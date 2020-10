Jokaisen on tänä syksynä päätettävä, miten toimii viidessä eri tilanteessa – Asiantuntijat kertovat, mitkä ovat nyt korona-arjen keskeisimmät kysymykset ja miten he itse toimivat

Nuoret aikuiset pystyvät nyt päättämään miten meidän epidemiallemme käy, sanoo Husin apulaisylilääkäri.

Suosituksia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi on kesän jälkeen taas laajennettu ja ne muuttuvat koko ajan. Osasta ihmisiä suositukset tuntuvat sekavilta, eivätkä niiden perusteet ole kaikille selviä.

Suhtautuminen esimerkiksi maskisuositukseen vaihtelee osittain siksi, että suosituksetkin ovat muuttuneet. Tällä hetkellä on joka tapauksessa tiettyjä ajankohtaisia kysymyksiä, joihin jokaisen on nyt päätettävä suhtautumisensa – ja yksilöllisillä valinnoilla voi olla iso vaikutus sairauden leviämiseen.

HS kysyi kahdelta terveydenhuollon asiantuntijalta, mitkä ovat viisi keskeistä kysymystä, joita jokaisen on syytä pohtia tänä syksynä.

Asiantuntijat kertovat perustelut suosituksille ja sen, miten itse aikovat toimia.

1. Käytänkö kasvomaskia julkisissa liikennevälineissä, kaupassa ja muissa ruuhkaisissa sisätiloissa?

Eeva Ruotsalainen, apulaisylilääkäri, Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri: ”Kiihtymisvaiheessa se on erittäin tärkeää”

”Kasvomaskin käyttö epidemian kiihtymisvaiheessa on nyt erittäin tärkeää joukkoliikennevälineissä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa – siis paikoissa, joissa ihmisiä on paljon liikkeellä. Lisäksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) päätetään toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen maskisuosituksen käyttöönoton ajankohdasta kuntakohtaisesti, koska pienemmissä kunnissa epidemiatilanne voi olla rauhallisempi.

Tällä hetkellä Husin alueella vain noin 20 prosenttia sairastuneista osaa sanoa, mistä on saanut tartunnan. Se tarkoittaa, että 80 prosenttia ei osaa sanoa, mistä tartunta on saatu, ja silloin se on voitu saada mistä vain. Kaupasta, liikennevälineistä tai julkisista sisätiloista.

Koronavirustartunnan saaneista noin 30–40 prosenttia on oireettomia. Muun muassa oireettomien ihmisten aiheuttamia tartuntoja pystytään vähentämään sillä, että käytetään maskia ruuhkapaikoissa.

Laajamittaisella maskin käytöllä pyritään turvaamaan yhteiskunnan toiminnan jatkumista kohtalaisen normaalisti: ettei yhteiskunnassa tulisi samantyyppisiä rajoitustoimia kuin keväällä. Epidemiatilanne tulee pahenemaan, jos nyt kansallisia ja alueellisia ohjeita ja suosituksia ei noudateta.

Itse käytän kasvomaskia kaikissa ruuhkaisissa paikoissa.”

Hannu Kiviranta, tutkimusprofessori, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos: ”Käytän myös työpaikalla”

”Ajatus maskin käytöstä perustuu siihen, että vaikka on tullut hieman lisänäyttöä aerosolin kautta tapahtuneista tartunnoista, niin koronavirus leviää pääsääntöisesti isojen pisaroiden välityksellä. Maskia käyttämällä estät omien pisaroidesi leviämisen ympäristöön aika tehokkaasti. Suojelet siis ensisijassa muita.

Tarttumisvaiheessa tauti voi olla hyvin lieväoireinen tai täysin oireeton. Ahtaissa tiloissa, kuten ruuhkabusseissa, junassa tai kaupassa voi olla mahdotonta pitää suositeltua etäisyyttä. Silloin maski on yksi keino vähentää pisaroiden lentämistä. Tärkeitä ovat edelleen myös muut keinot, eli hyvä käsihygienia, etäisyyden pitäminen ja ennen muuta se, että sairaana ei liikuttaisi ihmisten joukossa.

” Maskin käytöstä tehtiin keväällä konsulttifirman selvitys.

Suomen ohjeet ovat hyvin linjassa sekä Maailman terveysjärjestön (WHO) että Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) suositusten kanssa.

Maskin käytöstä tehtiin keväällä konsulttifirman selvitys. Sen hetkisessä laantuvassa epidemiatilanteessa ei yleistä maskisuositusta annettu. Sitä, että kirurgiset suu-nenäsuojat suojelisivat käyttäjäänsä, jos tartunnat tulisivat aerosolien kautta, ei ole käsittääkseni kunnolla osoitettu, mutta pisaroiden estämisessä niillä on suojaava vaikutus.

Itse käytän maskia myös työpaikalla, jos samassa huoneessa on muita.”

2. Osallistunko yli 20 hengen yksityistilaisuuksiin?

Eeva Ruotsalainen: ”Suosittelen vain alle 10 hengen tilaisuuksia”

”Tästähän ei ole kansallista suositusta, mutta runsas viikko sitten annettiin Husin suositus. Emme suosittele yli 20 hengen yksityistilaisuuksien järjestämistä.

Asiantuntijana suosittelen mielellään vain alle kymmenen hengen tilaisuuksia, sillä Uudellamaalla on ollut syntymäpäiväjuhlia, joissa esimerkiksi 14 ihmisestä puolet on sairastunut, koska paikalla on ollut koronapositiivinen henkilö.

En itse osallistuisi yli 20 hengen juhliin. Yksityistilaisuuksissa pitää yhtä lailla huomioida turvavälit ja suosittelen myös kasvomaskia, toki silloin kun ei syödä. Meillä Uudellamaalla tilanne on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa ja todella huolestuttava.”

Hannu Kiviranta: ”Jäljitys on paljastanut käytännössä, että juhlissa on riskejä”

”Tautitapaukset ovat lisääntyneet, ja ilmaantuvuusluku on esimerkiksi Helsingin ja Husin alueella jo aika korkea. Paikalliset tartuntatautiviranomaiset ovat tulleet siihen tulokseen, että isojen kokoontumisten järjestämistä on syytä tarkkaan miettiä. Voisiko juhlat siirtää tulevaisuuteen tai voisiko ne järjestää hyvillä etäisyyksillä tai mahdollisesti maskia käyttäen?

20 hengen juhlat on tällä hetkellä suositeltu maksimi, mitä kannattaa järjestää, jotta yleistä taudin leviämistä saataisiin hillittyä.

Husin ja Helsingin alueella on käytännön kokemusta siitä, että hää- ja ylioppilasjuhlista sekä illanistujaisista on lähtenyt useiden kymmenien tautitapausten ryppäitä. Näitä tautiryppäitä on ollut tässä kesäloman jälkeen muuallakin, viimeksi Vaasassa.

Tartuntatautiviranomaiset näkevät näitä tilanteita eri alueilla jokapäiväisessä työssään, kun he tekevät positiivisten tartuntatapausten kontaktien jäljitystä. Tartunnan saaneita haastatellessaan he huomaavat, että tietty tapaus liittyy vaikkapa johonkin baariin tai hääjuhlaan, josta on saatu useampi tartunta. Näin on huomattu, että erilaisissa tilaisuuksissa näitä ryppäitä syntyy.”

3. Käynkö ravintolassa? Entä teatterissa tai urheilutapahtumissa?

Eeva Ruotsalainen: ”Epidemian kulku on nyt kaikkien vastuulla”

”Baareissa ja ravintoloissa altistumisen riski on suuri, koska ihmiset juhlivat pikkutunneille. Silloin ollaan alkoholin vaikutuksen alaisina ja keskustellaan lähekkäin. Myös pisarat leviävät helpommin, kun puhutaan kovaäänisesti. Jos paikalla on yksikin koronapositiivinen tai superlevittäjä, riski tartuntaan on suuri.

Valtakunnalliset ja alueelliset rajoitukset ravintoloiden yön aukioloihin ovat mielestäni tärkeitä. Tapahtumanjärjestäjän pitää toimia aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti, ja yli 50 henkilön tapahtumassa täytyy olla turvallisuussuunnitelma. Aluehallintovirasto voi tehdä ohjeistuksiinsa muutoksia, jos epidemiatilanne niin vaatii.

Kaikkiin yleisötilaisuuksiin suosittelen kasvomaskia ja turvavälien noudattamista, muut hygieniatoimenpiteet mukaan lukien.

” En lähtisi baariin tai yökerhoon nyt, kun epidemia on voimistunut nousujohteisesti.

