Maskisuosituksista on helppo lipsua, koska niissä on paljon tulkinnan varaa, sanoo psykologian tohtori.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) laajensi keskiviikkona maskisuositustaan leviämis- ja kiihtymisvaiheen osalta. Jo aiemmin ovat olleet voimassa perusvaiheen maskisuositukset.

Jos epidemia etenee kiihtymisvaiheeseen, maskisuositus laajenee koskemaan julkisia sisätiloja sekä yleisötilaisuuksia. Suositus koskisi muun muassa kauppoja, ostoskeskuksia, kirjastoja, uimahallien yleisiä tiloja, kirkkoja, teattereita ja museoita. Maskisuositus koskisi myös lukioita, ammattikouluja ja korkeakouluja.

Kiihtymisvaihe tarkoittaa, että koronavirustapausten alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta 100 000:ta asukasta kohden kahden viikon aikana.

Psykologian tohtorin ja terveyden edistämisen dosentin Pilvikki Absetzin mielestä kuulostaa monimutkaiselta, että suositukset on jaettu perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheisiin. Hän ei usko, että ihmiset eri puolella Suomea au­to­maat­ti­ses­ti tie­tä­vät, mis­sä vaiheessa milloinkin ollaan.

”Vastaanottajan kannalta on vaikea tietää, missä vaiheessa nyt eletään, ja varmasti tullaan eri puolilla Suomea elämään erilaisessa vaiheessa eri hetkinä.”

Absetz arvelee myös, etteivät asiantuntijatkaan tule olemaan yksimielisiä siitä, missä vaiheessa milloinkin ollaan. Kun oikea vaihe on tiedossa, pitää vielä osata soveltaa oikean vaiheen suosituksia.

”Kaikki eivät varmasti seuraa uutisia herkeämättä.”

Itse maskisuositukset ovat näennäisen selvät, mutta niissäkin on Absetzin mielestä liikaa tulkinnan varaa.

”Esimerkiksi jo nyt suositellaan käyttämään kasvomaskia joukkoliikennevälineissä, jos ei pysty pitämään turvavälejä. Se, pystyykö pitämään turvavälejä vai ei, on aika subjektiivinen kokemus ja myös vaihtelee tilanteesta toiseen”, hän sanoo.

”Jos esimerkiksi bussissa on ennestään kaksi ihmistä, turvavälejä on helppo noudattaa. Mitä jos bussiin pölähtää yhtäkkiä kymmenen uutta ihmistä?”

Vasta leviämisvaiheessa suositellaan, että maskia pidettäisiin kasvoilla aina kun matkustetaan joukkoliikennevälineessä.

Kasvomaskisuositus tuli ylipäätään Suomessa käyttöön varsin myöhään verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan.

Se, että monilla oli jo ennen suositusten voimaantuloa syntynyt voimakas asenne puolesta tai vastaan, vaikuttaa Absetzin mukaan edelleen. Meillä on syntynyt kaksi leiriä, koska asiantuntijatkin olivat aluksi vahvasti erimielisiä siitä, onko kasvomaskista hyötyä.

Joukkoliikenteessä tehtyjen kyselyiden mukaan noin puolet matkustajista kertoo käyttävänsä kasvomaskia, mutta havainnoimalla tehdyissä selvityksissä käyttöasteeksi on arvioitu noin 30 prosenttia.

Osa on muuttanut mielipidettään maskien käytöstä. Silti on edelleen paljon ihmisiä, jotka eivät usko, että maskista olisi mitään hyötyä. Kun ihmiset ovat jotain mieltä, he etsivät perusteita omalle mielipiteelleen.

Hinta oli aluksi yksi peruste, mutta Absetz ei usko, että se on kovin monelle todellinen peruste maskittomuuteen. Aivan aluksi maskin käyttö myös saattoi tuntua joistain ihmisistä vähän nololta.

Lisäksi Suomessa on keskitytty paljon maskien teknisiin ominaisuuksiin ja niiden oikeanlaiseen käyttöön: Pesetkö oikein? Vaihdatko riittävän usein? Mikä materiaali suojaa parhaiten?

Tämä on ollut monesti myös julkisessa keskustelussa tärkeämpää kuin se, kuinka moni maskia käyttää, Absetz arvioi.

Varsinaista maskiuupumusta Absetz ei ole Suomessa vielä havainnut, sillä täällä maskin käyttö on vielä aika rajallista. Koronavirustesteihin väsymistä Absetz odottaa alkavan näkyä, kun jo nyt samat ihmiset ovat käyneet testeissä monta kertaa.

Absetz haluaisi nähdä kasvomaskeja enemmän hallituksen jäsenillä ja muilla julkisuudessa esiintyvillä ihmisillä. Se olisi hänen mielestään tärkeä signaali suositusten tueksi.

”Meillä ei ole kenellekään annettu valtuuksia puuttua maskittomuuteen.”

Vaikka Absetz on yksilönvapauden kannalla, hän ihmettelee, miten kevein mielin vanhuksia suljettiin hoitolaitoksiin ja heitä estettiin näkemästä sukulaisiaan, palvelualan yrityksiä suljettiin ja ihmisiä estettiin hankkimasta elinkeinoaan, mutta samalla maskien käyttöä ei saa edellyttää keneltäkään.

Hän vertaa tilannetta esimerkiksi Saksaan, jossa ihmisille sanottiin, että maskia tulee käyttää. Saksassa ei alettu miettiä, millainen maskin pitää olla – monenlaiset ratkaisut kelpaavat.

Absetz toivoo ihmisiä motivoivan maskin käyttöön esimerkiksi se, ettei vaikkapa ravintoloita tai muita julkisia tiloja jouduttaisi sulkemaan uudestaan. Se voisi ainakin nuorten aikuisten tapauksessa kannustaa lisäämään maskin pitämistä kasvoilla.

”Maskin käyttöä voisi lisätä myös se, että maskeja olisi saatavilla esimerkiksi pitkän matkan busseissa.”