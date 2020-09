Hygieniamme on nyt huipputasolla ja desinfioimme kaikkea jatkuvasti – voiko se kostautua myöhemmin? Asiantuntijat kertovat, mitä vastustuskyvystä on syytä tietää

Perusflunssaa on nyt liikkeellä tavallista vähemmän, eli tavallista parempi hygienia on tuottanut tulosta. Voiko käsidesin vimmainen käyttö kuitenkin aiheuttaa myöhemmin ongelmia vastustuskyvyllemme?

Milloin sairastit viimeksi perusflunssan? Moni on onnistunut vähentämään maaliskuun jälkeen flunssien määrää tai jopa välttämään ne kokonaan pesemällä käsiä, käyttämällä käsidesiä, pitämällä turvavälejä ja noudattamalla muita suojatoimia.

”Toimilla on ollut huomattava merkitys tarttuvien tautien leviämiselle”, vahvistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Hän muistuttaa, että kausi-influenssa pysähtyi kuin seinään, kun koronavirusepidemiaa seurannut poikkeustila tuli voimaan maaliskuussa.

”Kun ihmiset pysyivät kotona ja etätöissä ja toteuttivat muitakin tartuntoja ehkäiseviä toimia, se on vähentänyt ei yksin koronaviruksen vaan myös kausi-influenssaa aiheuttavien influenssavirusten ja muiden hengitystieinfektiovirusten, kuten RS-viruksen, leviämistä sekä suolistoinfektioita”, Nohynek sanoo.

Hygieniatoimet ovat siis tuottaneet tulosta. Mutta voiko runsaalla käsidesin käytöllä ja hihaan yskimisellä olla haitallisia seurauksia: Kuolevatko myös sellaiset mikrobit, jotka auttavat meitä vastustamaan tartuntatauteja? Voiko koronatartuntojen ehkäisytoimista seurata vastustuskyvyn heikkenemistä ja sen myötä joskus tulevaisuudessa valtava flunssa-aalto?

”Ei voi. Mitään suurta laskua emme joudu myöhemmin maksamaan”, sanoo Turun yliopiston lastentautiopin professori Erika Isolauri.

Käsidesin ahkerakaan käyttö ei hänen mukaansa vaikuta ihmisen immunologiseen puolustuskykyyn.

”Silloin torjutaan viruksia ja bakteereita paikallisesti”, Isolauri tähdentää.

Ihmisen vastustuskyky kehittyy hyvin varhaisessa vaiheessa eli vastasyntyneenä ja imeväisenä.

Ihmisen puolustuskykyyn voidaan pidemmällä tähtäimellä vaikuttaa sikiöaikana vähän ennen syntymää, synnytyksessä ja ensimmäisten elinkuukausien aikana. Äidin loppuraskauden ja lapsivuodeajan hygieniatoimilla voi olla vaikutusta vauvan vastustuskykyyn.

”Tänä aikana vauvan olisi hyvä elää aika lailla normaalisti. Ei ole hyväksi, jos silloin aletaan rakentaa lapsen ympärille jonkinlaista leikkaussalia”, Isolauri sanoo.

Suojaavan mikrobiston muodostuminen on siirtynyt Isolaurin mukaan jatkuvasti varhaisempaan ikään. Suolistomikrobisto alkaa muodostua jo raskauden aikana. Synnytys on tärkeä osa mikrobiston muodostumista, samoin imetys.

”Rintamaito ei ole steriiliä. Imetyksessä äidistä lapseen siirtyy hyviä mikrobeja, jotka piiskaavat vauvan puolustusvasteen syntymistä”, Isolauri kertoo.

Hän muistuttaa, että äidin ja lapsen läheisellä vuorovaikutuksella ja fyysisellä kontaktilla on tärkeä merkitys: kyse ei ole ainoastaan vauvan henkisestä kehityksestä vaan myös siitä, että läheisyys vaikuttaa suotuisasti vauvan mikrobiston kehittymiseen.

