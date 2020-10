Yksitoista vuotta sitten tärkein vauvatarvike olivat harsot. Nyt vanhemmille kaupitellaan nukutusverkkoa ja kameralla varustettua itkuhälytintä.

”Hei, halusitko sä tän rintapumpun Bluetoothilla?” kysyi lastentarvikeliikkeen myyjä. En osannut heti vastata. Rintapumpun hankinta ei nimittäin suinkaan ollut ainoa asiayhteys, jossa Bluetoothista kyseltiin.

Olin viimeksi raskaana 11-vuotta sitten. Tuntuu, että siinä ajassa vauvatarvikkeet ovat menneet valovuoden eteenpäin, vaikka itse lapsensaanti ja raskaus ovat pysyneet samanlaisina iät ja ajat.

Anni Hautala.­

Muistelin, että viimeksi vauva-arjessa arvoon arvaamattomaan nousivat harsot. Siis ne harsot, joita tulee äitiyspakkauksessa.

Niihin voi kuivata vauvan, ja ne suojaavat vanhempien vaatteita puklauksilta, pissoilta ja muilta yllätyksiltä. Ne vievät vain vähän tilaa, ja jo lapsuudenkodissani opin, että niistä tehdään rättejä, kun vauva-aika on ohi.

Mitä muuta alkukuukausina edes tarvitaan? No ainakin turvakaukalo, jolla tuore kansalainen kuljetetaan turvallisesti sairaalasta kotiin. Tarvitaan sänky ja muistaakseni jossain kohtaa se rintapumppu.

Ennen missään edellä luetelluissa ei ollut mahdollisuutta Bluetooth-yhteyteen. Nyt on, mutta miksi?

Ilmeisesti Amerikan Yhdysvalloissa, varoitusten luvatussa maassa, on herätty todellisuuteen, jossa vanhemman on mahdollista unohtaa vauva turvakaukalossaan johonkin.

Kun nimittäin valitsin turvakaukaloa, lastentarvikeliikkeen myyjä kysyi: ”Ai niin, haluatko tähän turvakaukaloon Bluetoothin?” Ensimmäinen kysymykseni oli, onko se paljon kalliimpi, ja toinen kysymykseni, miksi sellainen tarvitaan.

Kuulemma on kalliimpi, ja Bluetoothin tarkoitus on kertoa vanhemmille kännykkäsovelluksen kautta kaukalon valjaisiin kytkettävällä ”jutulla”, millainen lämpötila kaukalossa juuri sillä hetkellä on ja onko kaukalo vauvoineen vielä tallella vai jäänyt mahdollisesti vaikka kaupan ostoskärryyn. Vastasin, etten tarvitse Bluetoothia.

” Kauhistuneena muistelin esikoisen tutinvieroitusta, jolloin löysin itseni keskellä yötä Alepasta ostamassa tuttia oraville vietyjen tilalle.

Vauvan sängyn valitsin sen kauneuden ja monikäyttöisyyden perusteella. Lapsi voi nukkua siinä 150 senttiä pitkäksi asti.

Harmillista oli, että tähän tanskalaiseen sänkyyn ei saanutkaan kiinni suomalaista innovaatiota, verkkoa, joka heiluttaa vauvaa eri nopeuksilla ja saa hänet nukkumaan paremmin. Töpseli vain seinään, Bluetooth-yhteys sovelluksen kanssa vanhempien puhelimeen ja vauveli heilumaan!

Tämä vauvan nukutusverkko on kyllä kuulemma tosi hyvä. Vauva nukahtaa kokeneen konkarin mukaan heti, siis heti! Tosin, kun keskustelin hänen kanssaan enemmän, paljastui, että heillä oli käynnissä operaatio ”vieroitus nukutusverkosta”.

Itkuhälyttimiin on puolestaan sitten viime näkemän tullut kamera ja mahdollisuus rauhoitella lasta kuin radiopuhelimella konsanaan. Ja niissäkin on lämpömittari!

Myös itkuhälytin toimii mobiilisovelluksen ja Bluetoothin avulla. Ilmeisesti vanhempi voi siis istua olohuoneen sohvalla selailemassa Instagramia ja lapsen herätessä pistää heilutusverkkoon vauhtia, katsoa kamerasta, mikä meno, ja kuiskia, että ”ei hätää kulta”.

” Tuli tuskanhiki ajatuksestakin, että yhteys ei toimi ja pallo vain pyörii ruudussa.

Siitä rintapumpusta vielä. Sen saisi tosiaan nykyisin Bluetoothilla. Rinnassa olisi siis kiinni pumppu, jota ohjataan kännykällä.

Tuli tuskanhiki ajatuksestakin, että yhteys ei toimi ja pallo vain pyörii ruudussa. Että mikä tässä nyt on vikana, miks ei netti toimi! Onneksi vaihtoehtona oli myös laite, jossa oli nappi, josta painaa. Valitsin sen.

Jätin siis kaikki härvelit tällä kertaa kauppaan ja otin perusversiot. Yhden luksusjutun kyllä hankin: kahvikuppitelineen vaunuihin. Edellisen vauvavuoden perusteella tiedän, että jos jollekin, sille on käyttöä.

Kirjoittaja on radio- ja tv-juontaja.