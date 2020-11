Suomalaisissa parisuhteissa rehellisyys on hyve. Iso osa ihmisistä mainitsee luottamuksen hyvän parisuhteen ihanteeksi.

Silti ihmiset valehtelevat. Sekä pienistä että isoista asioista. Rakkaimmilleenkin.

HS kysyi lukijoilta, mistä he ovat kumppanilleen valehdelleet tai mistä heille itselleen on parisuhteessa valehdeltu. Kyselyssä kysyttiin myös, mitä valehtelusta seurasi.

Kysely ei ole tutkimus eikä sen perusteella voi yleisesti päätellä, mistä asioista ihmiset parisuhteissaan vääristelevät totuutta.

Psykologi Jaana Ojasen mukaan kuitenkin alkoholinkäyttö, tuhlailu ja tupakointi ovat tyypillisiä asioita, joista voidaan valehdella ihan läheisimmillekin. Ne nousivat HS-kyselyn vastauksissakin esiin.

Parikymppinen nainen kertoo, miten jäi kiinni tupakoinnista, vaikka oli väittänyt kumppanilleen lopettaneensa.

Ojasen mukaan riippuvuuskäyttäytymisestä tai sosiaalisesti ei-suotavasta käyttäytymisestä, kuten tupakoinnista tai juomisesta, valehdellaan, koska ihmiset välttelevät siitä seuraavaa häpeän tunnetta.

Valehteleva osapuoli saattaa epäillä, ettei hän ole riittävän hyvä omana tavallisena itsenään.

”Ihmiset eivät halua paljastua ja välttelevät häpeän tunnetta siitä, että myöntävät virheensä”, Ojanen sanoo.

Toinen yleinen syy valehtelulle on Ojasen mukaan konfliktin välttely. Jos jostain asiasta on sovittu ja toinen rikkoo sopimuksen, seuraa väistämättä pettymys.

Tilannetta seuraa vähintäänkin välienselvittely, sillä pettynyt osapuoli vaatii oikeutetusti selitystä.

”Lievistä retkahduksista valehteleminen on mielestäni inhimillistä. Mutta mitä enemmän on ongelmakäyttäytymistä, jota ei uskalleta tuoda päivänvaloon, sitä hankalammaksi elämä muuttuu”, Ojanen sanoo.

Ojanen työskentelee parisuhdeterapeuttina Väestöliitossa. Hänen mielestään pienet valkoiset valheet parisuhteessa ovat taitavaa sosiaalista käyttäytymistä. Joskus valheet voivat olla myös parisuhdetta ylläpitäviä ja hienotunteisia.

Ei ole mitään syytä töräyttää kumppanilleen, ettei pidä hänen kampauksestaan tai villapaidan väristä, jos sillä ei ole mitään merkitystä.

”Pitää pystyä arvioimaan, missä tilanteessa totuuden sanomisella ääneen on jotain merkitystä. Jos totuuden kertominen aiheuttaisi vain mielipahaa eikä sen sanomatta jättämisellä ole pitkäaikaisia seurauksia, miksi ottaa asiaa esiin. Uusi hiusmalli voi olla tämmöinen asia”, Ojanen sanoo.

Jos joutuu valehtelemaan usein, omien rajojen asettamisessa voi olla Ojasen mukaan syystä tai toisesta hankaluutta.

”Se voi johtua vaikkapa siitä, että on aiemmissa suhteissa kokenut, että omien rajojen asettamisesta seuraa hylkääminen.”

Ojasen mukaan parisuhteissa on tilanteita, joissa totuuden sanominen voi aluksi tuntua molemmista vaikealta, mutta rehellisyydellä voi silti olla kauaskantoisia hyviä vaikutuksia.

HS-kyselyssä kolmikymppinen nainen kertoi käyvänsä salaa yksin elokuvissa.

Kukaan ei ole tiettävästi tutkinut, missä suhteen vaiheessa pariskunnat valehtelevat eniten. Suhteen alussa moni saattaa ainakin kaunistella asioita.

”Itsensä edullisessa valossa esittäminen on ymmärrettävää. On ihan hyväkin, ettei ensimmäisenä paljasta toiselle kaikkia huonoja puoliaan. Vähän sama asia kuin työhaastattelussa, jossa ei ensimmäisenä esittele vikojaan”, Ojanen pohtii.

Hän ei kuitenkaan suosittele aloittamaan suhdetta isolla valheella vaikkapa raha-asioistaan tai taustastaan.

”Toisen suhtautuminen valehteluun riippuu esimerkiksi siitä, millainen perusluottamus hänellä on ihmisiin ja elämään. Jos ihmisellä on taustalla paljon pettymyksiä ihmissuhteissaan, pienikin valhe voi musertaa luottamuksen heti alkuvaiheessa”, Ojanen sanoo.

