Tartuntataudit

Tautia aiheuttavaa virusta kantava hyttynen on tehokas tartuttaja, sillä hyttysnaaraan tyypillinen elinikä on muutamia viikkoja. Sinä aikana se ehtii veriaterioida ja munia useamman kerran.

Sairastitko kesällä lievän kuumetaudin mökkireissun jälkeen? Se saattoi johtua myös hyttysistä.

Harva tietää, että Suomessa hyttyset levittävät kolmea eri virusta, jotka voivat aiheuttaa ihmisessä taudin. Hyttysten levittämät virukset ovat Inkoo-, Chatanga- ja Sindbis-virus.

Viimeisenä mainittu Sindbis-virus aiheuttaa Pogostan tautia, joka on meillä ehkä hyttysvälitteisistä taudeista parhaiten tunnettu. Tautia esiintyy eniten Itä-Suomessa, jossa tapauksia on yleensä joitakin kymmeniä vuodessa. Viimeisin epidemiapiikki oli vuonna 2012, jolloin tautitapauksia oli toista sataa.

Hyttysten levittämät virukset aiheuttavat enimmäkseen hyvin vähäoireisia infektioita, eli pientä kuumeilua ja muita flunssaoireita. Virologian tutkijatohtori Essi Korhosen mukaan virukset voivat kuitenkin aiheuttaa myös vakavampia tautimuotoja. Korhonen tutkii hyttysiä Helsingin yliopistossa.

”Osalle viruksen saaneista tulee neurologisia oireita. Esimerkiksi Inkoo-virus voi aiheuttaa erityisesti alle 16-vuotiailla enkefaliittia eli aivotulehdusta, joka vaatii sairaalahoitoa”, Korhonen sanoo.

Chatanga-virus aiheuttaa nykytiedon mukaan aikuisilla vakavampia oireita kuin Inkoo-viruksen aiheuttamat infektiot.

Pogostan tauti nostaa kuumeen ja raajoihin ja keskivartalolle nousee tyypillisesti hyvin kutisevaa ihottumaa. Lisäksi siihen voi liittyä nivelkipua ja -turvotusta.

”Nivelkivut voivat olla hyvin hankalia. Toisille ne jättävät jälkioireita kuukausiksi tai jopa vuosiksi ja voivat olla todella elämänlaatua haittaavia.”

” Meillä hyttysten levittämät virukset aiheuttavat vain aniharvoin vakavia tauteja.

Virusten lisäksi Suomessa esiintyvää jänisruttoa aiheuttava fancisella tularensis -bakteeri on hyttysvälitteinen. Sen oireisiin kuuluu kuumetta ja imusolmukkeiden turpoamista ja hyttysen pistokohtaan voi tulla paukama. Tautitapauksia on 50–100 vuodessa.

”Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä enemmän ihmisiltä löytyy vasta-aineita kaikille hyttysvälitteisille taudeille”, Korhonen sanoo.

Suomalaiset hyttyset voivat siis levittää tartuntatauteja siinä missä trooppiset sisarlajinsakin. Meillä inisevien hyttysten levittämät virukset aiheuttavat kuitenkin vain aniharvoin vakavia tauteja.

Ilmasto kuitenkin lämpenee ja sen mukana myös ympäristö muuttuu. Se tarkoittaa, että eläinlajien levinneisyysalueet muuttuvat. Myös mitä lämpimämpi syksy, sitä pidempään hyttyset ovat aktiivisia ja samalla pistävät ihmisiä.

”On todennäköistä, että Suomen hyttysten joukkoon saadaan uusia lajeja, koska ilmastomme ja ympäristömme muuttuvat sellaiseksi, että ne pärjäävät meillä”, Korhonen kertoo.

”Muutokset ovat hitaita, mutta lajikirjon mukana muuttuu myös se, mitä hyttysvälitteisiä taudinaiheuttajia meillä voi esiintyä.”

Joidenkin ilmastonmuutosennusteiden mukaan meillä voisi olla joitain trooppisia hyttyslajeja Suomessa noin 50 vuoden kuluttua. Yksi tällainen on aasialainen tiikerihyttynen, joka voi levittää muun muassa zikavirusta ja denguekuumetta. Kaakkois-Aasian lisäksi niitä elää myös Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Afrikassa.

Korhonen on mukana hyttysten lajikartoitusryhmässä, joka keräsi hyttysiä tänä kesänä pääkaupunkiseudulla toukokuusta syyskuuhun.

” Kun naarashyttynen imee kerran verta, se munii, jonka jälkeen se on hyvin pian valmis aloittamaan uuden kierroksen.

”Tarkoitus on kartoittaa pääkaupunkiseudun hyttyslajisto, katsoa mitä taudinaiheuttajia ne kantavat. Jos myös ajatellaan, että saadaan maahan uusia tulokaslajeja, niin näkyyhän se todennäköisimmin täällä eteläisessä Suomessa”, Korhonen sanoo.

Etelä-Suomesta löytyy myös paljon maahantuloväyliä, kuten lentokenttä ja satamia ja isoja kasvihuoneita. Niissä voi syntyä tilapäispopulaatioita, jos kasvilähetysten mukana saapuu hyttysiä salamatkustajina. Kasvihuoneiden mikroilmasto on hyvä monille trooppisemmille hyttyslajeille.

Hyttysnäytteiden lisäksi Korhonen tutkii potilailta saatuja veri- ja virtsanäytteitä.

Kun hyttysen imukärsä työntyy ihon läpi, tartuntareitti on auki heti, sillä ihmiseen tarttuva virus on hyttysellä sylkirauhasessa. Tauti siis voi tarttua heti, kun virusta kantava hyttynen on päässyt pistämään.

