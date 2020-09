Intervalliharjoittelusta on kolme muotoa, ja ne kaikki ovat kuntoilijalle todella kannattavia – Asiantuntija neuvoo kolme treeniä, joiden tulokset tuntuvat muutamassa viikossa

Intervallijuoksu nostaa kuntoa, parantaa lihasten toimintaa ja vaikuttaa jopa aivoihin. Liikuntatieteiden tohtori Juha Peltonen kertoo, millaisista harjoituksista kannattaa aloittaa.

Joku solmii tänään lenkkitossunsa, pistää kellon käyntiin ja kirmaa tutulla reitillään, joka tulee kierretyksi suurin piirtein tunnissa. Peruskunto junnaa paikallaan, kun matka on sen verran pitkä, ettei vauhtia jaksa kauheasti kiristää.

Toisen juokseminen on taasen jäänyt kokonaan taka-alalle, kun aika ei tunnu arjen tohinoissa riittävän säntilliselle lenkkeilylle. Jaksaisiko sitä enää juostakaan paria kilometriä enempää?

Vaikka esimerkkitapaukset poikkeavat toisistaan merkittävästi, kumpaankin saattaa tepsiä sama taikasana: intervalliharjoittelu.

Moni lenkkeilijä tai juoksemisesta haaveileva unohtaa usein, että juoksukuntoaan voi kasvattaa lukuisilla tavoilla. Kaikki eivät syty kymmenen kilometrin hölkkälenkeistä, eikä niin tarvitse ollakaan – keinoja kun on muitakin.

Yksi niistä ovat intervallit. Niitä voi treenata jokainen, kunhan varmistaa, ettei korkealle intensiteetille ole terveydellisiä esteitä.

” ”Suurin syy sille, etteivät ihmiset harrasta liikuntaa, on heidän itsensä mukaan kiire.”

Intervalliharjoittelu voi sanana kuulostaa vieraalta. Yksinkertaisuudessaan kyse on siitä, että juoksuharjoituksen aikana kovatehoiset ja kevyemmät jaksot vuorottelevat tasaisen tempon sijaan.

Liikuntatieteiden tohtori ja liikuntafysiologian dosentti Juha Peltonen Helsingin Urheilulääkäriasemalta toteaa intervalleilla olevan varsin pitkät perinteet. Ne ovat kuitenkin selvästi nousseet enemmän esille viimeisen 20 vuoden aikana.

Innostus tahdin vaihteluun kuntoilijoiden keskuudessa juontaa juurensa ajan rajallisuuteen.

”Suurin syy sille, etteivät ihmiset harrasta liikuntaa, on heidän itsensä mukaan kiire. Tästä on syntynyt nokkela johtopäätös: jos aikaa kerran on vähäisesti, mitäpä, jos harjoittelisi käytettävissä olevalla ajalla intensiivisemmin? Saisiko aikaan saman tuloksen kuin pitkäkestoisella treenaamisella?”

Kyllä, Peltonen vahvistaa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että intervallien hyödyt kuntoilijalle ovat kiistattomia.

” SIT-treenissä ajatuksena on tehdä aivan maksimaalisia, noin 30–60 sekunnin suorituksia.

Peltonen muistuttaa, että intervalleista puhuttaessa voidaan tarkoittaa ainakin kahdenlaista harjoittelua.

”Ensinnäkin on niin sanottu sprint interval training eli SIT-harjoittelumuoto. Siinä ajatuksena on tehdä aivan maksimaalisia, noin 30–60 sekunnin suorituksia, joiden välissä on noin neljän minuutin ajan kevyttä liikuntaa, kuten kävelyä tai rauhallista hölkkää. Tehdään siis vähän, mutta sitäkin korkeammalla intensiteetillä.”

” HIIT-treenissä tehdään noin neljän minuutin mittaisia jaksoja noin 80–95 prosentin teholla.

