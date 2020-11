Teho-osaston sairaanhoitajat näkevät, mihin koronavirustartunta voi pahimmillaan johtaa. Siksi he toivovat, että suomalaiset noudattavat kaikkia koronarajoituksia.

Koronaviruksen tautitilanne on mennyt niin huonoon suuntaan, että Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi luonnehti sairaanhoitopiirin tilannetta torstaina pidetyssä infotilaisuudessa hyvin vakavaksi.

Todettujen tartuntojen määrä on jyrkässä kasvussa.

Hus ennustaa, että potilasmäärät kasvavat edelleen. Nuorin potilas sairaalahoidossa on 27-vuotias.

Teho-osaston sairaanhoitajat näkevät, mihin koronavirustartunta voi pahimmillaan johtaa. HS kysyi heiltä, mitä he nopeasti pahentuneesta tilanteesta ajattelevat.

Huhtikuussa Helsingissä avattiin koronasairaalan teho-osasto Kirurgisen sairaalan tiloihin, koska hoitopaikkoja tarvittiin nopealla tahdilla lisää.

Sairaanhoitaja Tiina Vilén hoiti koronapotilaita keväällä ensin Meilahdessa ja toukokuusta alkaen Kirurgisessa sairaalassa. Nyt hän työskentelee koronapotilaiden parissa taas Meilahden sairaalan teho-ja tehovalvontaosastolla.

Hän on siis työskennellyt raskaassa etulinjassa nyt yhdeksän kuukautta. Viime yönä hänellä oli yö vuoro.

”Alkaa muistuttaa kevään kiihtyvää tilannetta”, Vilén sanoo.

Hän vetoaa ihmisiin, että kaikki noudattaisivat nyt koronasuosituksia: pitäisivät huolta turvaväleistä, pesisivät käsiään ja käyttäisivät kasvomaskia kaikissa julkisissa tiloissa.

Vilén näkee työssään päivittäin sen, mitä covid-19 voi pahimmillaan aiheuttaa. Tehohoidossa on koko Suomessa nyt 21 koronapotilasta. Määrä on viimeisen parin viikon aikana kaksinkertaistunut.

”Koronavirus voi aiheuttaa vakavan taudin varsinkin riskiryhmäläisille, mutta teholla on ollut hoidettavana aiemmin perusterveitäkin koronapotilaita”, sanoo myös Meilahden teho-osastolla työskentelevä sairaanhoitaja Mika Eriksson.

Hän kehottaa kaikkia nyt skarppaamaan. Jos ei itsensä, niin läheisten, isovanhempien ja riskiryhmäläisten takia.

Vilén kertoo, että valtaosa koronaviruspotilaista on keski-ikäisiä ja sen ylittäneitä, joilla monella on jokin perustauti, kuten sydän- ja verisuonisairaus, diabetes, keuhkosairaus tai ylipainoa. Ylipaino on yksi riskitekijä tehohoitoon päätymiselle. Tehohoidossa on ollut myös joitakin iäkkäämpiä noin 80-vuotiaita, jotka ovat ikäisekseen olleet muuten varsin terveitä.

”Tehohoidossa on ollut joitakin perusterveitä 30–40 vuotiaita ja yksittäisiä alle 30-vuotiaita. Ei koronalta kukaan ole suojassa”, Vilén sanoo.

Hän on työssään nähnyt, miten rajusta taudista voi olla kyse.

”On osittain arpapeliä, kuka koronan rajun tautimuodon saa. Keuhkovaurion lisäksi koronapotilailla on lisääntynyt veritulpanriski ja neurologiset oireet ovat myös tehohoidossa hyvin tyypillisiä koronapotilaille. Lisäksi sairastetusta koronainfektiosta voi jäädä jälkioireita”, Vilén sanoo.

Vaikka keväältä on opittu covid-19-taudin hoidosta paljon, pian tulee taas vastaan tilojen ja osaavan hoitohenkilökunnan puute.

”Keväällä hoitajia haalittiin leikkausosastoilta, vuodeosastoilta ja erilaisilta poliklinikoilta. Heillä ei ollut ennestään mitään kokemusta tehohoidosta”, Eriksson kertoo.

Perehdytykseen ei juuri ollut aikaa, joten moni hoitaja joutui melko kylmiltään pukeutumaan suojavarusteisiin ja oppimaan työn ohessa.

”Suojavarusteista oli keväällä pulaa ja suojavarusteiden laatu vaihteli kovasti. Niitä käytettiin mitä saatavilla oli. Pelko suojavarusteiden riittävyydestä johti siihen, että taukojen määrää säännösteltiin, ettei tulisi tilannetta, että suojavarusteet loppuisivat kesken. Nyt ei vielä tämän tyyppistä ongelmaa ole näköpiirissä”, Vilén sanoo.

Koronavirustehohoitajan varusteisiin kuuluvat suojalasit, erikoismaski, hiussuojain, nestettä läpäisemätön suojatakki ja lähihoidossa suojakäsineet.

