä. Nyt he pyrkivät selvittämään millaisen jäljen tunteet jättävät aivoihin. Huotilaista kiinnostaa erityisesti se, miten tunteet vaikuttavat oppimiseen ja käyttäytymiseen.

Aivoissamme on metsästäjä-keräilijä-kaudesta saakka vallinnut kaksi perusasetusta.

Ihmisillä, kuten muillakin saaliseläimillä, on voimakas eloonjäämistä palveleva mekanismi, joka monitoroi herkeämättä mahdollista vaaraa. Mekanismi on niin vahva, että sitä ei voi laittaa pois päältä.

”Jos kuulisimme leijonan karjahtavan lähellä, pomppaisimme heti pystyyn”, Huotilainen havainnollistaa.

Vaaran uhatessa ihmisen koko elimistö keskittyy täydellä kapasiteetillaan jäämään henkiin. Tämä tarve syrjäyttää esimerkiksi empatian kyvyn.

Toisaalta ihmiset ovat myös uteliaita ja luovia, sillä metsästäjä-keräilijän aivot kehittelivät jatkuvasti uusia tapoja hankkia ruokaa.

”Me tasapainoilemme edelleen näiden kahden ääripään välillä: varovaisuus suojelee meitä ja uteliaisuus vie meitä eteenpäin – viime kädessä uteliaisuus saattaa olla eloon jäämisen kannalta jopa tärkeämpää”, Huotilainen sanoo.

Tutkijat voivat edelleen todentaa nämä kaksi tilaa esimerkiksi lapsessa mittaamalla hänen fysiologiaansa.

”Jokainen on joskus taistele tai pakene -tilassa, mutta huolestuttavaa on, jos se on lapsen normaalitila, jos hän on siinä tilassa koko päivän, tai koko viikon. Vielä huonommin ovat asiat, jos se on kaikkien päiväkodin lasten normaalitila”, Huotilainen sanoo.

Suomalaisten lasten ei tarvitse pelätä leijonia. Sen sijaan nykylapsi monitoroi muunlaisia uhkia: Miksi tuo tyyppi katsoo minua noin, aikooko se viedä mun repun. Onko minussa jotakin hassua, onko tukka huonosti? Miksi poikaystävä käyttäytyy noin, aikooko se jättää?

Myös epäonnistumisen uhka aiheuttaa ahdistuneisuutta ja varuillaan oloa: aina pitäisi tehdä jotakin enemmän ja paremmin.

Jos tuleva matikankoe jännittää, kokeeseen valmistautuminenkin on vaikeampaa.

”Mekanismi ruokkii itseään: mitä enemmän koetta vatvoo mielessään, sitä uhkaavammalta se tuntuu”, Huotilainen sanoo.

Näyttöä on hänen mukaansa myös siitä, että ahdistus tarttuu ja voimistuu kaveriporukoissa ja nuorten kuplissa.

Ikävät tunteet voivat kasautua esimerkiksi koulussa.

”Kun ihminen on uhkien monitoroimisen tilassa, pelkkä fysiologinen tila estää oppimisen. Tämä tila myös tarttuu oppilaasta toiseen sekä myös opettajasta oppilaaseen ja päinvastoin”, Huotilainen sanoo.

Aikuisten tehtävä on Huotilaisen mukaan huolehtia siitä, että lapsella on koulussa turvallinen olo sekä riittävästi terveyttä ja mielenterveyttä tukevia asioita.

”Totuus on kuitenkin se, että eihän meistä tähän ole. Sillä mitoituksella, mitä aikuisia nykyisin on koulussa, jokaista lasta ei voida koulupäivän aikana kohdata”, Huotilainen toteaa.

Tavallinen koulupäivä onkin täynnä oppimista haittaavia tekijöitä.

Ekaluokkalainen jonottaa syömään meluisassa ja avotilassa 300 muun oppilaan kanssa. Tilanne voi olla lapselle pelottava, koska paikalla on liikaa ihmisiä ja liikaa tapahtumia. Oppilas ei välttämättä edes tiedä, miten tilassa suunnistetaan ja minne eri ovet johtavat. Tilanne on hänelle liian hallitsematon.

”Väärin!” Huotilainen sanoo. ”Jos jo ruokailutilanne on pelottava, millaista on opiskelu avoimessa kouluympäristössä, jossa ihmisiä, tapahtumia ja meteliä on ihan liikaa? Oppiminen vaatii rauhaa.”

Kehostaan epävarma teini joutuu jumppatunnilla tekemään liikuntasuoritusta, josta hän ei suoriudu.

”Väärin!”

Oppilasta kiusataan koulussa.

”Väärin!”

Huotilainen muistuttaa, että kiusaaminen haittaa sekä kiusaajan että kiusattavan koulutyötä.

