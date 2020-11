”Ymmärrän, että tilanne tuntuu pitkältä ja ohjeet ja rajoitukset saattavat turhauttaa. Mutta tosiasiat pitää tunnustaa”, sanoo THL:n Mika Salminen.

Suomessa leviää sosiaalisen median kautta harhaista tietoa jakava koronakampanja, joka pyrkii kyseenalaistamaan viranomaisten ohjeita.

Alkuviikosta käynnistetty kampanja väittää, että koronavirustartunnat voidaan pysäyttää terveillä elämäntavoilla, kuten syömällä terveellistä ruokaa ja juomalla tavallista enemmän puhdasta vettä. Siinä kannustetaan liikkumaan luonnon rauhassa sekä hymyilemään ja ”keskittymään onnellisuuteen”.

Terveysohjeiden lomassa se väittää myös, että maskeista ei ole kliinisesti tutkittua hyötyä. Se kehottaa välttämään ”median ja päättäjien pelottelukampanjoita” ja kannustaa tapaamaan ystäviä ja halaamaan vastaantulijoita.

Kampanjan levittäjiä ovat esimerkiksi jotkut niin sanotut hyvinvointivalmentajat, joista osa karttaa perinteistä lääketiedettä. Heillä on sosiaalisessa mediassa paljon seuraajia, jotka ovat levittäneet väitteitä edelleen omille seuraajilleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen pitää kampanjan levittämiä ohjeita virheellisinä, vastuuttomina ja vaarallisina.

”Meillä on tieteellistä, tutkittua näyttöä siitä, että maskeista on hyötyä, kun niitä käyttää oikein. Selvää on myös se, että kontaktien suuri määrä lisää riskiä tartunnoille”, Salminen sanoo.

Hän muistuttaa, että jos tahallaan asettaa jonkun toisen koronatartunnan vaaraan, on myös otettava vastuu siitä, jos toinen sairastuu.

”Ymmärrän, että tilanne tuntuu pitkältä ja ohjeet ja rajoitukset saattavat turhauttaa. Mutta tosiasiat pitää tunnustaa. Pandemiaa pitää jaksaa vastustaa vielä pitkään.”

Salminen uskoo, että valtaosa suomalaisista ymmärtää jättää harhauttavat väitteet omaan arvoonsa.

Harhauttava kampanja julkaistiin pian sen jälkeen, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja valtioneuvosto käynnistivät viime viikolla oman sosiaalisen median kampanjansa, jossa muun muassa kaupungit ja urheiluseurat listaavat parhaita keinojaan torjua koronaa.

”Se, että kampanjamme on herättänyt vastareaktion, ei todellakaan yllätä”, sanoo johtava asiantuntija Jussi Toivanen valtioneuvoston viestinnästä.

Hän toteaa sähköpostitse, että eri maissa on nähty korona-aikana erilaisten salaliittoteorioiden esiin nousua. Samanlaisia koronaan liittyviä teemoja ja viestejä on jaettu Suomessakin.

Disinformaatiokampanjaa seurasi edelleen vastakampanja, jossa ihmiset oikoivat väärää tietoa ja salaliittoteorioita.

Osa uuden disinformaatiokampanjan väitteistä on yhteneväisiä väitteiden kanssa, joita levittää kansainvälinen Qanon-liike, josta Helsingin Sanomat kertoi äskettäin. Yksi Qanon-liikkeen nousua ja siitä käytävää keskustelua seurannut on joogaopettaja ja sairaanhoitaja Maiju Salovaara-Hiltunen.

”Hyvinvointipiireissä saatetaan hyvinkin hanakasti kiistää, että kampanjalla olisi mitään tekemistä Qanonin kanssa. Monet kampanjan keskeiset ajatukset tulevat kuitenkin suoraan sieltä”, hän sanoo.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori Niko Pyrhönen oli samoilla linjoilla HS:n haastattelussa marraskuun alussa.

”Liike ei ole yhtenäinen, eivätkä sen piirissä olevat välttämättä koe liittyvänsä Qanoniin mitenkään”, hän sanoi.

Kampanjan väitteet, joiden mukaan ”pandemian aiheuttamat reaktiot ovat ylimitoitettuja” tai ”kansalaisten intressit tai aito hyvinvointi eivät ole ensisijaisesti median ja päättäjien mielessä” sekä kehotus välttää median ja päättäjien pelottelukampanjoita viittaavat Salovaara-Hiltusen mukaan Qanoniin. Hän kiinnostui disinformaation leviämisestä suorittaessaan hyvinvointiteknologien ylempää korkeakoulututkintoa.

”Nämä ohjeet pyrkivät hyvinvoinnin nimissä kaivamaan tietoisesti pohjaa viranomaissuosituksilta ja tieteeltä”, hän sanoo.

Qanon-liike asettaa kyseenalaiseksi tieteellisen tutkimuksen, perinteiset instituutiot ja median sekä terveydenhuollon ammattilaisten näkemykset. Liike syyttää näitä tahoja tiedon pimittämisestä ja valehtelusta.

Salovaara-Hiltunen pitää vaarana, että ihmiset, jotka etsiskelevät vastauksia oman elämänsä isoihin kysymyksiin, tarttuvat helposti arjen ympärillä pyöriviin asioihin, kuten terveyttä ja ravintoa koskeviin ohjeisiin.

”Suosittelen itsekin kaikille esimerkiksi terveellisen ruokavalion noudattamista ja luonnossa liikkumista. Mutta tällaisia ohjeita ei pitäisi asettaa vastakkain viranomaisten koronasuositusten kanssa”, Salovaara-Hiltunen sanoo.