Varustus on molempien sairaanhoitajien mielestä riittävä suojaamaan hoitohenkilökuntaa, mutta siinä on raskasta työskennellä. Vilénin mukaan siinä tulee vähäisessäkin ponnistuksessa hiki eikä esimerkiksi vettä voi juoda kuin tauoilla.

”Mitä enemmän potilaita, sitä vähemmän ehtii tauoille”, Vilén sanoo.

Teho-osastolla pääasiallinen tukihoito koronapotilaille on hengityskonehoito, joka huolehtii potilaan hengittämisestä, kun oma hengityskapasiteetti ei enää riitä.

Koronapotilaille on ollut hyötyä myös vatsamakuuhoidosta, jossa hengityskoneessa oleva potilas käännetään vatsalleen. Sillä on tarkoitus parantaa keuhkojen tuuletusta ja elimistön hapensaantia. Tätä on toisinaan toteutettu hereillä oleville potilaille myös omalla ilmatiellä.

”Selinmakuulla keuhkojen alalohkot eivät tuuletu yhtä hyvin kuin päinmakuulla”, Vilén kertoo.

Osa tehohoitopotilaista makaa vatsallaan 12–24 tuntia. Siinä missä teho-osastolla ollaan tyypillisesti alle viikko, koronapotilaat voivat olla tehohoidossa kaksi-kolme viikkoa, toiset jopa pidempään.

”Vatsamakuu saattaa aiheuttaa joillekin näkyviä makuuhaavoja myös kasvoihin”, Vilén sanoo.

Teho-osaston vatsamakuukäännöt myös sitovat henkilökuntaa: potilaan koosta riippuen kääntämiseen tarvitaan 3–5 hoitajaa ja yksi lääkäri, joka johtaa kääntöä ja huolehtii hengitysputken pysymisestä paikoillaan käännön aikana.

Keväällä valmiuslaki vaikutti hoitohenkilökunnan lomiin ja vapaisiin. Kesälomankin sai pitää vain osissa. Nyt työvuorot vahvistetaan noin viikkoa ennen työvuorolistan alkua ja lomat paria viikkoa ennen lomaa.

”Ennen koronaa saimme paljon enemmän vaikuttaa omiin työvuoroihin”, Eriksson kertoo.

Vilén joutui viimeisellä parin viikon kesälomapätkällään sairauslomalle uupumuksen takia, joten kesäloma jäi osittain viettämättä.

”Nyt minulla pitäisi olla kolme viikkoa lomaa joulukuussa, mutta epidemiatilanne voi vielä perua sen”, Vilén sanoo.

Eriksson ei myöskään vielä tiedä, onko hän jouluna töissä vai ei. Molemmat hoitajista ovat epidemian aikana tehneet ylitöitä ja siirtäneet vapaitaan.

Talvella on myös kevät- ja kesäaikaa enemmän muita tehohoitoa vaativia hengitystieinfektioita, kuten bakteerien aiheuttamaa keuhkokuumetta ja influenssaa. Tehohoitoa tarvitsevat koronaviruspotilaat ruuhkauttavat osastoa entisestään.

Vilén uskoo, että koronapotilaita voi tulla talvella vieläkin enemmän kuin huippuhetkinä keväällä.

Keväällä tehohoitokapasiteetin kantokyky oli jo lähellä loppua. Hän kävi katsomassa Meilahden parkkihalliin pystytettyä kenttäsairaalaa, joka olisi vielä voitu tarvittaessa ottaa käyttöön. Aika vaikea olisi kuvitella siellä hoidettavan raskashoitoisia tehopotilaita.

”Ensin tietysti kaikkea muuta hoitoa ja leikkauksia pitäisi siirtää ja kirurginen sairaala ottaa taas koronapotilaiden käyttöön”, Vilén sanoo.

”Koskaan ei voi myöskään tietää, josko muillakin tehohoitoon tulevilla potilailla olisi koronaa. Heitä hoidettaessa suojaudutaan vain yksinkertaisella kirurgisella maskilla”, Eriksson sanoo.

Mahdollinen oma koronavirustartunta työtä tehdessä ei kuitenkaan Erikssonia tai Viléniä huoleta, sillä työpaikallaan he osaavat huolehtia käsihygieniasta ja suojautua oikein.

”Vapaalla olen vaihtanut kuntosalikäynnit metsässä juoksemiseen, mutta ruuhkabussit minua välillä huolestuttavat. Vaikka suurin osa käyttää maskeja, turvaväleistä ei ole tietoakaan”, Eriksson sanoo.

Vilén uskoo, että kokoontumisrajoituksilla ja julkisten tilojen sulkemisella voidaan vähentää tartuntoja, jos ihmiset sen lisäksi noudattavat suosituksia.

”Hus on jo täysvalmiudessa, mutta toivon, ettei valmiuslakia tarvitse enää ottaa käyttöön”, Vilén sanoo.