Ojanen ei halua antaa tarkkoja sääntöjä sen suhteen, mistä asioista ei pitäisi koskaan valehdella. Jokainen pari luo omat sääntönsä.

”Ei pidä valehdella asioista, joista on sovittu, ettei valehdella”, Ojanen muotoilee.

”On pariskuntia, jotka ovat sopineet, etteivät kerro toisilleen, jos ihastuvat parisuhteen ulkopuoliseen ihmiseen.”

Yleisellä tasolla rehellisyys tuo Ojasen mukaan turvallisuutta parisuhteeseen ja valehtelu voi aiheuttaa arvottomuuden tunnetta sille, jolle valehdellaan.

”Ihminen rakentaa elämäänsä yleensä jossain määrin kumppaninsa varaan. Jos käykin ilmi, että hänen sanaansa ei voi luottaa, se voi horjuttaa paljonkin perusturvallisuuden tunnetta”, Ojanen sanoo.

Ojasen mukaan iso osa pariterapiaan tulevista ihmisistä on sopinut jonkinlaisia parisuhteen sääntöjä. HS-kyselyn vajaasta sadasta vastaajasta noin puolet kertoi, että heillä on selkeät säännöt niistä asioista, jotka kuuluvat kumppanille.

Ihmisillä voi olla joskus erilainen käsitys siitä, miten paljon yksityisyyttä parisuhteessa on hyvä olla. Ojanen suosittelee, että parisuhteessa sovitaan selkeät säännöt siihen, mitkä asiat kumppanille tulee kertoa.

”Sovittujen sääntöjen kanssa sitten eletään”, Ojanen sanoo.

Mistä asioista parisuhteessa pitäisi ylipäätään sopia? Ojasen mukaan on joitakin tyypillisiä asioita, joista voi syntyä helposti riitoja ja niistä olisi hyvä sopia.

Tyypillinen ongelmia tuottava asia on vaikkapa suhtautuminen niihin ihmisiin, joihin voi olla romanttista kiinnostusta, eli heteropareilla eri sukupuoleen.

”Ylipäätään se, mitkä ovat parisuhteen intimiteetin rajat. Kuinka läheisiä ystävyyssuhteita saa rakentaa ulkopuolisen kanssa?” Ojanen kuvaa.

Varsinkin, jos suhteessa on mustasukkaisuutta, aiheesta olisi Ojasen mukaan hyvä käydä jonkinlainen keskustelu.

Ojasen mukaan parisuhteessa ei ole selvästikään löydetty yhteisymmärrystä yhteydenpidosta entisten kumppanien kanssa, jos ei voi kertoa olleensa yhteydessä entiseen puolisoon, vaikka toisen mielestä siitä olisi tärkeää tietää.

”Voi olla, että toinen on luonteeltaan mustasukkainen, eikä kumppani hyväksy toisen mustasukkaisuutta tai jaksa käsitellä sitä”, Ojanen sanoo.

Hänen mukaansa olisi kuitenkin parempi keskustella asiasta ja käsitellä vaikeitakin tunteita. Rehellisyys on Ojasen mielestä usein pidemmän päälle ratkaisu, joka ylläpitää toimivaa suhdetta.

Entisiin kumppaneihin suhtautumisen lisäksi olisi hyvä puhua läpi seksuaalisuuteen liittyvät asenteet, kuten suhtautuminen pornoon.

Raha on parisuhteissa myös helposti iso ongelmia tuottava asia, jonka käyttöön Ojanen suosittelee jonkinlaisia sääntöjä. Myös ajankäytöstä ja parisuhteen yksityisyydestä olisi hyvä sopia säännöt.

”On hyvä sopia esimerkiksi siitä, kuinka paljon suhteen sisäisistä asioista puhutaan suhteen ulkopuolisille”, Ojanen sanoo.

Kumppanini oli pettänyt minua useamman vuoden useiden eri naisten kanssa. Mikään hänen menonsa koiran ulkoiluttamisesta ystävien tapaamiseen ja perheen auttamiseen ei pitänyt paikkaansa. Valehtelu tuntui pienenä kuolemana, joka tuntui fyysisenä reaktiona. Minulta putosi pohja kaikelta. Menetin itsetuntoni ja luottamuksen.

On vaikeaa luottaa siihen, että on rakastettu. Rakkaalle ei valehdella. Rehellisyys, ikävissäkin asioissa, on kunnioitusta. On myös vaikea luottaa toiseen. Ja mitä muuta parisuhteessa on kuin luottamus? –Nainen, 40