Toinen tapa on high intencity interval training eli HIIT, josta puhutaan paljon.

Ajatus siinä on, että tehdään noin neljän minuutin mittaisia jaksoja noin 80–95 prosentin teholla maksimaalisesta hapenottokyvystä tai maksimisykkeestä, ja pidetään sitten neljän minuutin aktiivinen palauttelu.

Vaikkei olla ihan maksimissa, sykkeet ovat korkealla, ja HIIT aiheuttaa voimakasta hengästymistä ja väsymistä.

Lisäksi on olemassa kolmas, kevyempi vaihtoehto eli intervallikävely, joka on näiden kahden yhdistelmä.

”Siinä kävellään hyvin nopeasti esimerkiksi 60 sekunnin pätkä, jota seuraa 1–2 minuuttia palautusta. Tämä on helppo tapa aloittaa intervalliharjoittelu.”

Jotta voisimme ymmärtää, mihin intervallien mahdollinen teho todella perustuu, on tärkeää määritellä kestävyysharjoittelun eri osa-alueet. Niitä on Peltosen mukaan kolme: perus-, vauhti- sekä maksimikestävyys.

”Peruskestävyysalueella on tuntemuksena se, että pystyy vielä puhumaan ponnistelematta. Liikuntatieteellistä termistöä käyttäen kyseessä on aerobisen kynnyksen taso tai sen alapuolella oleminen”, Peltonen linjaa.

Normaalikuntoisilla tämä taso on suurin piirtein 45–55 prosentin välillä maksimihapenotosta, kun urheilijalla se on 60–65 prosentin tasolla. Hyvin huonokuntoisella luku on 30–40 prosentin luokkaa.

Vauhtikestävyysalueella puolestaan ollaan aerobisen kynnyksen ylittämisen jälkeen. Silloin hengitys ja energiantuotto kiihtyvät, ja veren laktaattipitoisuus nousee jyrkemmin. Myös puhuminen on työläämpää voimakkaamman hengästymisen vuoksi.

Kun suorituksen intensiteettiä lisätään, tullaan vauhtikestävyysalueen yläpäähän eli niin sanotulle anaerobiselle kynnykselle. Tämän tason ylittyessä hengitys kiihtyy voimakkaasti, ja veren laktaattipitoisuus nousee jyrkästi.

Anaerobisen kynnyksen yläpuolella ollaan maksimikestävyysalueella, jossa hapenkulutus saavuttaa maksiminsa.

Yksi maksimaalisen hapenoton saavuttamisen kriteereitä on, että hapenkulutus ei enää nouse, vaikka juoksuvauhti kasvaisi.

”HIIT -treenit toteutetaan lähellä tehoa, jossa maksimaalinen hapenottokyky tulee saavutetuksi. SIT-harjoittelussa suoritusten kesto on lyhyt, jolloin voidaan mennä vielä kovempaa anaerobisen energia-aineenvaihdunnan tuottaman boostin turvin”, Peltonen selittää.

” Intervalliharjoittelu kehittää erityisesti maksimaalista hapenottokykyä.

Intervalliharjoittelu, oli se sitten SIT- tai HIIT -treeniä, kehittää erityisesti maksimaalista hapenottokykyä. Siis kapasiteettiamme saada ulkoilmasta keuhkojen ja verenkierron kautta happi siirrettyä urheilun aikana pääosin työtätekeville lihaksille ja toisaalta myös sitä, miten lihakset kykenevät tätä happea käyttämään.

”Sellaisissa lajeissa, joissa kannatellaan omaa kehonpainoa, kuten juoksussa, painoon suhteutettu hapenottokyky on todella tärkeä asia. Kansainvälinen minimisuositus työikäisille aikuisille on vähintään 28 millilitraa minuutissa kehon painokiloa kohti.”

