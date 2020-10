Kotitreenailu kannattaa, liikuntatieteen tohtori korostaa. Parhaimmillaan se on yhtä tehokasta kuin kuntosaliharjoituskin.

Koronavirus pakottaa meidät uuden eteen. Poikkeusaika lyö leimansa myös siihen, miten vietämme vapaa-aikamme.

Jos epidemia on alueella kiihtymisvaiheessa, sisätiloissa tapahtuva korkean tartuntariskin ryhmäharrastustoiminta on keskeytettävä. Leviämisvaiheessa kaikki aikuisten ryhmäharrastustoiminta on keskeytettävä.

On siis selvää, että tilanne ajaa ahtaalle myös liikkuvat ihmiset. Joukkuepelailu vähenee, eikä kuntosalille, uimahalliin taikka jumppatunnillekaan viitsi välttämättä mennä.

Samalla arkiliikunnan määrä saattaa kutistua, kun yhä useampi tekee töitä kotonaan. Miten innostaisi itsensä treenaamaan kotona? Entä onko ulkoilusta hyötyä lihaskunnon kannalta?

Liikuntatieteen tohtori ja Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Jani Vaara uskoo, että epidemialla on kahtalaiset vaikutukset.

Etenkin keväällä osa etätyöläisistä intoutui lisäämään liikuntaa arkeemme lähtemällä lenkkipolulle tai treenaamalla kotona.

Kun illat alkavat hämärtyä aiemmin ja mittari osoittaa miinusasteisiin, tilanne voi olla toinen.

Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Klaus Köhler Helsingin Urheilulääkäriasemalta lisää, että korona-aikana ihmisten erilaiset liikuntatottumukset ovat korostuneet entisestään.

”Paljon liikkuvat liikkuvat ehkä entistä enemmän, kun ei ole muuta tekemistä. Vähemmän liikkuvat liikkuvat puolestaan vielä vähemmän”, Köhler summaa.

Aikaisemmissa suosituksissa liikunnalle oli 10 minuutin aikaraja, mutta nykyisin ei. Liikunnan voi siis jakaa hyvinkin pieniin osasiin.­

Merkittävä ja laaja muutos on myös hyötyliikunnan väheneminen.

”Etätöissä jää pois liikkuminen, jota yksilö ei itsekään ehkä huomaa. Moni on pyöräillyt tai kävellyt töihin, ja työpaikallakin liikettä voi tulla luontaisesti kuljettaessa esimerkiksi lounaalle”, Vaara sanoo.

Tätä Vaara kannustaa kompensoimaan työn tauottamisella.

”Vähintään puolentoista tunnin välein peppu kannattaa nostaa penkistä ja lähteä liikkeelle.”

”Yhtä lailla voi käydä kävelemässä tai pyöräilemässä aamulla kuvitteellisen työmatkan ja aloittaa vasta sitten päivän. Ja sama homma iltapäivällä, kun lopettaa työt”, Vaara lisää.

” Suositusten mukaan aikuisen olisi hyvä sisällyttää jokaiseen viikkoon vähintään 150 minuuttia reipasta liikuntaa tai liikkumista.

Liikunnan perussuosituksista kannattaa Vaaran mukaan pitää kiinni myös korona-aikana. Suositusten mukaan aikuisen olisi hyvä sisällyttää jokaiseen viikkoon vähintään 150 minuuttia reipasta liikuntaa tai liikkumista, kuten kävelyä, pyöräilyä tai hölkkää.

Vaihtoehtoisesti liikkua voi myös kovemmalla teholla ja ripeämmin 75 minuuttia viikossa.

Kestävyyden ohella kannattaa harjoittaa lihaskuntoa kehittävää ja ylläpitävää liikuntaa pari kertaa viikossa. Toisin sanoen tehdä vaikkapa kaksi puolen tunnin kuntopiiriä tai lyhyempiä harjoituksia pitkin viikkoa.

”Lyhytkestoinenkin liikunta on plussaa. Jos verrataan kahta 15 minuutin liikuntajaksoa ja yhtä puolen tunnin jaksoa, niillä ei näytä olevan mitään eroa.”

” Tehokas treeni voi olla varsin yksinkertainen.

Jos katse kohdistuu nimenomaan keski-ikäisiin toimistotyöläisiin, Vaara suosittelee painottamaan lihaskuntoa kehittävää harjoittelua.

”Ikääntyessä lihasmassa alkaa heikentyä, millä voi olla toimintakyvyn kannalta negatiivisia vaikutuksia. Siksi lihaskuntoa kannattaa tehdä, vaikka salille ei pääsisi.”

Vaara korostaa sitäkin, että tehokas treeni voi olla varsin yksinkertainen.

”Pienimmillään voi pitää tauon töistään, kävellä parin metrin päähän koneesta ja kyykätä. Etenkin yhden jalat kyykyt ovat raskaita.”

Toinen nappivalinta on yleisliike, joka on nimensäkin mukaisesti vaikutuksiltaan kokonaisvaltainen.

Liike alkaa seisoma-asennosta, josta mennään kyykkyyn, hypätään punnerrusasentoon, tehdään punnerrus ja noustaan takaisin pystyyn.

”Tätä voi varioida erilaisiksi sarjoiksi, joiden välissä pitää tauon. Liikkeellä saa aidosti aikaan koko kehon uupumista.”

” ”Kannustan miettimään, voisiko ulkoilla muutenkin kuin tasamaalla.”

Entäpä se ulkoliikunta sitten? Vaaralla on kaikille aloitteleville tai kuntoaan ylläpitäville lohdullinen viesti.

”Periaatteessa voi sanoa, että liikuitpa millä tavalla tahansa, on mahdollista kehittää sekä voimaa että kestävyyttä”, hän summaa.

Toisin sanoen käveleminen ja juokseminen voivat olla tehokkaita lihaskunnonkin kannalta.

”Jos kyseessä on ihminen, jolla urheilutaustaa jo on, kannustan miettimään, voisiko ulkoilla muutenkin kuin tasamaalla”, Vaara sanoo.

Esimerkiksi ylämäkivedot ovat tähän hyvä vaihtoehto. Tai sitten reppuun voi laittaa vähän painoa tai napata painoliivit treeniä tehostamaan.

”Sitten vain lenkkipolulle tai portaisiin.”

” ”On hyvä aloittaa riittävän maltillisesti.”

Klaus Köhler muistuttaa myös, että liian nopea alku ja jyrkkä muutos voivat herkästi johtaa vammoihin.

”Mikäli muuttuneet olosuhteet pakottavat uusiin tai vieraisiin kuntoilumuotoihin ja lajeihin kuin mihin on tottunut, on hyvä aloittaa riittävän maltillisesti.”

Tämän jälkeen harjoittelumääriä voi lisätä pikkuhiljaa, kun elimistö on ehtinyt tottua.

”Muutoin voi tehokkaasti, terveellisesti ja turvallisesti jatkaa edelleen liikkumista huolimatta rajoituksista”, Köhler kiteyttää.

Simppeli kotitreeni

Toista kukin liike 10–30 kertaa ja pidä välissä pidempi palautusvaihe, joka voi kestää kahdesta viiteenkin minuuttia. Voit toistaa sarjan useamman kerran.