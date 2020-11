Koronavirus leviää pääasiallisesti siten, että sairastunut yskäisee tai aiheuttaa muuten pisaroita, jotka lentävät terveen ihmisen limakalvoille. THL:n mukaan pintojen osuus viruksen leviämisessä ei ole nykytiedon valossa merkittävä.

Pintojen puhdistaminen ei ole turhaa, eli sitä kannattaa tehdä erityisesti epidemiaoloissa. Samalla on kuitenkin yhä muistettava huolehtia muistakin varotoimista, koska suurin osa koronavirustartunnoista tulee asiantuntijoiden mukaan muualta kuin pinnoilta.­

Jatkuvaa ovenkahvojen ja pintojen jynssäystä julkisissa tiloissa. Kokonaisten ostoskärryjen desinfiointia ruokakaupassa.

”Siivousta on tehostettu”, painotetaan taajaan. Kuinka olennaista se loppujen lopuksi on koronavirustartuntojen estämisessä? Voiko tehosiivous pahimmillaan luoda petollista turvallisuudentunnetta ja saada ihmiset lepsuilemaan keskeisimmissä suojautumistoimissa?

Yhdysvalloissa ilmiö on jo saanut oman terminsäkin: hygieniateatteri. Esimerkiksi The New York Times kirjoitti hiljattain, miten siivouksen ylikorostaminen voi viedä huomiota keskeisimmiltä keinoilta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Koivukylän Citymarketissa Vantaalla otettiin marraskuun loppupuolella käyttöön ostoskärryt desinfioiva laite.­

Ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) näkee, että siivoamisella on kyllä paikkansa koronaviruksen nujertamisessa. Se ei kuitenkaan saisi tarkoittaa, että muusta lipsutaan.

”Perussiivous on varmasti ihan järkevää, mutta tärkeintä on meidän omien käsiemme siivoaminen”, Hannila-Handelberg muistuttaa.

Tämänhetkisen tietämyksen perusteella koronavirus voi tarttua kosketuksen kautta pinnoilta, joille on vastikään päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. THL:n mukaan pintojen osuus viruksen leviämisessä ei kuitenkaan ole nykytiedon valossa merkittävä.

”Tärkein tartuntareitti on pisaroiden välityksellä. Siis suorassa kontaktissa tartunnankantajan yskiessä, aivastaessa tai puhuessa, kun pisaroita lentää suoraan toisen terveen henkilön kasvojen limakalvoille”, Hannila-Handelberg kertoo.

” ”Tärkeintä on meidän omien käsiemme siivoaminen.”

Ei kuitenkaan pidä väheksyä vaikkapa pöydän pinnalta saatavan tartunnan mahdollisuutta.

”Annan esimerkin: koronavirusta hengitysteissään kantava henkilö yskäisee pisaroita pöydän pinnalle. Kun pisarat ovat tuoreina pinnalla, niin toinen henkilö koskettaa sitä kädellään ja vie epähuomiossa kätensä kasvojen limakalvoille. Tätä kautta tartunta on kyllä ihan mahdollinen”, Hannila-Handelberg sanoo.

THL:n ylilääkärin Tuula Hannila-Handelbergin mukaan koronaviruksen tärkein tartuntareitti on pisaratartunta, mutta myös pinnoilta voi saada taudin pesemättömällä kädellä kasvojaan kosketellen.­

Tärkeää on siis muistaa huolehtia omasta käsihygieniasta ja toisaalta suojautua muutenkin tilanteen mukaan myös sellaisissa paikoissa, joissa tehdään ”tehostettua siivousta”. Yrittäjä ei siis voi tehokkaan siivouksen turvin unohtaa turvavälejä ja esimerkiksi hivuttaa asiakkaiden pöytiä lähemmäs toisiaan.

” ”Se, että virus tarttuu soluviljelmissä, on eri asia kuin se, että se tarttuu hengitysteitse.”

Herkillä laboratoriomenetelmillä on THL:n mukaan havaittu, että virus voi säilyä erilaisilla pinnoilla muutamia tunteja tai jopa kolme päivää. THL kuitenkin muistuttaa, ettei teoreettisista tutkimuksista voi tehdä suoria päätelmiä siitä, miten virus säilyy arkiympäristössä.

Myös Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti nosti viime kuussa HS:n haastattelussa esiin, että viruksen säilyminen elinkelpoisena pinnoilla ei suoraan tarkoita sen tarttuvuutta.

