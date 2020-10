Amrap-treenillä puristat itsestäsi viimeisetkin mehut. Poimi tästä lihaskuntoliikkeet koko vartalon treeniin ja tee niin monta kierrosta kuin ikinä pystyt.

Tee niin monta toistoa kuin pystyt. Näin kuuluu himotreenaajan motto, ja se on myös amrap eli as many rounds/reps as possible -treenin suomennos ja idea.

Amrap on crossfitin myötä suosioon noussut kovan intensiteetin kiertoharjoitus, joka nostaa sykkeen korkealle. Toinen syy amrap- eli kiertoharjoittelun suosioon on se, että moni on lisännyt kotitreenien määrää pandemian aikana.