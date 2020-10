Miten suuri riski on saada korona­virus­tartunta uima­hallissa tai kunto­salilla? Urheilu­lääkäri arvioi liikunta­lajien riski­alttiutta, mutta sanoo, että laji ei ratkaise riskiä

Urheilun koronariskiä pohtiessa kannattaa miettiä, kuuluuko riskiryhmään tai onko paljon tekemisissä riskiryhmäläisten kanssa, kertoo kansanterveystieteen dosentti Jari Parkkari.

Ulkoillessa kontaktia muiden ihmisten kanssa on helppo välttää, sisäkiipeily puolestaan on desinfioinnin kannalta haastava laji korona-aikaan.­

Urheilulajien listaaminen niiden koronavirustartunnan riskin perusteella ei ole hyvä ajatus, sanoo kansanterveystieteen dosentti Jari Parkkari. Huomio pitäisi hänen mielestään kiinnittää itse lajin sijasta lajin harrastajaan.

Jari Parkkari.­

”Tärkeintä on tiedostaa, kuuluuko lajin harrastaja riskiryhmään tai onko hän säännöllisesti tekemisissä riskiryhmiin kuuluvien kanssa”, Parkkari sanoo.

Jos urheilija hoitaa työssään vanhuksia tai muista riskiryhmäläisiä, hänen tulisi Parkkarin mukaan harkita, voiko hän korona-aikana osallistua sellaisen lajin harrastamiseen, jossa on paljon lähikontakteja.

Hänen mielestään liikunnan harrastaminen on niin tärkeää, että sitä ei pitäisi ryhtyä laajamittaisesti rajoittamaan.

”Koronaviruspandemia saattaa jatkua pitkään. Jos liikuntaa ryhdytään rajoittamaan, seuraukset voivat olla kansanterveydellisesti ja taloudellisesti mittavia.”

Parkkari toimii urheilulääkärinä sekä UKK-instituutin ylilääkärinä ja on ollut myös Suomen olympiajoukkueen lääkäri.

Hallitus on suositellut, että aikuisten korkean riskin liikunta ja urheilu tulisi keskeyttää epidemian kiihtymisvaiheessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi perjantaina, ettei se aio julkaista listaa urheilulajeista tai harrastuksista, joissa koronavirustartunnan saamisen riski on korkea. Aiemmin torstaina sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi mahdollisen listauksen olleen tekeillä. Esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on sanonut, etteivät pääkaupunkiseudun kunnat halua määritellä riskilajeja itse, vaan valtiovallan on pystyttävä tekemään se.

Parkkarin mielestä lajikohtaisten tai alueellisten suositusten sijasta tulisi harkita paikallisia suosituksia.

”Jos jossakin urheiluhallissa jonkin lajin piirissä on paljon sairastuneita, sulkisin hallin ja keskeyttäisin yhteisharjoitukset vaikka kahdeksi viikoksi”, Parkkari sanoo.

Työssään useiden tamperelaisten lääkäriasemien infektiopäivystyksessä Parkkari on tavannut useita koronavirustartunnan saaneita potilaita. Hän on myös seurannut lähes kaikkia Tampereen urheiluseuroja.

”Seurat ovat suhtautuneet koronatilanteeseen hyvin vastuullisesti. Harjoituksissa on pidetty huolta etäisyyksistä ja käytetty käsidesiä ja maskeja. Oireilevat pelaajat ovat jääneet pois harjoituksista ja olleet yhteydessä lääkäriin. Testaus on ollut tehokasta ja karanteenit ovat toimineet”, Parkkari kertoo.

Isoja tartuntaketjuja ei hänen mukaansa ole lähtenyt liikkeelle.

Parkkari kertoo myös havainneensa koronavirustartuntoja lähes kaikkien lajien piirissä.

”Nuorilla urheilijoilla oireet ovat enimmäkseen hyvin lieviä. Ainoa oire saattaa olla väsymys. Osa tartunnoista löytyykin sattumalta sen jälkeen, kun seurakaverissa on havaittu tartunta”, Parkkari kertoo.

Lasten riski saada tartunta on Parkkarin mukaan vielä pienempi kuin nuorten.