”Se, että virus tarttuu soluviljelmissä, on eri asia kuin se, että se tarttuu hengitysteitse”, hän sanoi.

Helsingin Kisahallin kuntosalin laitteita desinfioitiin keskiviikkona 25. marraskuuta.­

Suurin osa koronavirustartunnoista selittyy siis edelleen ihmisten välisillä kontakteilla. Ensisijaisen tartuntatavan eli pisaratartunnan lisäksi koronavirus voi tutkijoiden havaintojen mukaan tarttua myös ilmavälitteisesti eli pienten aerosolien muodossa.

”Käytännön elämässä tämä ei ole niin merkittävä tartuntatapa. Ellei sitten sisätila, jossa oleskellaan, ole pieni ja siellä ilmanvaihto heikko”, Tuula Hannila-Handelberg toteaa.

” ”Tätä ei pitäisi missään tapauksessa tehdä ainakaan pesemättömillä käsillä.”

Pinnoilta viruksen voi mahdollisesti saada itseensä Hannila-Handelbergin mukaan erityisesti omalla kädellä siirtäen: siis jättämällä kädet pesemättä ja esimerkiksi kaivamalla heti nenää tai pyyhkimällä silmää.

”Joillakin on tapana repiä hampailla kynsinauhoja tai pureskella kynsiä. Tätä ei pitäisi missään tapauksessa tehdä ainakaan pesemättömillä käsillä”, Hannila-Handelberg sanoo.

Käsienpesun ohessa tärkeimmät toimet koronaviruksen leviämisen estämisessä ovat asiantuntijoiden mukaan yhä lähikontaktien ja joukkokokoontumisten välttäminen sekä kasvomaskien ja Koronavilkku-sovelluksen käyttäminen. Avainasemassa ovat myös testaus, oirehtivien eristäminen ja altistuneiden asettaminen karanteeniin.

Kolme keskeistä suojautumiskeinoa:

Huolehdi käsihygieniasta

Pese kätesi usein vedellä ja saippualla. THL neuvoo huolehtimaan, että pesu kestää ainakin 20 sekunnin ajan.

”Kun tullaan ulkoa ja vieraasta ympäristöstä omaan kotiin, niin ensimmäiseksi kädet pitää pestä tai desinfioida”, Tuula Hannila-Handelberg kertoo.

Kädet on syytä pestä myös aina esimerkiksi wc-käynnin jälkeen, ennen ruoanlaittoa ja ruokailua sekä niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen.

Muista myös kunnollinen kuivaus ja vaihda kotona käsipyyhkeitä usein. Kodin ulkopuolella käsien kuivauksessa kannattaa suosia kertakäyttöisiä paperipyyhkeitä tai rullakäsipyyhkeitä.

Käsienpesu on olennaisen tärkeää muun muassa siitä syystä, että omiin käsiin saatetaan epähuomiossakin vaikkapa yskiä. Käsillä myös kosketellaan lukuisia pintoja kotiympäristön ulkopuolella, muun muassa ovenkahvoja. Koronaviruksen lisäksi esimerkiksi tavanomainen flunssa, influenssa, RS-virus ja hinkuyskä tarttuvat hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä.

Vältä lähikontakteja ja muista turvaväli

Kun liikut ulkona, pidä vähintään 1–2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.

”Kun ulkona liikutaan, niin meillä on Suomessa hyvin tilaa pitää pidempääkin väliä”, Hannila-Handelberg sanoo.

Hän muistuttaa säilyttämään turvavälin myös silloin, kun ulkotilasta ollaan siirtymässä sisätiloihin tai päinvastoin.

Käytä kasvomaskia, kun et voi välttää lähikontaktia

Kasvomaski estää pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kun käytät kasvomaskia, suojaat muita tartunnalta.

Hannila-Handelberg muistuttaa, että maskia ei pidä käsitellä huolimattomasti vaikkapa työpaikan lounasravintolassa. Kasvoilta syömisen ajaksi pöydälle siirretty maski voi tahria pinnan koronaviruksen lisäksi myös muilla hengitystieviruksilla. Laita siis käytetty maski suoraan roskikseen tai pussissa esimerkiksi omaan laukkuusi.

Älä aseta käytettyä maskia uudelleen kasvoille. Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.

Pese tai desinfioi kädet sekä ennen puhtaan maskin asettamista että käytetyn maskin poistamista. Lisää ohjeita kasvomaskin oikeaoppiseen käyttöön sekä muita suojautumisneuvoja löytyy THL:n nettisivuilta.

Ohjeiden lähde: THL ja ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg