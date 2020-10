Miten voi estää silmälaseja huurtumasta maskia käyttäessä? Silmälasit kun tuntuvat huurtuvan juuri silloin, kun maskin käyttö olisi erityisen tärkeää. Esimerkiksi silloin, kun on kiirehtinyt junaan tai bussiin tai kun yrittää keskustella tai laulaa maski kasvoilla.

Yksi hyväksi havaittu keino ehkäistä huurtumista on laittaa korvan taakse menevät kuminauhat ristiin. Se sitoo maskin tiiviimmin kasvoille ja muotoilee samalla maskin sivuille kanavat. Ne ohjaavat hengitysilman kasvojen sivuille ja taakse sen sijaan, että se kulkeutuisi ylöspäin silmälasien linsseille.

Mutta onko keino turvallinen, eli toimiiko maski kuten pitäisi?

Kyllä toimii, jos maski ei mene aivan poimulle, sanoo Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Hän muistuttaa, että mitä tiiviimmin maskin saa kasvoille, sen parempi. ”Jos kuminauhojen kääntäminen ristiin auttaa maskin asettumista kasvoille, se on hyvä”, Harlin sanoo.

Vielä parempi, jos samalla konstilla voi ehkäistä silmälasien huurtumista. ”Huurtuneiden linssien kanssa on vaikea toimia, sehän on selvä”, Harlin toteaa.

Kokemus on Harlinin mukaan osoittanut, että kankaisen maskin tai kertakäyttöisen kirurgimaskin sopivuus on hyvin henkilökohtainen asia. ”Me ihmiset olemme eri näköisiä ja eri kokoisia, joukossamme on kapeakasvoisia, leveäkasvoisia, pitkänenäisiä ja isoleukaisia. Kaikki mallit eivät sovi kaikille”, Harlin sanoo.

Kun maskeja tuotetaan nyt suuria määriä mahdollisimman edullisesti, se merkitsee Harlinin mukaan, että koossa ja malleissa ei juuri löydy vaihtelua. Hän suosittelee kokeilemaan erilaisia maskeja ja suojaimia, jotta löytää itselleen parhaiten sopivan.

Entä onko riski koronaviruksen leviämiseen suurempi, kun hengitysilma ohjautuu kasvojen sivulle?

Ei ole, Harlin sanoo.

Se että hengitysilma virtaa sivuille ja taakse, ei hänen mukaansa ole sen vaarallisempaa, kuin se, jos ilma virtaa ylös tai alaspäin.

”Tärkeintä on, että maski suodattaa hengitysilman ja estää sitä virtaamasta lähellä seisovan ihmisen kasvoille.”

Yleensä hengitysilma virtaa maskin alta ylöspäin, mikä juuri on omiaan huurruttamaan silmälasit.

Tärkeätä huurtumisen ehkäisyssä on myös se, että laittaa silmälasin linssit maskin päälle.

”Mitä kauemmaksi kasvoista silmälasit saa aseteltua, sitä vähäisempää on huurtuminen. Hyvin kehittyneestä nenästä voi siis olla etua.”

Huurtumisen ehkäisemiseksi on kehitetty niksejä. Joku on esimerkiksi keksinyt muotoilla kuohuviinipullon korkin ympärillä olevasta rautalankasidoksesta eli museletista nenätelineen, joka maskin alle asetettuna ohjaa hengitystä alaspäin.

”Maskin muotoiltavuudessa voisikin olla kehittämisen varaa”, Harlin toteaa.

Huurtuminen saa kiinnittämään tavallista enemmän huomiota myös linssien puhtauteen.

Optikko Tea Grönroos Helsingin Katseesta kertoo, että asiakkaat kysyvät nyt paljon linssien puhdistamisesta. Netissäkin jaetaan monenlaisia vinkkejä linssien puhdistusaineista saippuasta partavaahtoon.

Grönroos muistuttaa, että linsseissä on usein kovan ja heijastamattoman pinnan lisäksi likaa hylkivä pintakäsittely, joka hylkii myös huurtumisen ehkäisemiseen tarkoitettuja tuotteita.

Paras keino pitää linssit puhtaina on Grönroosin mukaan laittaa sormiin tippa asianpesuainetta, laimentaa sitä haalealla vedellä, hieroa seos linssiin, huuhdella ja kuivata linssit.

”Linssit kestäisivät kyllä lämpimänkin veden, mutta muovista tai selluloosa-asetaatista tehdyt kehykset voivat menettää kiiltoaan kuumassa”, hän huomauttaa.

Optikkoliikkeessä käytetään sekoitusta, jossa litran suihkepulloon laitetaan ruokalusikallinen astianpesuainetta, desilitra sinol-polttonestettä ja loput vettä. Lios käytetään huoneenlämmössä, jolloin se on aina käyttövalmis.

Linssien puhdistukseen valmistetut kosteat liinat ovat Grönroosin mukaan myös hyviä. ”Mutta jos linssissä on vähänkin hiekkapölyä, liinan käyttö saattaa naarmuttaa linssiä”, hän lisää.