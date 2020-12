Jos useita ihmisiä eri puolilta Suomea tulee yhteen ja hajaantuu taas joulun jälkeen eri suuntiin, viruksella on loistava mahdollisuus levitä ympäriinsä, muistuttaa tutkijatohtori Tuomas Aivelo.

Voiko jouluna tavata isoäitiä? Pitääkö kaikista perinteistä luopua? Auttaisiko omaehtoinen kymmenen päivän karanteeni pienentämään koronaviruksen tartuntariskiä jouluna?

Moni miettii nyt, miten joulua pitäisi viettää. HS pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäriä Taneli Puumalaista ja tutkijatohtori Tuomas Aiveloa vastaamaan kuuteen keskeiseen joulunviettoa koskevaan kysymykseen.

1. Voiko tänä jouluna matkustaa kotiin viettämään joulua?

Puumalainen: Ajattelisin niin, että tänä jouluna ihmisiä tavattaisiin nykyisten kokoontumisrajoitusten puitteissa ja oman lähipiirin kesken. Sukulaisten ja muiden ystävien kohtaamiseen suosittelen virtuaalista yhteydenottoa.

Aivelo: Pohtisin ensin, onko kotiin matkustaminen välttämätöntä: Joudunko minä tai läheiseni olemaan jouluna yksin ja onko se minulle tai hänelle ylivoimaista. Jos vaikkapa äidin tai isoisän luokse matkustaminen tuntuu välttämättömältä, tekisin riskiarvion. Siinä ottaisin huomioon, mistä päin Suomea ihmiset tulevat ja millainen on koronaviruksen tartuntatilanne. Virus on leviämisvaiheessa aika monella alueella ja matkustamista leviämisalueille ei suositella.

Jos useita ihmisiä eri puolilta Suomea tulee yhteen ja hajaantuu taas joulun jälkeen eri suuntiin, viruksella on loistava mahdollisuus levitä ympäriinsä. Riskianalyysissä pitäisi myös pohtia, millaisessa kodissa joulua on tarkoitus viettää. Jos ihmisiä on paljon ja huoneita vähän, tartuntariski on suurempi kuin silloin, jos ihmisiä on vähän ja tilaa runsaasti.

Matka olisi turvallisinta tehdä henkilöautolla. Junien ja kaukoliikenteen bussien tartuntamääristä ei ole tietoa, mutta kannattaa pyrkiä matkustamaan silloin, kun ruuhkaa on mahdollisimman vähän. Maskia on silloin syytä käyttää ja pitää kiinni hyvästä käsihygieniasta.

Puumalainen kertoi ohjeita joulunviettoon myös tiedotustilaisuudessa 10. joulukuuta:

2. Kannattaako ennen joulua vetäytyä kymmenen päivän omaehtoiseen karanteeniin?

Puumalainen: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ei ole suositusta omaehtoisesta karanteenista.

Aivelo: Omaehtoinen kymmenen päivän karanteeni voi pienentää tartuttamisen riskiä, mutta mahdollisuudet vetäytyä lähikontakteista vaihtelevat. Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa sitä, että ihminen vetäytyy vapaaehtoisesti kontakteista, ei käy työpaikalla eikä julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa. On kuitenkin ammatteja, joissa karanteeniin vetäytyminen on mahdotonta. Mahdotonta se on myös koululaisille, jotka eivät ole etäopetuksessa.

Ei tarkkaan tiedetä, miten suuri riski lapsilla on tartuttaa esimerkiksi isovanhempia. Vaikuttaa siltä, että mitä pienempi lapsi on, sitä pienempi mahdollisuus hänellä on saada virus ja tartuttaa sitä eteenpäin. Lukiolaisten riski on suurempi kuin alakoululaisten. Maskin käyttö kuitenkin todetusti pienentää tartuttamisen riskiä.

3. Voiko kaupoissa käydä jouluostoksilla?

Puumalainen: Totta kai ihmisten pitää voida huolehtia tavallisista ruoka- ja lääkeostoksistaan. Varmasti he haluavat myös ostaa joululahjoja. Julkisilla paikoilla kannattaa välttää ruuhkia, käyttää maskia ja huolehtia turvaetäisyyksistä.

Aivelo: Tällä hetkellä ei tiedetä, miten hyvin virukset leviävät kaupoissa, joten riskiä on vaikea arvioida. Riskittömintä olisi se, jos ruokaostokset voisi tilata nettipalvelun kautta kotiovelle. Jos kaupassa pitää käydä, kannattaa valita isompi myymälä ja asioida silloin, kun ihmisiä on vähemmän sekä käyttää maskia.

Itsestään selvää on, että jos ihmisellä on koronavirustartunnan oireita, kauppaan ei mennä. Toivoisin, että kauppiaat keksisivät luovia ratkaisuja tartuntariskien minimoimiseksi. Olin itse huolissani, voinko perinteiseen tapaani ostaa joulupöydän juustot Lentävästä lehmästä Hakaniemen hallista, jossa on joulun alla yleensä kovin ahdasta. Onneksi kauppias on keksinyt mainion keinon: Ostokset voi tilata sähköpostissa ja noutaa ne laatikosta kaupan ulkopuolelta. Se, että säästyisi joulun alla hikoilemasta tungoksessa kaupoissa, voi jopa nostaa elämänlaatua joulun tienoilla.

4. Montako ihmistä voi kokoontua joulupöytään?

Puumalainen: Tarkkaa määrää on mahdotonta sanoa. Toisten lähipiiri on suurempi, toisten pienempi.

Aivelo: Mitä vähemmän, sen parempi. Eri alueilla on erilaisia suosituksia siitä, kuinka monta ihmistä voi kokoontua yksityisiin tapahtumiin. Mitä enemmän ihmisiä on koolla, sitä suurempi on koronatartunnan riski. Riskiin toki vaikuttaa myös se, miten suurissa tiloissa kokoonnutaan ja miten kauan tapaaminen kestää.

5. Voiko jouluna mennä kirkkoon ja voiko joulupukki tulla kotiin?

Puumalainen: Olen ymmärtänyt, että seurakunnat pyrkivät järjestämään hartaustilaisuuksia virtuaalisesti. Suosisin niitä. Joulupukin suhteen jättäisin harkinnan perheille. En kuitenkaan suosittelisi, että joulupukki kiertää monissa perheissä ja on lähikontaktissa perheenjäseniin.

Aivelo: Perinteistä ei kannata luopua kokonaan, vaan miettiä, miten niitä pystyy toteuttamaan toisella tavalla. Esimerkiksi omilla vanhemmillani on tapana käydä aattoiltana hautausmaalla ja tuo tapahan sopii hyvin korona-aikaankin.

Ystävien tapaaminen ulkona on suhteellisen turvallista. Sen sijaan, että joulupukki kiertää talosta taloon laulattamassa lapsia, pukki voi jättää tänä jouluna lahjat ulko-ovelle, tai joku perheenjäsen voi esiintyä pukkina. On helpompaa miettiä, miten asiat toteutetaan toisin tänä vuonna kuin se, että niistä pitää luopua.