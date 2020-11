Ihmissuhteet

Henk.koht.-palstalla asiantuntijat pohtivat lukijoita askarruttavia ihmissuhdekysymyksiä. Tällä kertaa lukija miettii, tukahduttaako hän puolisonsa liiallisella läheisyydenkaipuulla.

”Olen ainut lapsi ja äärimmäisen läheinen sekä äitini että isäni kanssa. Meille on normaalia, että halailemme, pussailemme ja kommunikoimme jatkuvasti. Tämä on kuitenkin kostautunut parisuhteissani, sillä vaadin alitajuisesti samaa läheisyyttä niissä, enkä tiedä, kuinka vähentää sitä. Tuntuu, että tukahdutan kumppanini jatkuvalla huomion hakemisella, enkä osaa elää ensimmäisessä yhteisessä asunnossamme niin, ettemme olisi siellä koko ajan yhdessä. Ymmärrän, ettei ole valtaosalle normaalia puhua joka hetki ja olla kiinni toisissaan. Tämän tajuaminen on ollut pitkän ajan tulos. Etenkin ennen koin, että kumppani ei välittänyt, koska ei käyttäytynyt niin kuin kotona käyttäydyimme.”