Vikaan mentiinkin Isolaurin mukaan 1950–60-luvuilla, kun synnyttävää äitiä alettiin kohdella lähes yhtä hygieenisesti kuin leikkauspotilasta. Synnytyssairaalassa vastasyntynyt eristettiin äidistään ja tuotiin vain syömään säännöllisin välein.

”Vasta 1970-luvulla ymmärrettiin, että lapsi syntyy melko valmiina puolustautumaan ympäristön haasteita vastaan”, Isolauri sanoo.

Ihmisen ihossa, keuhkoissa, nielussa ja suolistossa on Isolaurin mukaan kymmenen kertaa enemmän mikrobeja kuin koko ihmiskehossa on soluja. Jokaisella meistä on aivan oma mikrobistomme, ja juuri se pitää yllä puolustustasapainoamme.

Tätä tasapainoa saattaa horjuttaa, jos ihminen sairastaa virusinfektion joko ripulin tai köhän muodossa.

”Se tuhoaa hänen hyviä mikrobejaan ja sen myötä hänen puolustuskykyään. Sen vuoksi jälkitautina on usein bakteeritauti”, Isolauri sanoo.

Jos lapsella on varhain paljon virusinfektioita, se voi haitata hänen puolustusvasteensa kypsymistä.

Aikuinen ihminen ei siis voi vaikuttaa omaan vastustuskykyynsä tai kehonsa puolustusjärjestelmään käsienpesulla, desinfioinnilla eikä muillakaan koronaviruksen suojatoimilla. Sen sijaan runsas antibioottien käyttö voi Isolaurin mukaan heikentää puolustusjärjestelmää.

Isolauri ei näe tarpeellisena sitä, että vauvoja pidettäisiin korona-aikana eristyksissä. Hänen mukaansa äidit voivat viettää vauvan kanssa sosiaalista elämää.

”Äidin omat kontaktit ovat hyvin tärkeitä, kunhan nyt ei tieten tahtoen altista vauvaa koronavirukselle”, hän sanoo.

Isolauri antaa täyden tukensa myös hallituksen ja THL:n nykyisille koronatorjuntatoimille.

”Olemme ymmärtäneet erinomaisesti sen, että emme voi elää ikuisesti kuplassa ja eristyksessä. Meidän on jatkettava elämäämme, ja yhteiskunnan pitää pysyä toiminnassa. Onneksi suomalaiset ovat tolkun ihmisiä. Terveellä järjellä mennään”, Isolauri sanoo.

Nohynek pitää epätodennäköisenä, että koronan jälkeen seuraisi suuri flunssa-aalto.

Suurempi huoli hänen mukaansa on se, että sitten kun koronarokotteita on saatavilla, ihmiset luottavat liikaa rokotteeseen eivätkä enää pidä kiinni tartuntojen ehkäisystä.

”Toki toivomme, että saamme riittävän tehokkaita ja turvallisia rokotteita, mutta mikään rokote ei ole teholtaan sataprosenttinen. Jos rokotteiden suojateho jää toivotusta erinomaisesta, on syytä ajatella, että rokotteen saaneet sairastuisivat lievemmin. Vielä emme kuitenkaan tiedä, pystyykö rokote ehkäisemään taudin tarttumisen. Toivomme tietysti, että se estäisi sekä tartunnan että vakavan taudin”, Nohynek sanoo.

Hän arvioi, että jotkut nyt pisimmällä olevista koronarokotteista saisivat myyntiluvat jo tämän vuoden lopulla.

”Ehkä pääsemme rokottamaan laajemmin jo ensi vuoden alussa.”

Isolauri toivoo niin ikään, että rokote valmistuisi vuodenvaihteeseen mennessä.

”Epäilen kuitenkin, että ensi talven flunssakausikin mennään vielä näillä ehkäisytoimenpiteillä”, Isolauri sanoo.