Hyttysvälitteisillä viruksilla on aina jokin isäntäeläin, josta tauti siirtyy ensin hyttyseen. Hyttynen siis imee ensin verta jostakin linnusta tai nisäkkäästä, josta hyttynen saa tartunnan.

”Kun naarashyttynen imee kerran verta, se munii, jonka jälkeen se on hyvin pian valmis aloittamaan uuden kierroksen”, Korhonen kertoo.

Hyttysnaaraan tyypillinen elinikä on muutamia viikkoja, jona aikana se ehtii veriaterioida ja munia useamman kerran.

”Sen takia hyttynen on todella tehokas tautivektori”, Korhonen sanoo.

Suomessa on 43 hyttyslajia, joista suurimman osan ei tällä hetkellä tunneta levittävän taudinaiheuttajia. Korhosen luotsaamissa tutkimuksissa kartoitetaan nyt lokakuussa hyttysten kantamia taudinaiheuttajia ja myös nimenomaan sitä, mitkä hyttyslajit kykenevät toimimaan eri taudinaiheuttajien välittäjinä.

Tautitapauksiin vaikuttavat monet asiat, kuten se minkälainen hyttysvuosi on ollut. Siihen taas vaikuttaa esimerkiksi minkälainen lumipeite kevättalvella on ollut, koska se vaikuttaa sulamisvesiin, joihin hyttyset munivat. Lisäksi esimerkiksi Sindbis-viruksen aiheuttamiin tautimääriin vaikuttaa metsäkanalintujen määrä ja kannan vaihtelu, koska ne toimivat viruksen isäntäeläiminä.

” Uuden viruksen maahantulo tapahtuu todennäköisemmin isäntäeläimen kuin hyttysen mukana.

Viime kesä oli Korhosen mukaan kelpo hyttyskesä, eli hyttysiä oli runsaasti.

”Tottakai tautimääriin vaikuttaa myös miten paljon ihmiset liikkuvat luonnossa”, Korhonen sanoo.

Tautien pelossa ei Korhosen mielestä luonnossa liikkumista pidä vähentää, mutta suojaavat vaatteet ja hyttyskarkotteet ovat metsässä liikkuessa paikallaan. Jo se takia, että hyttysen pistot aiheuttavat monille ikäviä allergisia reaktioita.

Hyttysvälitteisiä viruksia kartoitetaan myös Korkeasaaren villieläinsairaalan keräämistä lintunäytteistä.

”Meillä on yhteistyöprojekti Korkeasaaren kanssa. Siinä kerätään näytteitä meille tulevista muuttolinnuista. Jos niistä löytyy Länsi-Niilin- tai Usutu-viruksen vasta-aineita, linnut ovat jossain vaiheessa kohdanneet tämän viruksen”, Korhonen kertoo.

”Sopivia välittäjähyttyslajeja meillä jo on ja uuden viruksen maahantulo tapahtuu todennäköisemmin isäntäeläimen kuin hyttysen mukana.”

Länsi-Niilin- ja Usutu-virukset ovat, jo nimensäkin mukaisesti, peräisin Afrikasta, mutta ovat kiivenneet Eurooppaan pikku hiljaa. Suomesta löytyy jo nyt hyttyslajeja, jotka pystyvät niitä välittämään, mutta yhtään tautitapausta ei meillä vielä ole ollut.

” Matkailijoiden hyttysvälitteiset infektiot tunnetaan jo melko hyvin.

”Länsi-Niilin virusta on Etelä-Euroopassa jo ihan reippaasti, mutta Saksassakin oli jo vuonna 2018 kotoperäisiä tapauksia, eli ei niin, että matkailija on käynyt alueella, jossa virusta jo on, vaan että hän on saanut tartunnan kotimaassaan”, Korhonen kuvaa.

Kyseiset virukset ovat punkkivälitteisen puutiaisaivokuumeen sukulaisviruksia ja oireet voivat hyvin samankaltaisia, eli kuumeilua, epämääräistä pahaa oloa, päänsärkyä ja niskajäykkyyttä. Kotoperäisiä ihmistautitapauksia ei Suomessa odoteta vielä ihan lähivuosina, mutta matkailijoilla näitä voi esiintyä jo nyt.

Länsi-Niilin virukseen voi ihmisillä liittyä vakavia neurologisia oireita. Usutu-virus elää pääosin linnuissa, mutta Korhosen mukaan siitä tunnetaan myös joitakin ihmistautitapauksia.

Ihmisten vasta-ainetestejä meillä tehdään lähinnä Sindbis-viruksen kohdalla, sillä taudinkuva on tunnettu erityisesti Itä-Suomessa. Chatanga- ja Inkoo-virusepäilyjä sen sijaan on hyvin vähän.

Korhosen mukaan matkailijoiden hyttysvälitteiset infektiot tunnetaan jo melko hyvin ja esimerkiksi denguevirusinfektioita meillä todetaan matkailijoilla vuosittain 50–100.

”Erotusdiagnostiikkana vasta-ainetestit ovat tärkeitä, jos oireet pitkittyvät. Oikealla diagnoosilla voidaan välttää hyödyttömiä hoitokokeiluja”, Korhonen sanoo.

Myös taudin ennusteen kannalta voi olla tärkeää tietää, että esimerkiksi Sindbis-virukseen liittyy usein niveloireita, jotka ajan mittaan yleensä helpottavat. Oikea diagnoosi vaikuttaa myös neurologisten oireiden hoitoon sairaalassa.

”Yleensä jos ihmisellä on pitkittyneitä tai vakavia oireita, on itselle myös tärkeää tietää mistä on kyse”, Korhonen sanoo.

Hyttysvälitteisissä taudeissa hoidetaan oiretta, kuten kipua, ihottumaa, kuumetta tai tulehdusta. Itse virukseen ei ole lääkettä.