”Kiusaaja nähdään usein stereotyyppisesti vain pahiksena, mutta myös hän käy omaa selviytymistaisteluaan. Jos hänen ei tarvitsisi olla huolissaan omasta pärjäämisestään maailmassa, hänen ei tarvitsisi kiusata.”

Kun aikuisia ei ole koulussa riittävästi, pitää olla hyviä käytänteitä.

Jokaisessa koulussa pitäisi Huotilaisen mukaan olla esimerkiksi kiusaamiseen puuttumisen käytäntö, jota toteutetaan systemaattisesti.

”Silloin jokainen tietää mitä kiusaamistilanteesta seuraa.”

Mitä vanhemmat voivat tehdä auttaakseen lasta oppimaan?

Vanhempien tehtävä on luoda kodista sellainen tila, jossa lapsi ja nuori tulee kuulluksi, niin että hän voi turvallisesti olla oma itsensä. Nuori etsii omaa minäkuvaansa ja haluaa joskus hämmentää vanhempiaan ilmoittamalla olevansa jotain outoa.

”Vanhemmat saavat järkyttyä ja ehkä vähän pitääkin, jotta nuoren ei tarvitse ottaa käyttöönsä kovempia keinoja. Tärkeintä on, että nuorta ei hylätä”, Huotilainen sanoo.

Jokaisen lapsen kohdalla vanhempien kannattaa Huotilaisen mukaan miettiä, kuluvatko kaikki päivät hankaluuksista jauhamiseen.

”Sehän on tavattoman väsyttävää niin lapselle kuin vanhemmillekin.”

Hän tähdentää, että lapsella on oikeus kuulla itsestään myönteistä puhetta ja vanhemmalla on oikeus puhua myönteisesti lapsestaan.

Nuoren kannalta on tärkeää, että vanhempi ymmärtää sitä maailmaa, jossa nuori elää. Tutkimusten mukaan lukioikäisten ahdistuneisuus ja kyynisyys ovat nousussa, ja se on Huotilaisen mielestä pelottavaa. Korkeakouluopiskelijoilla ahdistus alkaa olla jo yleisempää kuin masennus.

”Enää ei riitä, että kysytään, mikä tätä yhtä nuorta ahdistaa. Pitää kysyä isoja kysymyksiä: mitä vikaa on pääsykoejärjestelmässä, koulussa ja koko yhteiskunnassa”, Huotilainen sanoo.

Hän yhtyy näkemyksiin, joiden mukaan pääsykoeuudistus on lisännyt yhä nuorempien oppilaiden paineita, kun tulevaisuutta koskevia päätöksiä pitää tehdä aina vain aikaisemmassa vaiheessa.

Toinen tutkimuksissa esiin noussut asia on sosiaalisen median liiallinen käyttö, joka aiheuttaa nuorille masennusta.

Kolmas nuoria huolestuttava suunta on sosiaalinen segregaatio eli eriytyminen. Osalla yhteiskunnan jäsenistä menee entistä paremmin, kun taas toisilla menee aina vain huonommin. Se ahdistaa Huotilaisen mukaan erityisesti nuoria: ”Ei paljon auta, vaikka nuorella itsellään menee hyvin, jos kaveri on umpikujassa eikä tiedä, miten pääsisi sieltä pois.”

Näin käännät kielteisyyden myönteisyydeksi

1. Ujo lapsi

Lapsi on ujo ja pelkää esitelmää, jonka hän joutuu pitämään luokan edessä

Vanhempi voi auttaa harjoittelemalla etukäteen kotona lapsen kanssa. Harjoituksen voi videoida ja katsoa videolta, miten kiinnostavasti lapsi osaa kertoa itselleen tärkeästä aiheesta. Lapsen on tärkeää kokea itsensä hyväksytyksi ujona.

2. Lapsi, jolla on autismin kirjon piirteitä

Lapsi osaa yli 400 dinosauruslajin tieteellisen nimen. Hänellä on dinosaurus-aiheiset kortit, joista hän ei halua luopua hetkeksikään.

Vanhempaa voi auttaa ajatus, että autismi on yksi tapa olla ihminen, eikä tätä piirrettä tarvitse parantaa. Voisiko lapsi innostua samaan tapaan vaikkapa historiasta tai matematiikasta?

3. Ylivilkas lapsi, jolla on tarkkaavaisuushäiriö

Oppilas keikkuu tuolillaan ja häiritsee opetusta. Opettajan voimalause tilanteessa on: Kokeile jotakin muuta. Äänetön tuoli, stressipallo tai ulkona opiskelu voivat auttaa oppilasta. Muista, että lapsi ei ole yhtä kuin hänen diagnoosinsa. Lapsi on huipputyyppi, ja opettajan ammattitaitoa on saada huipputyyppi näkyviin.