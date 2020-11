Koronavirus voi tarttua alle vartissa varsinkin silloin, kun sairastuneella on oireita ja koronavirusta on paljon ylähengitysteissä, sanoo THL:n tutkimusprofessori.

Muutaman minuutin kohtaaminen marketissa ohimennen maskit kasvoilla on epätodennäköinen tilanne saada koronavirustartunta, vaikka olisi vaihtanut pari sanaa virusta kantavan henkilön kanssa.­

Koronavartti on ympäri maailmaa yleisohje sille, kuinka pitkä aika altistumistilanteessa tarvitaan koronaviruksen tarttumiseen. Myös Suomessa on yleisesti oltu siinä käsityksessä, että 15 minuutin altistus olisi riskiraja viruksen tarttumiselle.

Koronavilkun käyttäjäkin saa ilmoituksen mahdollisesta altistumisestaan tilanteessa, jossa hän on oleskellut noin kahden metrin etäisyydellä sairastuneesta noin 15 minuutin ajan.

Yhdysvalloissa paikallinen Tartuntatautien torjuntavirasto CDC (Centres for Desease Control and Prevention) on antanut aiheesta uuden suosituksen, jonka mukaan altistuminen voi kertyä myös useammasta lyhyemmästä ajanjaksosta saman vuorokauden sisällä.

Suositukseen on Yhdysvalloissa nyt kirjattu, että virusta voi kertyä elimistöön vuorokauden sisällä useamman alle 15 minuutin altistuksen aikana, jos sairastunut on siinä vaiheessa tautia, että hän on kaikkein tartuttavimmillaan. Käytännössä se tarkoittaa noin paria päivää ennen koronaviruksen oireita tai silloin kun oireet ovat juuri alkaneet.

” 15 minuuttia perustuu rautalankamalliin, joka on luotu tartunnanjäljityksiä tekevien avuksi.

Myös Suomessa terveysviranomaiset ovat hyvin tietoisia siitä, että huonolla onnella koronavirus voi tarttua selvästi lyhyemmässä ajassa kuin 15 minuutissa.

Tutkimusprofessori Hannu Kiviranta Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että asiasta on jo käyty keskusteluja eri sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavien lääkärien kanssa.

”THL:n toimenpideohjeissa asiaa ei ole vielä huomioitu, mutta kaikki jäljitystyötä tekevät ovat tiedostaneet asian”, Kiviranta sanoo.

Hänen mukaansa 15 minuuttia perustuu alun perin kehitettyyn rautalankamalliin, joka on luotu tartunnanjäljityksiä tekevien avuksi.

”Jos henkilöllä on oirehtiva sairaus, hän ehtii noin vartissa yskiä ja niistää sen verran, että lähietäisyydellä olevalla henkilöllä on potentiaalinen vaara saada tartunta, varsinkin jos oirehtiva henkilö ei käytä maskia”, Kiviranta kuvaa.

” Lähikontakti voi tarkoittaa käytännössä hyvin erilaisia tilanteita.

Kuitenkin jo keväällä oli hänen mukaansa Suomessakin tapauksia, joissa tartunnan saanut oli tavannut oireisen henkilön vain hyvin lyhyesti.

Lähikontakti voi Kivirannan mukaan tarkoittaa käytännössä hyvin erilaisia tilanteita.

”Jos altistustilanteessa jostain syystä keskustellaan kovaäänisesti, lauletaan, huudetaan tai vaikkapa urheillessa huohotetaan, lähtee pisaroita potentiaalisesti enemmän liikkeelle”, Kiviranta sanoo.

Tartuntariskiin vaikuttaa myös hetki, jolloin virusta on ylähengitysteissä eniten.

”Sairastunut on tartuttavimmillaan pari päivää ennen oireiden alkua ja muutama päivä oireiden alettua.”

Tartuntatautilääkärit tai tartunnan jäljittäjät arvioivat minkälaisia tartunnan saaneiden kohtaamistilanteet ovat, eivät vain kauanko ne ovat kestäneet.

Lyhyt kohtaaminen kirjastossa, kauppakeskuksessa tai marketissa ohimennen maskit kasvoilla on epätodennäköinen tilanne saada tartunta, vaikka olisi vaihtanut pari sanaa virusta kantavan henkilön kanssa.

Alle 15 minuutin tartuntariskitilanne syntyy pikemminkin meluisassa ravintolassa, jossa joutuu kovalla soivan musiikin takia korottamaan ääntään tai vaikkapa kiivaassa joukkueurheilutilanteessa sisätiloissa. Pisaroita lentää näissä tilanteissa enemmän ja kauemmaksi suusta.

Tärkeintä Kivirannan mukaan on, että varsinkin ne, joilla on oireita, välttäisivät lähikontakteja muihin ihmisiin.

”Olisi tärkeää, etteivät oireiset ihmiset lähtisi julkisiin paikkoihin, joissa voivat tavata muita. Varsinkin ilman maskia altistuminen voi tapahtua lyhyemmässäkin ajassa kuin 15 minuutissa. Siihen ei voi ainakaan luottaa”, Kiviranta sanoo.

Oireeton ei voi tartuttamisriskiään arvioida, mutta oireisten pitäisi nyt olla varovaisia liikkuessaan ihmisten ilmoilla.

” Tämän hetkisen näkemyksen perusteella puhutaan 3–6 kuukauden immuniteetista.

Toinen kiivasta keskustelua aiheuttava asia Suomessa on tällä hetkellä jo koronaviruksen sairastuneen ihmisen immuniteetin kesto.

”Tällä hetkellä asiaa selvitetään kuumeisesti”, Kiviranta sanoo.

Tämän hetkisen näkemyksen perusteella puhutaan 3–6 kuukauden immuniteetista. Asiasta ei kuitenkaan ole vielä kansainvälisesti yhteistä näkemystä, eikä THL ole ottanut asiaan virallista kantaa.

Kivirannan mukaan immuniteetin syntyminen ylipäätään antaa positiivista signaalia tulevan rokotteen onnistumiselle.

”Jos taudin sairastamalla saa jonkinlaisen immuniteetin, on todennäköistä, että rokotekin tuottaa immuniteetin”, Kiviranta tiivistää.