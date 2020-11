”Peskää käsiänne”, toistelevat päättäjät ja asiantuntijat – Tämä on käsienpesun merkitys viruksen torjunnassa

Jatkavatko virukset lisääntymistään käsissä? Voiko käsienpesun jättää väliin, jos käyttää hanskoja? HS etsi vastaukset keskeisiin käsienpesuun liittyviin kysymyksiin.

”Vetoan nyt oikeasti kaikkiin: käyttäkää maskia, pitäkää etäisyyttä ja peskää käsiänne”, Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen painotti tiedotustilaisuudessa viime tiistaina.

Samaa alleviivasi pääministeri Sanna Marin (sd) torstaina.

”Kaikille tutut keinot on jokaisen otettava käyttöön: turvavälit, hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä maskin käyttö”, hän listasi.

Peskää käsiänne. Tämä ohje on monille itsestäänselvyys ja tullut tutuksi jo päiväkodista lähtien. Pontevat kehotukset ovatkin tihentyneet entisestään, kun koronavirustilanne on mennyt viime päivinä synkkään suuntaan Suomessa.

Tämänhetkisen tietämyksen perusteella koronavirus voi tarttua kosketuksen kautta pinnoilta, joille on vastikään päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Eniten tartuntoja tulee kuitenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan pisaratartuntoina, eli sairastuneen esimerkiksi yskäistessä kohti tervettä henkilöä.

Pinnoilta koronaviruksen voi saada itseensä erityisesti omalla kädellä siirtäen: siis jättämällä kädet pesemättä ja esimerkiksi kaivamalla heti nenää tai hieromalla silmää.

HS kokosi yhteen keskeisimpiä faktoja käsienpesusta, koronasta ja muista sairauksista. Asiantuntijana toimi THL:n tutkija Saija Toura ryhmänsä kanssa.

Mitkä ovat säännöllisen käsienpesun hyödyt?

”Käsienpesu vedellä ja saippualla auttaa irrottamaan likaa ja mikrobeja käsien iholta. Se ehkäisee kosketuksen kautta leviäviä tartuntoja eli katkaisee mikrobin tartuntareitin esimerkiksi pinnoilta nenään, silmiin tai suuhun. Sama pätee myös toiseen suuntaan: käsienpesun avulla estetään mikrobien leviämistä omien käsien välityksellä ympäristön pinnoille tai toisiin ihmisiin.”

Mihin perustuu ohje siitä, että käsiä tulisi pestä vähintään 20 sekuntia?

”20 sekunnissa saippua vaahdottuu ja sillä ehtii huolellisesti hieroa käsien kaikki pinnat eli kämmenet, kämmenselät, peukalot, sormien välit ja sormenpäät.

Koko prosessi huuhteluineen ja kuivaamisineen kestää siis kauemmin. Tarvittava aika voi olla pidempikin, jos kädet ovat oikein likaiset.”

Voiko käsienpesun jättää tekemättä, jos on pitänyt koko kotoa poistumisen ajan ulkohanskoja ja avannut ovetkin hanskat kädessä?

”Käsineiden käyttö ei korvaa hyvää käsihygieniaa. Käsienpesu on hyvä ottaa tavaksi aina kun tulee ulkoa sisään – riippumatta siitä, onko käyttänyt käsineitä. Käsineitä riisuessa tulee myös helposti koskeneeksi niiden ulkopintaa, joka voi periaatteessa olla tahrautunut. Tästä syystä suojakäsineitäkin käyttäessä tulee huolehtia käsihygieniasta.”

Miltä taudeilta käsienpesun avulla voi mahdollisesti välttyä?

Koronavirustartunnan ehkäisyssä käsienpesu on tärkeää, sillä viruksen saattaa saada pinnoilta niin, että hieraisee kädellään silmäänsä, nenäänsä tai suuta sen jälkeen, kun on koskettanut paikkaa, jossa on viruspisaroita. Tartunnan voi saada myös ilmateitse.

HS on aiemmin kertonut yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka mukaan koronavirus voi säilyä muovipinnoilla jopa 72 tuntia ja ruostumattomalla teräksellä 48 tuntia. Viruksen säilyminen pinnoilla ei vielä merkitse sitä, että se voisi tartuttaa ihmisiä. Koronaviruksen saaminen erilaisilta pinnoilta on kuitenkin riski. Useiden arvioiden mukaan virus voi säilyä elävänä pinnoilla joitakin tunteja.

Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että esimerkiksi ovenkahva on tartuntariski silloin, jos joku on juuri yskinyt käteensä ja tarttuu sen jälkeen kahvaan. Tartunta on mahdollinen, jos joku toinen tarttuu samaan kahvaan ja koskettaa sitten kasvojaan.

Käsihygienia ehkäisee myös muita tauteja, Toura kertoo.

”Käsihygienia on tärkeä keino ehkäistä norovirusta ja muita vatsatauteja sekä matkaripulia. Monet hengitystieinfektiot – kuten tavanomainen flunssa sekä influenssa, RS-virus ja hinkuyskä – tarttuvat yskiessä ja aivastaessa tai hengitystie-eritteillä tahrautuneiden käsien välityksellä. Huolellisen käsihygienian lisäksi tarvitaan siis myös asianmukaista yskimishygieniaa muiden suojaamiseksi tartunnoilta.”

Minkälaista epätoivottua ”elämää” käsiin kertyy, jos pesut jättää tekemättä?

”Iholla on sekä väliaikaista että pysyvää mikrobistoa. Väliaikaiset mikrobit eivät yleensä lisäänny iholla, mutta ne säilyvät eripituisia aikoja – minuuteista tunteihin.

Käsien normaalimikrobisto sisältää lähinnä bakteereja, jotka myös lisääntyvät, mutta useimmiten niistä ei ole terveille haittaa. Niidenkin määrä laskee pesun yhteydessä ja palautuu ajan kuluessa”, Toura kertoo.

Jatkavatko virukset lisääntymistään käsissä?

”Virukset eivät lisäänny solujen ulkopuolella, eli käsissä niitä ei synny lisää. Vaipattomat virukset, kuten norovirus ja rinovirus, voivat säilyä elinkykyisinä pinnoilla ja huonossa tapauksessa myös käsissä vuorokausia.”

Näin ollen koronaviruskaan ei siis pysty lisääntymään käsissä, kuten bakteerit. Lisääntyäkseen koronaviruksen tulee päästä sisälle elävään soluun ja monistua siellä. HS on kirjoittanut aiheesta aiemmin esimerkiksi jutussa Piilossa pinnoilla ja jutussa, jossa selvitettiin maskien likaisuutta.