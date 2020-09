Wide ContentPlaceholder

Rennompi ryhtiliike

Vuosisatojen ajan meitä on neuvottu olemaan selkä suorassa. Kun ryhdin merkitystä on alettu tutkia tarkemmin, on selvinnyt, ettei huono ryhti näytä olevan yhteydessä selkävaivoihin. Nyt tiedetään, että työpäivän aikana kannattaa istua lysyssä tai vaikka maata sohvalla, jos se tuntuu hyvältä.

Moni on oppinut suoristamaan selkää, mutta hyvän ryhdin merkitys terveydelle ei olekaan niin yksiselitteinen asia kuin on luultu.­

Kuulut kenties siihen laajaan ihmisjoukkoon, joka on viimeiset kuusi kuukautta työskennellyt keittiönpöydän ääressä tai kotisohvalla pötköttäen? Ehkä mieltäsi on vaivannut kotitoimiston huono ergonomia? Siinä tapauksessa kannattaa lukea tämä juttu. Se saattaa muuttaa pysyvästi käsitystäsi siitä, millainen on hyvä työskentelyasento.