”Jos lapsi saa tartunnan, oireet ovat yleensä lieviä. Tärkeintä onkin muistaa pitää lapset erossa riskiryhmään kuuluvista. Mummolassa ei pitäisi silloin käydä.”

Nuoren, hyväkuntoisen urheilijan covid-19-tauti on Parkkarin mukaan yleensä lievä. Suurin riski on sairauden jälkitauti, sydänlihaksen tulehdus, joita kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu 15 prosentilla taudin sairastaneista.

”On hyvin tärkeätä noudattaa lääkärin ohjetta ja olla levossa vähintään kaksi viikkoa oireiden päättymisen jälkeen. Senkin jälkeen paluun urheiluun tulee tapahtua varovasti ja lääkärin valvonnassa, jotta jälkitaudeilta vältytään”, Parkkari muistuttaa.

UKK-instituutti on toteuttanut yhdessä urheiluseurojen kanssa myös urheilijoiden keuhkojen seurantaa.

”Olemme mitanneet urheilijoiden keuhkokapasiteettia jo keväällä. Tavoitteena on, että voimme verrata urheilijoiden keuhkokapasiteettia ennen kuin he ovat sairastaneet covid-19-taudin ja sairastamisen jälkeen. Toistaiseksi emme ole havainneet keuhkokapasiteetin pysyvää laskua.”

Vaikka Parkkari ei pidä eri urheilulajien listaamista niiden tartuntariskin mukaan perusteltuna, hän suostuu kuitenkin arvioimaan joitakin tavallisimpia kansalaisten harrastamia liikuntalajeja ja -paikkoja. Hän korostaa, että liikuntapaikoille ei pidä mennä, jos havaitsee itsellään hengitystieinfektion oireita.

Turvallisin

Ulkoilu. Lenkkeily oman kunnon mukaan sopii kaikille, myös riskiryhmään kuuluville, kunhan riittävistä etäisyyksistä pidetään kiinni. Ruuhkaisimpia reittejä kannattaa välttää.

Melko turvallisia

1. Uimahalli. Urheilulääkärinä olen kohdannut paljon uimareita, mutta koronatartuntoja heidän piirissään on yllättävän vähän. Uimahalleissa on myös ilmeisesti tehostettua hygienian ja puhtauden ylläpitoa. Riskiryhmäläisille voisi varata uimahallissa oman ajan vaikkapa ensimmäiseksi aamulla.

2. Ryhmäjumppa. Useilla ryhmäliikuntapaikoilla osanottajien määrää on rajoitettu niin, että kahden metrin turvavälin pitäminen jumpassa on mahdollista. Hyvästä ilmanvaihdosta on myös syytä huolehtia. Liikuntavaatteisiin kannattaa pukeutua jo kotona tai käyttää pukeutumistiloissa maskia. Jos tilat siivotaan huolellisesti illalla, riskiryhmien jumppavuorot kannattaa järjestää ensimmäiseksi aamulla.

3. Kuntosali. Kuntosalissa turvavälien pitäminen onnistuu hyvin enkä ole havainnut koronaviruksen levinneen kuntosaleilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hyvään ilmanvaihtoon ja välineiden desinfiointiin. Jokaisen käyttäjän tulee pyyhkiä laite desinfiointiaineella oman käytön jälkeen.

Erityistä varovaisuutta vaativia

1. Sisäkiipeily. Sisäkiipeily on suosittua, mutta desinfioinnin näkökulmasta se kuuluu haastavimpiin lajeihin. Kiipeilyä suosittelen harrastamaan siinä tapauksessa, että ei ole läheisesti tekemisissä riskiryhmäläisten kanssa eikä kuulu itse riskiryhmään.

2. Joukkuepelit. Joukkuepeleissä saatetaan joutua lähikontaktiin ja pelin tiimellyksessä myös pisaratartunnan ja ilmavälitteisen tartunnan riski on olemassa. Jos henkilö kuuluu riskiryhmään tai on säännöllisesti tekemisissä riskiryhmään kuuluvan kanssa, joukkuepelin harrastamista kannattaa harkita.