Pimeät syksyn ja talven kuukaudet verottavat suomalaisten liikkumista normaalioloissakin ja koronarajoitukset iskevät erityisesti ikäihmisten aktiivisuuteen.

Tilaajille

Iso osa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimukseen vastanneista kertoi keväällä, että vapaa ajan liikkuminen on pysynyt korona-aikana samana tai lisääntynyt.­

UKK-instituutin johtajalla Tommi Vasankarilla on suuri huoli monien suomalaisten liikkumisesta. Korona-aika on jakanut työikäistä väestöä entistä vahvemmin fyysisen aktiivisuuden mukaan.

On joukko suomalaisia, joilla liikunta on aktiivinen osa elämää ja he löytävät tapoja liikkua uuden arjen keskelläkin. Etätöiden ja rajoitusten uudelleenkiristymisen myötä iso osa työikäisistä uhkaa kuitenkin liikkua vieläkin vähemmän kuin aiemmin.