Työpaikoille tuli maskisuositus – Maskin käyttö on erityisen perusteltua kolmessa tilanteessa, sanoo asiantuntija

Ainakin kolmenlaisissa tilanteissa maskia olisi työpaikalla viisasta käyttää, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.

Koronatartunnat lisääntyvät pääkaupunkiseudulla nyt niin paljon, että uusia keinoja tartuntojen hillitsemiseksi tarvitaan, arvioi Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä julkaisi keskiviikkona uuden suosituksen, jonka mukaan kasvomaskeja tulisi käyttää myös työpaikoilla.

Maskeja tulisi ryhmän mukaan käyttää erityisesti silloin, kun turvavälejä, vuorotteluja työtiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan.

Rytivaara neuvoo, miten suositusta tulisi työpaikoilla toteuttaa.

Hän muistuttaa, että yritykset ovat jo tehneet paljon tartuntariskin vähentämiseksi. Monet ovat ryhtyneet kierrättämään työntekijöitään vuoroissa niin, että osa on vuorollaan etä- ja osa lähitöissä. Tällä hetkellä lähityössä työpaikoilla on Rytivaaran mukaan 30–50 prosenttia työntekijöistä.

”Tällainen kierrätys on tärkeää. Tietyt asiat, kuten esimerkiksi kehitystyö vaativat, että työntekijät pääsevät ainakin ajoittain suoraan vuorovaikutukseen toistensa kanssa”, Rytivaara huomauttaa.

Näin Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi maskisuosituksesta keskiviikkona:

Maskien käyttö työpaikoilla on Rytivaaran mukaan hyvä lisä jo käytössä olevien turvatoimien valikoimaan. Lisäohjeiden antaminen on perustelua myös siksi, että koronaviruksen leviämisestä on saatu uutta tietoa.

”Tiedämme esimerkiksi, että oireettomatkin voivat levittää virusta. Samoin tiedämme, että virus voi levitä paitsi roisketartuntana, myös ilmatartuntana sisätiloissa, joissa ihmiset keskustelevat keskenään”, Rytivaara sanoo.

Kasvomaskisuosituksen ohella altistuneiden jäljitys pitäisi Rytivaaran mukaan saada nopeasti kuntoon.

”Jäljitys ei toimi, altistuneiden yhteydenotoissa on aivan liian pitkät, 3–10 päivän viiveet, eikä kaikkia pystytä enää jäljittämään. Epidemian hallinta on mahdotonta, jos altistuneita ei tavoiteta lainkaan”, Rutisalo sanoo.

Työterveyshuolto pitäisikin hänen mukaansa ottaa välittömästi mukaan jäljitykseen.

Rytivaara neuvoo käyttämään maskia työpaikalla ainakin näissä tilanteissa:

1. Avokonttorissa, jos työntekijät istuvat pitkään lähietäisyydellä toisistaan.

2. Yli 15 minuuttia kestävissä kokouksissa varsinkin silloin, jos kokoukset pidetään neuvotteluhuoneessa, jossa turvavälejä ei voi toteuttaa.

3. Taukotiloissa tai muissa yhteisissä tiloissa. Maski kannattaa laittaa kasvoille aina kun poistuu omasta työhuoneestaan tai työpisteeltään. Esimerkiksi keittiötiloissa tulisi käydä yksi kerrallaan.

Vessoissa maskia kannattaa käyttää, jos moni henkilö käyttää vessaa yhtä aikaa. Tartuntariskin muodostavat myös vessan ovenkahvat, hanat ja nupit, jos moni koskee niihin lyhyen ajan sisällä. WC kannattaa vetää niin, että kansi on kiinni.

Hissiä voi ilman maskia käyttää hissin koosta riippuen yhdestä kahteen ihmistä kerrallaan. Portaissa ohittaessa tartuntariski ei ole kovin suuri. Toisaalta jos maskin on jo laittanut kasvoilleen, sitä ei kannata ottaa pois, sillä maskin siirtely vähentää hygieniaa.

Näissä työpaikan tilanteissa maskeja ei välttämättä tarvita:

1. Omassa työhuoneessa, jossa työskentelee vain yksi ihminen.

2. Avokonttorissa, jos työntekijöiden välillä on vähintään kahden metrin etäisyys ja jos pöydät on aseteltu niin, että työntekijöiden välissä on sermi tai jos työntekijät eivät istu vastakkain vaan vinottain toisiinsa nähden.

Tartuntariski pienenee, jos työtilojen ilma vaihtuu ja tilaa voidaan tuulettaa. Käsihygieniasta huolehtimiseen paras keino on pestä kädet huolellisesti vedellä ja saippualla. Jos se ei ole mahdollista, pöydillä kannattaa pitää käsidesiä ja käyttää sitä. Yhteiskäytössä olevat näppäimistöt ja hiiret pyyhitään käsidesillä kostutetulla liinalla aina ennen ja jälkeen käyttöä.

3. Jos maskin käyttämättä jättämiseen on erityisiä, esimerkiksi terveydellisiä syitä, sitä ei koronakoordinaatioryhmän mukaan tarvitse käyttää.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan kaikille yli 15-vuotiaille aina julkisessa liikenteessä, julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja kauppakeskuksissa sekä tapahtumissa.

Lisäksi maskin käyttöä suositellaan toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja nuorisotyössä. Maskien käyttö on tarpeen myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle potilas- ja asiakastyössä.

Koronakoordinaatioryhmä perustettiin syyskuussa vahvistamaan pääkaupunkiseudun yhteistä tilannekuvaa sekä koordinoimaan ja valmistelemaan alueellisia ja paikallisia toimia. Ryhmään kuuluvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.