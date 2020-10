Tampereen korkeakouluyhteisön Licence to Breathe -hankkeessa on kartoitettu, mitä koronaviruksen leviämisestä sisätiloissa tiedetään. Ihmisen käytöksellä on iso merkitys, sanovat asiantuntijat.

Tuore tutkimustieto koronaviruksen tarttumisesta tukee Suomen uusia linjauksia, joissa yökerhoille ja pubeille määrätään tiukemmat rajoitukset kuin ruokaravintoloille ja kahviloille.

Uusi laki on määrä hyväksyä eduskunnassa perjantaina ja se on voimassa marraskuun alusta helmikuun loppuun.

Tätä nykyä kaikkia ravitsemusliikkeitä koskevat samat rajoitukset.

Jukka Vasara­

”Nykyiset ohjeistukset eivät ole johdonmukaisia”, sanoo rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayrityksen Granlundin varatoimitusjohtaja Jukka Vasara.

”Jos ihmiset istuvat ravintolassa paikoillaan rauhassa keskustellen ja ilmanvaihto on hyvä, kuten nykyaikaisissa ravintoloissa yleensä on, tartuntariski ei ole kovin suuri. Jos sen sijaan ihmiset seisovat samassa tilassa, kuten yökerhoissa ja keskustelevat kovalla äänellä, tartuntariski voi kasvaa 20-kertaiseksi”, Vasara sanoo.

Helppo tapa pienentää tartuntariskiä yökerhossa olisi Vasaran mukaan laittaa musiikki hiljemmalle, jolloin ihmisten ei tarvitsisi huutaa.

Vasara on perehtynyt erityisesti sairaaloiden ja leikkaussalien ilmanvaihtoon. Hän on toiminut Suomen edustajana kansainvälisiä ilmanvaihdon standardeja laativissa työryhmissä.

Vasara on myös mukana elokuussa alkaneessa Tampereen korkeakouluyhteisön Licence to Breathe -hankkeessa, joka kartoittaa ja kehittää keinoja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi sisätiloissa. Hanketta rahoittaa Business Finland.

Piia Sormunen­

Kevään aikana on ilmestynyt jo yli 36 000 uutta, kansainvälistä tutkimusta koronaviruksen leviämisestä, kertoo hanketta vetävä Tampereen yliopiston talotekniikan Industry professori Piia Sormunen.

”Pyrimme arvioimaan tutkimustiedon laatua ja välittämään parhaat tulokset yritysten käyttöön, jotta ne voivat hyödyntää niitä tuotekehityksessä, kansainvälistymisessä ja viennissä”, hän sanoo.

” ”Nuori hyväkuntoinen ihminen kestää sairastumatta enemmän viruksia kuin iäkäs tai jotain perussairautta sairastava ihminen.”

Koronavirus leviää pääasiassa pisaratartuntana ja kosketuksen välityksellä, mutta se voi tarttua myös ilmavälitteisesti. Se tarkoittaa, että yskiessä ja aivastaessa syntyy pisaroiden lisäksi hyvin pieniä hiukkasia, aerosoleja, jotka voivat jäädä leijumaan ilmaan pidemmäksi aikaa. Tällöin tartunta voi tapahtua myös pidemmällä välimatkalla kuin kahden metrin etäisyydellä.

Monissa tapauksissa tartuntoja selittävä tekijä onkin Vasaran mukaan juuri ilmavälitteisyys. Kansainväliset tutkijat pyrkivät parhaillaan selvittämään, kuinka paljon viruksia ihmisen pitää saada kehoonsa, jotta hän sairastuu.

”Useat tutkijat ovat olettaneet, että tartuntaan tarvitaan noin kolmetuhatta virusta. Toisaalta nuori hyväkuntoinen ihminen kestää sairastumatta enemmän viruksia kuin iäkäs tai jotain perussairautta sairastava ihminen”, Vasara toteaa.

Ulkona ilmavälitteiset tartunnat ovat epätodennäköisiä, sillä aerosolit sekoittuvat ja laimenevat puhtaaseen ilmaan hyvin. ”Täytyy olla aika huono tuuri, että siellä saa tartunnan”, Vasara sanoo.

” Avokonttori on Vasaran mukaan mainettaan turvallisempi.

Sen sijaan sisätiloissa ilman vaihtumisen nopeus kertoo suorassa suhteessa, miten suuri on tartuntariski: Mitä useammin ilma vaihtuu, sen pienempi riski sairastua.

Esimerkiksi leikkaussalissa koko sisäilma voi Vasaran mukaan vaihtua noin kahden minuutin välein eli 30 kertaa tunnissa.

Hyvin ilmastoidussa ruokaravintolassa ilma vaihtuu Vasaran mukaan keskimäärin 12 kertaa tunnissa.

”Jos viettää kaksi tuntia ruokaravintolassa, jossa on myös yksi sairastunut, tartuntariski on 2,5 prosenttia. Jos ravintolassa on kaksi sairastunutta, riski luonnollisesti kaksinkertaistuu”, Vasara kertoo.

Koululuokassa, jossa on yksi sairastunut ja jossa ollaan 8 tuntia päivässä, sairastumisriski on 3–4 prosenttia, mikäli luokassa on hyvä ilmanvaihto.

Avokonttori on Vasaran mukaan mainettaan turvallisempi: Jos työntekijöiden välillä on riittävät etäisyydet, tartuntariski yhden sairastuneen läsnäollessa on työpäivän aikana noin 4–5 prosenttia. Sen sijaan kahden hengen työhuoneessa, jossa toinen työntekijä on viruksen kantaja, tartuntariski on 17 prosenttia.

