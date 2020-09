Uusi hanke panostaa vahvasti nuorten itsemurhien ehkäisyyn.

Kouluväkivalta ja kiusaaminen ovat saaneet uuden ulottuvuuden: Yhä useammin niihin liittyy julkinen häpäisy ja nöyryyttäminen.

Väkivallan videointi on ollut ongelmana jo vuosia. Uutta on se, miten taitavia nuoret ovat nykyisin videoiden käsittelyssä: Niistä muokataan nopeasti meemejä ja levitetään esimerkiksi Snapchatiin, Instagramiin ja Youtubeen.

Kiusaaminen on aina ollut raakaa, toteaa Aseman lapset ry:n Heikki Turkka, joka työskentelee kaikkein vaikeimpien kiusaamistapausten parissa. Järjestö on kehittänyt niitä varten oman puuttumismallin ja Turkalle on kertynyt kokemusta jo parista sadasta tapauksesta.

”Miltä tahansa keskustelupalstalta voi lukea vanhojenkin ihmisten kertomuksia siitä, miten suuria traumoja kiusaaminen ja siihen liittyvä väkivalta on heille aiheuttanut”, Turkka sanoo.

Julkisuus tuo kuitenkin kiusaamiseen ja väkivaltaan uusia piirteitä. ”Nuori saattaa ajatella, että tällaisen uhriksi joutuminen voi tuhota koko elämän. Pahimmillaan se voi nostaa riskiä itsemurhaan”, Turkka toteaa.

Turkka huomauttaa, että nuorten tekemien itsemurhien määrä ei ole laskenut, vaikka suomalaisten itsemurhien määrä kokonaisuudessaan on laskenut. ”En ihmettelisi, jos tämä olisi yhtenä syynä ilmiön taustalla”, hän sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Outi Linnaranta vetää THL:n ja Sosiaali ja terveysministeriön hanketta, jonka tarkoituksena on ehkäistä itsemurhia. Hankkeessa nostetaan esiin myös kouluväkivalta ja nettikiusaaminen itsemurhan riskitekijöinä.

Hankkeessa halutaan Linnarannan mukaan keskittyä muun muassa nuorten itsemurhien ehkäisyyn. ”Nuoriin halutaan panostaa, koska heidän itsemurhansa ovat erityisen turhia, eikä niiden määrää ole saatu laskuun”, Linnaranta sanoo.

Lokakuussa käynnistyvä hanke on osa ministeriön Mielenterveysstrategiaa vuosille 2020–2030. Se sisältää useita hankkeita, joilla on tarkoitus parantaa nuorten mielenterveyspalveluita.

” Nuorten henkisen hyvinvoinnin kannalta julkisen häpäisyn vaikutukset ovat valtavia.

Väkivaltavideon levittäminen somessa liittyi myös viime viikolla Vantaan Kytöpuiston koulussa sattuneeseen tapaukseen, jossa neljän 12–13-vuotiaan oppilaan epäillään pahoinpidelleen 11–vuotiaan oppilaan välitunnilla.

Vaikka tällaisesta tallenteesta voi olla hyötyä tapausta tutkivalle poliisille, nuorten henkisen hyvinvoinnin kannalta julkisen häpäisyn vaikutukset ovat valtavia, Turkka tähdentää.

Asiantuntijat tähdentävät, että tässä jutussa mainitut asiat eivät liity Kytöpuiston koulun tapaukseen, vaan niistä puhutaan yleisellä tasolla.

Turkka kertoo eräästä toisesta tapauksesta, jossa videoinnin kohteeksi joutuneen yläkouluikäisen stressi ja pahoinvointi kasvoivat niin suureksi, että hän ei pystynyt palaamaan omaan kouluunsa, mutta ei myöskään mihinkään muuhun asuinalueensa kouluun.

Uhri pysytteli kotona, hänellä ilmeni psykosomaattisia oireita ja univaikeuksia. Nuori saatettiin ammattiavun piiriin ja lopulta hän pystyi jatkamaan koulunkäyntiä, mutta koulussa, joka sijaitsi kaukana hänen omalta asuinalueeltaan.