Lukema vastaa sitä, että pystyy muutaman minuutin juoksemaan yhdeksän kilometrin tuntivauhtia. Nuorella, normaaliaktiivisella naisella luku on 40 millilitran molemmin puolin, ja vastaavalla miehellä 50 millilitrassa.

Sen lisäksi, että parantunut hapenottokyky on yhteydessä suorituskykyyn ja elämänlaatuun, se liittyy moniin terveystekijöihin.

”Esimerkiksi lihasten insuliiniherkkyys ja parantunut pitkäaikainen veren sokeritasapaino muuttuvat intervalliharjoittelussa. Myös lihasten verenkierto paranee, kun muodostuu enemmän typpioksidia. Lisäksi sydämen toiminta tehostuu.”

Tiedossa on myös, että monet kansansairauksistamme liittyvät krooniseen, matala-asteiseen tulehdukseen. Intervallitreenauksella on osoitettu parempia tulehdusmuuttujien muutoksia kuin perinteisellä kestävyysharjoittelulla.

” Intervallit voivat jopa parantaa tunteiden säätelyä.

Intervalli vaikuttaa aivoihinkin eri tavoin kuin tavallinen hölkkä.

”Esimerkiksi motorinen oppiminen on parempaa HIIT-harjoittelujen yhteydessä. Lisäksi kognitiiviset toiminnot kehittyvät tehokkaammin, ja intervallien on todettu jopa mahdollistavan paremman tunteitten säätelyn.”

Intervalliharjoittelulla voi siis saada aikaan samanlaisia, ellei parempia tuloksia kuin tavallisella kestävyysjuoksulla. Koska kyseessä on intensiivinen harjoitus, jossa juoksijan täytyy antaa kaikkensa, palautuminenkin kestää kauemmin.

”Yleinen suositushan on, että viikossa olisi vähintään 150 minuuttia kohtuullisen kuormittavaa tai 75 minuuttia rasittavaa liikuntaa. Jos aikoo täyttää intervalleilla koko osuuden, se on aika kova rutistus kuntoilijalle, eikä jätä tilaa riittävälle levolle ja palautumiselle.”

” Yksikin harjoitus viikossa alkaa tuottaa tulosta.

Kaikkia rauhallisia lenkkejä ei siis kannata vaihtaa repiviin intervalleihin.

”Jos HIIT-harjoituksen tekee yhdenkin kerran viikossa, se alkaa näkyä parantuneena suorituksena jo muutamien viikkojen jälkeen. Sitten näitä neljän minuutin settejä voi alkaa tehdä useamman yhdessä harjoituksessa.”

Hän nostaa esille kilpaurheilusta tutun polarisoidun harjoittelun käsitteen.

”Tässä harjoitellaan kestävyyssuorituskyvyn ääripäitä. Eli paljon peruskestävyyttä ja kohtuullisesti maksimikestävyyttä, mutta aika vähän vauhtikestävyyttä. Tämän näkisin toimivaksi kuntoilijalle, jos hän haluaa sisällyttää mukaan intervalleja.”

Intervallien treenaaminen saattaa kiinnostaa myös painonpudottajaa. Peltonen vahvistaa, että tällainen harjoittelu vaikuttaa peruskestävyysjuoksun lailla kehonkoostumukseen.

”Kyllä tällä on mahdollista saada kehon rasvaprosenttia alemmaksi.”

Olipa kyseessä sitten laihduttaja, lenkkiharrastuksen aloittaja tai kokenut juoksukonkari, kaikkiin treenaajiin vetoaa Peltosen mukaan intervalleissa yksi tunne.

”Harjoituksen aikana syntyy tsempin tunne, joka varmaan kaikista parhaiten saa sitoutumaan liikuntaan. Kun menee välillä kovempaa vauhtia, motivaatio kasvaa.”

”Eikä näiden harjoitusten pitäisi ainakaan olla ajasta kiinni. Hyvän treenin saa tehtyä jo parissakymmenessä minuutissa.”