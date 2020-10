Positiivinen elämänasenne auttaa kohtaamaan haasteita ja ottamaan riskejä. Liiallisena annoksena tsemppaaminen voi kuitenkin johtaa negatiivisten tunteiden kieltämiseen eli toksiseen positiivisuuteen.

Tilaajille

Keep going! Just do it! Kyllä se siitä!

Käsi ylös, jos olet joskus törmännyt sosiaalisessa mediassa voimalauseeseen. Ehkä olet jakanut sellaisen itsekin.

Voimalauseet voivat saada olon paremmaksi maanantaiaamun kankeina hetkinä, mutta jatkuva tsemppaaminen ei ole ihmisen mielelle hyväksi.