En tässä kohtaa lähtisi baariin tai yökerhoon, kun epidemia on voimistunut nousujohteisesti. Meidän kaikkien vastuulla on nyt epidemian kulku. Emme saa menettää tätä arvokasta hetkeä, jolla pystymme rajoittamaan ja estämään epidemian kiihtymistä leviämisvaiheeseen.

Sairastuneita on ollut viime viikot eniten nuorissa aikuisissa. Nuoret ihmiset haluaisivat elää normaalisti, mutta elämä ei ole tällä hetkellä normaalia. Jos nuorten aikuisten sosiaaliset kontaktit jatkuvat näin vilkkaina ja on isoja joukkoaltistustilanteita, epidemia etenee ja voidaan joutua laajempiin elämää rajoittaviin toimenpiteisiin.

Lisäksi Etelä-Euroopassa on näkynyt, kuinka tauti siirtyy nuorista ikäluokista keski-ikäisiin ja vanhempiin ikäluokkiin. Nämä ikäryhmät joutuvat todennäköisimmin sairaala- tai tehohoitoon. Jokainen meistä haluaa suojella omia läheisiään, vanhempiaan ja isovanhempiaan, etteivät he saisi tartuntaa ja sairastuisi vakavasti.”

Hannu Kiviranta: ”Baareissa ei yleensä pystytä pitämään maskia, koska siellä nautitaan virvokkeita”

”On ollut tapauksia, joissa tartunnan saaneet ovat olleet samana iltana yökerhossa. Siitä on helppo vetää johtopäätös, että ihmiset ovat olleet lähekkäin toistensa kanssa. Yökerhoissa ja baareissa ei pystytä pitämään etäisyyksiä ja musiikki saattaa olla lujalla, jolloin joudutaan vähän huutamaan ja kumartumaan toisen korvaan. Nämä huutamistilanteet aiheuttavat sen, että pisaroita lentää enemmän ja kauemmaksi suusta. Baareissa ei yleensä pystytä maskia pitämään, koska siellä nautitaan virvokkeita.

Tapauksia on havaittu useampia ympäri Suomea. Näiden tietojen perusteella hallitus on sen takia tehnyt päätöksiä, että ravintoloita ja niiden aukioloa ja alkoholinmyyntiä siellä rajoitetaan.

” Tarvitaan vain yksi sairastunut, joka ei tunne itseään sairaaksi.

Kuuluisin tapaus yleisötilaisuuksista on ehkä Naisten päivän konsertti, jossa tartuntaketju johti lähemmäs sataan sairastumiseen. Täytyy muistaa, että näissä on kyse sattumasta. On henkilö, jolla taudinkulku on siinä vaiheessa, jolloin hän voi tartuttaa muita, mutta ei tunne itseään sairaaksi.

Urheilutapahtumat ja teatterit ovat olleet vähemmistössä näissä ryppäissä, mutta potentiaali niissäkin on suuri. Jos ollaan lähekkäin ja huudetaan kannustushuutoja, potentiaalinen leviäminen on mahdollista. Siksi yleisötilaisuuksiin on tehty useita suosituksia esimerkiksi maskin käytöstä, etäisyyksien pitämisestä ja yleisön osastoimisesta niin, etteivät ihmiset sekoittuisi tilassa keskenään, vaan pysyisivät suurin piirtein yhdessä katsomon osiossa koko tilaisuuden ajan.

Itse kävin elokuvissa kesän aikana, kun oli lievä epidemiatilanne. Oli aika jännä kokemus kun isossa helsinkiläisessä elokuvateatterissa ei lisäkseni ollut juuri ketään muita.”

4. Matkustanko ulkomaille?

Eeva Ruotsalainen: ”Tarpeetonta matkailua tulee välttää”

”Tarpeetonta ulkomaanmatkailua tulee välttää tartuntariskin takia. Euroopassa on neljä maata, joissa kahden viikon ilmaantuvuus on alle 25 tapausta 100 000 asukasta kohden. Esimerkiksi Espanjassa on jopa 320 tapausta per 100 000 asukasta.”

Hannu Kiviranta: ”En harrasta nyt ulkomaanmatkailua”

”Ulkomaanmatkailusta on kokemusta viime keväältä. Viime helmi-maaliskuussa, kun oli hiihtolomat, koronavirus tuli kunnolla Suomeen. On selvää näyttöä siitä, että kun ihmiset olivat Keski-Euroopan laskettelukeskuksissa aikana, jolloin koronavirus siellä levisi, se tuli Suomeen matkalta palaajien mukana.

