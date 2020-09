Hyvinvointi

Main ContentPlaceholder

Koulukiusaamisesta puhuminen on vähättelyä, sanoo terapeutti ja kirjailija Anja Snellman – nyt hän kertoo, miten väkivallasta pitäisi puhua

”Kiusaaminen-sanassa on tiettyä kepeyttä. Vanhan sanonnan mukaan kiusaaja vain tykkää kohteestaan ja siksi kiusaa. Siinä on järjetön ristiriita, koska kyse on pohjimmiltaan alistamisesta ja vallankäytöstä”, Snellman sanoo.

Terapeutti ja kirjailija Anja Snellman toivoo, että myös moni entinen kiusaaja uskaltaisi puhua kokemuksistaan ääneen.­