Tällaisessa tilanteessa maskin käyttö pudottaa Vasaran mukaan tartuntariskin 17 prosentista kolmeen. ”Maskin käytöllä on merkitystä erityisesti lähietäisyydellä, jolloin tartunta tapahtuu pääasiassa pisaratartuntana”, hän sanoo.

” Jos hiljaisen toimistotyöskentelyn sijasta seistään ja keskustellaan kovalla äänellä, viruksien ulosvirtaus kolmikymmenkertaistuu.

Viruksen kantajan toiminnalla on ilmavälitteisessä tartunnassa erittäin iso merkitys. Vasara selvittää asiaa esimerkillä: Jos työskentelee avotoimistossa kahdeksan tuntia, tartuntariski on yhä suuri kuin jos viettää ruokaravintolassa kaksi tuntia rauhallisesti keskustellen, tai laulaa kuoroharjoituksessa 15 minuuttia tai tanssii yökerhossa 5 minuuttia.

Jos hiljaista toimistotyöskentelyä verrataan tilanteeseen, jossa seistään ja keskustellaan kovalla äänellä, viruksien ulosvirtaus kolmikymmenkertaistuu. Jos suoritetaan urheilusuoritusta, huudetaan tai lauletaan, se satakertaistuu.

Hän muistuttaa, että nämä riskiarviot koskevat pelkästään ilmavälitteistä tartuntaa. Sen lisäksi voi tulla vielä esimerkiksi kosketuksen tuoma riski: ”Jos sairastunut aivastaa käteensä ja tarttuu samaan ovenkahvaan, johon muutkin koskevat, riski tartuttamiseen tietysti kasvaa merkittävästi”, Vasara kertoo.

” Yksinkertaisin keino riskin pienentämiseksi on avata ikkuna ja tuulettaa.

Huono ilmanvaihto nostaa riskiä saada koronavirustartunta. Mitä pidempään olet tilassa, sitä enemmän hengität sisäilmaa. Jos ilmanvaihto on tehokas, riski pienenee.

”Nykyisessä koronatilanteessa olisikin tärkeätä varmistaa, että ilmanvaihto toimii esimerkiksi kouluissa, terveydenhuollon tiloissa ja hoivakodeissa”, sanoo Piia Sormunen.

Ilmanvaihto suomalaisissa rakennuksissa on Vasaran mukaan todennäköisesti hyvällä tasolla, mikäli ilmanvaihdon saneerauksesta on korkeintaan parikymmentä vuotta. Mikäli ilmanvaihdossa on puutteita, ilman puhdistusta voi tehostaa erilaisilla suodattavilla kierrätysilmalaitteilla. ”Niiden tehokkuutta tutkitaan parhaillaan kuumeisesti.”

Jos rakennuksessa ei ole koneellista ilmanvaihtoa tai se ei ole riittävä, yksinkertaisin keino on avata ikkuna ja tuulettaa, Sormunen kertoo.

Kun ilmanvaihto ei toimi, sisäilman hiilidioksidipitoisuus nousee. Sen huomaa helposti omilla aisteillaan: ”Jos ilma seisoo ja tuntuu raskaalta, ilmanvaihto on todennäköisesti riittämätön verrattuna ihmismäärään. Jos ikkunoiden avaaminen on mahdollista, se on tällöin ensimmäinen toimenpide ilmanvaihdon parantamiseksi”, Sormunen sanoo.

Hyvä ilmanvaihto on yhteydessä myös ihmisten tuottavuuteen.

”Jos ilma seisoo ja siinä on runsaasti hiilidioksidia, tuottavuus laskee. Sama vaikutus on sisätilan korkealla lämpötilalla”, Sormunen sanoo.

Sisäilmaosaaminen on Sormusen mukaan Suomessa huipputasoa. Suomessa ilmastointi perustuu siihen, että raitis ilma tulee suoraan ulkoa ja huoneilma poistetaan ulos. Esimerkiksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa käytetään paljon ilmanvaihtoratkaisuja, jossa osa ilmasta kierrätetään uudelleen tiloihin.

” ”Emme tiedä, paljonko meillä on koulurakennuksia, joissa ilmanvaihto ei ole riittävä suhteessa oppilasmäärään.”

Vaikka osaaminen on huippua, Suomessa on kuitenkin Sormusen mukaan suuri määrä rakennuksia, joissa ilmastoinnin taso ei ole riittävä tai se ei toimi siten, kuin on tarkoitettu. ”Emme esimerkiksi tiedä, paljonko meillä on koulurakennuksia, joissa ilmanvaihto ei ole riittävä suhteessa oppilasmäärään.”

Ilmanvaihto on noussut korovapandemian myötä entistä tärkeämpään rooliin.

”Aiemmin on puhuttu siitä, miten home voi sairastuttaa ihmisen. Nyt on tultu tilanteeseen, jossa tartunnan lähde onkin samassa tilassa oleva ihminen. Koronavirus ei ole ensimmäinen eikä viimeinen virus, influenssoja ja pandemioita tulee tulevaisuudessakin”, Sormunen sanoo.

Tampereen korkeakouluyhteisö on yhdistämässä voimat Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa selvittääkseen, miten koronaviruksen leviämistä ilmavälitteisesti voidaan ehkäistä.

Tuloksia on luvassa vielä ennen joulua.