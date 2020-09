Moni on kokenut etätyön lisänneen selkä- ja niskavaivoja, sanoo tutkija. Kun työmatkaliikkuminen jää pois, kehoa kannattaa liikuttaa muilla tavoin.

Herätyskello piipittää: sängystä ylös, hampaat puhtaaksi ja koneen ääreen!

Monen etätyöläisen työmatka on lyhentynyt pariksi metriksi ja työpäivä alkaa melkein suoraan sängystä. Vireystila ei kuitenkaan yöunien jälkeen ole paras mahdollinen.

”Vaikka nukkuminen ja uni palauttavat kehoa ja mieltä, herätessä saattaa kroppa olla kankea, vaikka ajatus kulkisi. Joskus voi olla myös toisin päin: Kroppa on letkeä, mutta aivot puoliunessa ja sumussa”, kertoo fysioterapeutti Sanna Aro.

Moni on kokenut etätyön vähentäneen liikkumista ja lisänneen selkä- ja niskavaivoja, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki.

”Fyysinen aktiivisuus heikkenee, kun työmatkaliikunta jää pois. Työergonomia saattaa romahtaa kotioloissa, mikä lisää riskiä tuki- ja liikuntaelimien sairauksiin.”

Sanna Aro neuvoo tämän jutun lopussa kolme liikettä, jotka herättelevät lempeästi kehoa ja liikuttavat niveliä, kuten polvia, lonkkia ja olkapäitä. Samalla ne liikuttavat ja lämmittävät tukikudoksia sekä useita lihasryhmiä.

”Ideana on, että ei treenata tiettyä lihasta, vaan liikutetaan koko kroppaa ja tehdään isoja liikkeitä, jotka tuntuvat hyvältä ja virkistävät sydän- ja verenkiertoelimistöä sekä aivoja”, Aro sanoo.

Suuri osa Suomea siirtyi maaliskuussa kertaheitolla etätöihin. Se oli digiloikka tuntemattomaan, sillä koronavirus ei antanut mahdollisuutta punnita muutoksen seurauksia etukäteen.

”Kyse on isosta murroksesta”, vahvistaa Ruohomäki.

Nyt digiloikan vaikutuksista on saatu ensimmäisiä tutkimustuloksia. Työterveyslaitoksen tuoreen kyselyn alustavat tulokset kertovat, että muutos on koettu valtaosin hyväksi.

”Etätyö ei näytä heikentäneen työhyvinvointia tai asenteita työtä kohtaan. Kokemukset kuitenkin vaihtelevat suuresti tehtävien ja organisaation mukaan”, Ruohomäki kertoo.

” Moni koki oppineensa kevään aikana uusia asioita ja entistä parempia työtapoja.

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -kyselyyn vastasi 1 006 työssäkäyvää suomalaista, joista lähes puolet, 44 prosenttia, kertoi tehneensä koronakeväänä aiempaa enemmän etätöitä.

Yli puolet enemmän etätöitä tehneistä koki itsenäisten, työhön liittyvien päätösten tekemisen lisääntyneen kevään aikana. Lähes yhtä moni koki oppineensa kevään aikana uusia asioita ja entistä parempia työtapoja.

”Tämä voi edistää hyvinvointia”, Ruohomäki toteaa.

” Joka kolmas koki saaneensa entistä vähemmän apua työtovereilta. Joka neljäs kertoi esimiehen tuen vähentyneen.

Työhyvinvointia heikentäviä tekijöitäkin ilmeni: Joka kolmas koki saaneensa entistä vähemmän apua työtovereilta. Joka neljäs kertoi esimiehen tuen vähentyneen.

Osalla työ oli muuttunut yksitoikkoisemmaksi ja tylsemmäksi. Toisilla työkuormaa olivat lisänneet muun muassa sähköpostin kasvanut määrä sekä etäkokoukset, jotka vaativat tiukkaa keskittymistä ja rasittavat siten enemmän kuin fyysiset kokoukset.

”Monimutkaisten asioiden käsittely sähköisesti vie paljon aikaa ja viestien tulva kuormittaa aivoja”, Ruohomäki sanoo.

Yksi kuormittava tekijä on sekin, että raja työajan ja vapaa-ajan välillä voi muuttua epäselväksi. Työ läikkyy vapaa-aikaan. Toisaalta työntekijä voi itse rytmittää työtään, tehdä sitä omaan tahtiinsa ja olosuhteissa, jotka ovat itselle mieluisia.

Kyselytutkimuksesta ilmenikin, että työhön liittyvä itsenäinen päätöksenteko oli kasvanut.