Tällä hetkellähän matkojen mukana ei tautia tule merkittävästi enempää, kuin mitä väestössä on muutenkin. Sitä selittää osaltaan se, että matkailua on niin paljon vähemmän kuin talvella oli. Nythän lento- ja laivaliikenne on dramaattisesti vähentynyt.

Jos matkustaa korkean ilmaantuvuuden maahan, riski kohdata siellä tartunnan saanut ihminen on suurempi kuin matalan riskin maassa.

Ulkomaanmatkailua en tällä hetkellä harrasta.”

5. Jos saan flunssan oireita, menenkö testiin ja jään kotiin?

Eeva Ruotsalainen: ”Vain siten saadaan tartuntaketjut katkaistua”

”Suosittelen testiä välittömästi, jos on mitä tahansa hengitystieoireita. Testiin tulee mennä myös, jos on vatsaoireita, pahoinvointia tai ripulia ilman muuta ilmeistä syytä tai haju- ja makuaistin muutoksia.

Nyt on erittäin tärkeätä, että saadaan joka ikinen koronaoireinen ja tartunta kiinni. Vain näin saadaan tartuntaketjut katkaistua ja epidemian leviämistä estettyä. Tämä on olennaista jokaisen itsensä kannalta, kanssaihmisten kannalta ja koko kansanterveyden kannalta.

” Vastauksen saa keskimäärin puolessatoista päivässä.

Testiin pääsee Husin alueella tällä hetkellä todella nopeasti ja vastauksen saa keskimäärin puolessatoista päivässä.

Itse olen käynyt testissä yhden kerran nuhaoireisena. Testitulos oli negatiivinen.”

Hannu Kiviranta: ”Alku on tärkein, jotta tartuntaketju katkeaa”

”Malli on nyt: testaa, eristä, jäljitä ja hoida.

Se perustuu siihen, että testillä saadaan selville, kenellä on aktiivinen tauti. Silloin hänen pitää, niin hyvin kuin mahdollista, välttää muita ihmisiä. Se tapahtuu lievissä taudinkuvissa kotona, ja vakavissa taudinkuvissa mennään sairaalaan.

Kun positiivinen testitulos tulee, kunnan tartuntatautiviranomainen alkaa haastattelemalla jäljittää sairastuneen kontakteja. Eli niitä, kenen kanssa ihminen on ollut tekemisissä tartuttavuusaikana. Testituloksen ja sairastuneen haastattelun perusteella lääkäri päättelee, mikä olisi ollut aktiivinen tartuttavuusaika. Lääkäri haastattelee henkilöä ja kysyy häneltä, ketä hän tapasi tänä aikana, missä tiloissa hän kävi ja oliko hän matkustanut.

Tartuntatautiviranomaisella on silloin ratkaisun avaimet ja hän päättää, että sairastuneen lähikontaktit asetetaan karanteeniin. Se tarkoittaa sitä, että he eivät välttämättä sairastu, mutta heidän kontaktinsa muihin minimoidaan siksi ajaksi, että odotetaan kehittyykö heille tauti. Karanteeniin asetetut lähikontaktit varovat ja seuraavat oireitaan tarkasti pari viikkoa. Jos oireita tulee, he menevät testiin. Näin saadaan estettyä koronapositiivisten lisäkontaktit muihin ihmisiin.

” Mitä pidemmälle tauti etenee, sitä vähemmän sairastunut tartuttaa muita.

Tartuntaketju katkeaa, kun tämä toimii hyvin ja lähikontaktit saadaan jäljitettyä ja asetettua karanteeniin. Alku on tärkein.

Paras arvio on, että oireet alkavat tartunnan saamisesta keskimäärin noin viiden päivän kuluessa. Päivä tai kaksi ennen oireita potilailla alkaa olla sen verran virusta ylähengitysteissä, että he voivat tartuttaa sen muihin. Silloin voi olla tilanne, että pari vuorokautta ennen oireita tartunnan saanut ei vielä välttämättä itse tunne oireita. Ja se on se hankalin asia tässä: itsensä terveeksi tunteva voi levittää tautia.

Mitä pidemmälle tauti etenee, sitä vähemmän sairastunut tartuttaa muita. Virus laskeutuu ylähengitysteistä keuhkoihin niin, ettei enää niin helposti leviä sieltä.

Itse olen joutunut käymään testissä kerran, mutta tulos oli onneksi negatiivinen. Minulla oli pääasiassa kuumetta ja kurkku hieman arka.”