” Videoiden maailma on opettajille ja vanhemmille vieras.

Mitä koulut ja vanhemmat voivat tehdä netissä tapahtuvan kiusaamisen ehkäisemiseksi?

Turkan mukaan kysymys on vaikea, koska videoiden maailma on opettajille ja vanhemmille vieras. ”Aikuiset eivät pysty edes tekemään asioita, joita lapset tekevät käden käänteessä”, Turkka sanoo.

Hän muistuttaa, että kun nuoret tajuavat tekojensa seuraukset, he ovat yleensä pahoillaan. ”Nuoret ovat kuitenkin impulsiivisia ja nopeita reagoimaan. Heidän ajatusmaailmansa on vielä aivan keskeneräinen.”

Siksi mediakasvatus tulisi hänen mielestään aloittaa paljon aikaisemmin kuin nykyisin tapahtuu. ”Erityisesti esille tulisi ottaa se, mitä laki sanoo tällaisten tekojen seurauksista”, Turkka sanoo.

” ”Antakaa huoltajille mahdollisuus kasvattaa lapsiaan.”

Koulut tekevät Turkan mukaan jo nyt valtavan hyvää työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Yhteydet koteihin jäävät kuitenkin usein hoitamatta.

”Kun kouluilta kysyy, onko kiusaamiseen liittyvistä asioista kerrottu vanhemmille, moni vastaa että kyllä on laitettu suomenkielistä viestiä Wilmaan. Samaan hengenvetoon koulu saattaa kertoa, että tosin meillä on kymmenittäin Wilma-palveluita, joita ei ikinä ole edes avattu.”

Näiltä kouluilta pitäisikin Turkan mukaan kysyä, että jos kerran tiedätte tämän, miksi ette ole yhteydessä suoraan näihin perheisiin. ”Antakaa huoltajille mahdollisuus kasvattaa lapsiaan.”

Sellaisilla alueilla, joilla esimerkiksi asuu paljon maahanmuuttajia, viestit on lähetettävä sillä kielellä ja siinä muodossa, että ne tulevat luetuiksi. ”Opettajat voivat käyttää myös puhelinta”, Turkka huomauttaa.

” Itsemurhan tekevien joukossa erottuu riskiryhmiä.

Suomessa itsemurhakuolleisuus on puolittunut vuoden 1990 jälkeen. Myönteinen käänne tapahtui valtakunnallisen itsemurhien ehkäisyprojektin aikana, joka toteutettiin vuosina 1986–1996. Nykyisin Suomi sijoittuu itsemurhatilastoissa Euroopan keskitasolle.

”Kun itsemurhan tekevien määrää on yleisesti saatu laskettua, heidän joukostaan erottuu riskiryhmiä, joiden parissa ei ole vielä tehty kaikkea sitä, mitä voitaisiin. Niihin kuuluvat nuoret, mutta muitakin riskiryhmiä on”, Linnaranta sanoo.

Vuonna 2018 itsemurhaan kuoli yhteensä 99 alle 25-vuotiasta. ”On syytä epäillä, että näissä luvuissa ovat yliedustettuina kielelliset vähemmistöt ja myös seksuaaliset vähemmistöt kuten homoseksuaalit, sekä sukupuolivähemmistöt, kuten transsukupuoliset. He voivat olla myös alttiimpia henkilöön kohdistuvalle väkivallalle tai yleisemmin verkossa esiintyvälle surjinnälle”, Linnaranta sanoo.

Joissakin riskiryhmissä avun hakemiseen ja avuntarjoajiin luottamiseen voivat hänen mukaansa vaikuttaa esimerkiksi kielelliset ja kulttuuriset tekijät.

”Aikuisten kantasuomalaisten palvelut on saatu toimimaan ja heidän itsemurhansa ovat kääntyneet laskuun. Nyt on aika täydentää palveluntarjontaa koko Suomen väestölle”, Linnaranta sanoo.