Joulunvietto koko suvun voimin ja uudenvuoden juhliminen isolla porukalla ei ole tänä vuonna suositeltavaa, kertoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen.

Salminen muotoilee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kannan olevan enemmän ehdotus kuin suositus. Siinä on kolme keskeistä kohtaa: joulunajan juhlien vietto mielellään vain ydinperheen kesken, isovanhempien tapaaminen mahdollisuuksien mukaan etäyhteyden välityksellä ja harkinta myös koko sukuloinnin korvaamisesta vaikkapa videopuheluilla.

”Jos tämä yksi joulu kestettäisiin tällä mallilla ja kokeiltaisiin vähän toisenlaista tapaa, niin ei se varmaan maailmaa kaada”, Salminen sanoo.

Koronaviruksen leviämisen hillitsemisen kannalta varmin vaihtoehto on siis se, että joulua viettäisivät samassa tilassa vain ne henkilöt, jotka normaalistikin elävät yhdessä. Salminen kehottaa ainakin käyttämään harkintaa, onko juhliin viisasta koota suurta määrää sukulaisia tai ystäviä eri puolilta Suomea.

”Ehkä se vähän tylsältä kuulostaa, mutta ei tämä kuitenkaan ole mikään pysyvä tilanne. Kyllä sitten taas tulevina jouluina pääsemme varmaan ihan normaalitilanteeseen.”

Salminen korostaa, että kyse ei kuitenkaan ole mistään kiellosta. Hän peräänkuuluttaa ennemminkin ”arkijärjen käyttöä”.

”Tämä on vapaa yhteiskunta, jossa kansalaiset saavat päättää itse siitä, miten toimivat.”

Salmisen mukaan emme voi tuudittautua siihen, että koronavirustilanteen suhteen oltaisiin jo voiton puolella.

Tartuntamäärät ovat tasaantuneet viime viikkoina verrattain maltillisiksi Suomessa. Hengitysteitse leviävien tautien epidemioilla on kuitenkin tapana kiihtyä talvikuukausina, Salminen muistuttaa.

”Ei täysin ymmärretä miksi, mutta näin se vain on. Sille perusasialle on vaikea tehdä mitään suoranaisesti.”

Näin ollen ei kannata Salmisen mukaan tuudittautua siihen, että koronavirustilanteen suhteen oltaisiin jo voiton puolella.

”Tilanne voi huonontua Suomessa pahimmassa tapauksessa kohtuullisen nopeastikin. Siksi valppaus sekä systemaattinen perushygienian ja etäisyyksien pitäminen on tärkeää. Ja isojen ihmismassojen välttäminen on kyllä tarpeen”, hän kertoo.

” ”Varovaisuuden aikaa” on edessä vielä ainakin noin puoli vuotta.

Salminen arvioi, että ”varovaisuuden aikaa” on edessä vielä ainakin noin puoli vuotta. Esimerkiksi etätyösuositus jatkunee vuodenvaihteen jälkeen vähintään pari kuukautta.

”Se ei tietenkään kuulosta mukavalta, mutta me emme voi tälle viruksen olemassaololle oikeastaan mitään tehdä.”

Tilannetta voi kuitenkin pyrkiä estämään karkaamasta käsistä, ja toistaiseksi Suomi on Salmisen mukaan onnistunut varsin hyvin siinä. Kiitos kuuluu hänen mukaansa muun muassa riskejä vältteleville ihmisille, testaus- ja jäljitystyötä tekevälle terveydenhuollon henkilöstölle ja rivakasti reagoinneille kuntien virkamiehille.

”Esimerkiksi Vaasan tilannehan on parantunut huomattavasti. Vaikka heillä oli satoja tapauksia, niin nyt niitä raportoidaan paljon vähemmän”, Salminen mainitsee esimerkkinä.

” ”Torjuntatyötä on vaan jaksettava jatkaa.”

Monissa muissa Euroopan maissa koronavirustilanne on Suomea synkempi. Esimerkiksi Ruotsissa on tilastoitu viime päivinä jopa yli 4000 tartunnan ennätyslukemia. Britanniassa puolestaan alkaa torstaina lähes koko valtion sulkeva poikkeusaika, jonka on määrä päättyä vasta 2. joulukuuta.

”Kun katsoo Euroopan tilannetta, niin ei se siitä ihan pikaisesti paremmaksi mene. Se on tavallaan malli sille, miten huonosti voisi Suomessa käydä”, Salminen sanoo.

Hänen mielestään millekään hanskat tiskit -asenteellekaan ei toisaalta ole syytä tai sijaa.

”Ei meidän tarvitse lähteä siitä, että niin huonosti käy, mutta siihen täytyy kuitenkin varautua. Torjuntatyötä on vaan jaksettava jatkaa.”