” Työ sujui paremmin niillä, joilla oli kotonaan mahdollisuus omaan työpisteeseen tai työhuoneeseen.

Tutkimusten mukaan työolosuhteet etätyössä vaihtelevat paljon. Työ sujui paremmin niillä, joilla oli kotonaan mahdollisuus omaan työpisteeseen tai työhuoneeseen. Kuormittavin tilanne oli niillä, joiden kodista kehittyi eräänlainen monitoimitila, jossa laitettiin ruokaa ja syötiin ja jossa lapset kävivät koulua ja leikkivät.

Moni koki kuitenkin etätyön vähentäneen liikkumista ja lisänneen selkä- ja niskavaivoja. ”Fyysinen aktiivisuus heikkenee, kun työmatkaliikunta jää pois. Työergonomia saattaa romahtaa kotioloissa, mikä lisää riskiä tuki- ja liikuntaelimien sairauksiin”, Ruohomäki kertoo.

Yksinäisyys ja masennus eivät ole nousseet esille näissä ensimmäisissä tutkimuksissa. ”Riski on kuitenkin olemassa, kun tilanne pitkittyy”, Ruohomäki sanoo.

Jatkossa koronaviruksen aiheuttamien, terveyttä koskevien huolien päälle saattavat tulla epävarmuus työn jatkumisesta ja toimeentulosta.

” Esihenkilöiden tuki on vaikeina aikoina erityisen tärkeää.

Etätyössä huolten vyyhti saattaa kasvaa, kertovat tutkimukset. ”Vuorovaikutteinen viestintä sen sijaan on ollut yhteydessä vähäisempään huoleen, mikä mahdollistaa paremman keskittymisen itse työhön”, Ruohomäki kertoo.

Esihenkilöiden tuki onkin vaikeina aikoina erityisen tärkeää. ”Kaikilla ei ole perhettä tai kumppania jakamassa huolia”, Ruohomäki lisää.

Hän uskoo kuitenkin, että etätyö on ainakin jossain määrin tullut jäädäkseen. Siksi työtä ja työn johtamista tulisikin vastedes tarkastella erityisesti etätyön näkökulmasta.

Ruohomäki ja Aro listavat keinoja, joiden avulla etätyötä tekevät työyhteisöt voivat huolehtia työntekijöiden henkisestä hyvinvoinnista:

1. Huolehdi unihygieniasta. Yöuni vaikuttaa keskeisesti esimerkiksi mielialaan, luovuuteen, muistiin, oppimiseen, kuormituksen sietoon ja kehon vastustuskykyyn. Vuoteella, patjalla ja tyynyllä on vaikutusta siihen, millaisessa asennossa nukut ja miten liikut nukkuessasi. Nukkumisasento osaltaan vaikuttaa siihen, miten jäykkä tai jännittynyt kehosi on aamulla.

2. Suhtaudu kotiisi työpaikkana. Järjestä kotiin työpiste. Älä tee töitä sängyssä äläkä sohvalla, ne on varattu rentoutumiseen.

Tee aamulla pieni kävelylenkki ikään kuin työmatkana ennen kuin aloitat työskentelyn. Pue päällesi työvaatteet. Muista liikkua ja pitää taukoja myös työpäivän aikana.

4. Ota työn määrä hallintaan. Työn määrä kasvaa helposti etätyössä. Rytmitä työtäsi ja etene tavoitteellisesti.

Työntekijän ja hänen esihenkilönsä on huolehdittava siitä, että työ ei liu’u vapaa-ajalle, työtehtävien määrä on hallinnassa ja työtehtävät ovat mielekkäitä. On myös tärkeää, että esihenkilö huomaa työntekijän ponnistelut ja antaa hänen työstään palautetta.

3. Tue ja auta työkavereita. Koko työyhteisön tulisi pitää huolta siitä, että yksikään työntekijä ei jää pitkäksi aikaa yksin. Videopalveluiden tai puhelimen välityksellä tapahtuvan yhteydenpidon lisäksi esimerkiksi kävelykokoukset ja epäviralliset tapaamiset ulkotiloissa ovat suositeltavia.

Jos tulee vaikeuksia, asiasta kannattaa puhua esihenkilölle ja ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon

5. Ole oikeudenmukainen. Esihenkilön kannattaa kiinnittää erityistä huomiota henkistä hyvinvointia tukeviin toimintatapoihin, kuten siihen, että alaiset kokevat tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Esihenkilön tulisi etätyöolosuhteissakin olla saatavilla silloin kun häntä tarvitaan.