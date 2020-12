Nukkuma-asento vaikuttaa aivojen puhdistumiseen ja keuhkojen toimintaan – Asiantuntija kertoo nukkuma-asennon, joka on monille ihmisille paras

Vaikuttaa siltä, että aivot puhdistuvat syvän unen aikana parhaiten, jos ihminen nukkuu oikealla kyljellä, kertoo somnologi, neurologian erikoislääkäri ja professori Markku Partinen.

Oikea kylki on useista syistä monille paras nukkuma-asento. Kylkeä kannattaa kuitenkin kääntää yön aikana.­

Juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

Somnologi, neurologian erikoislääkäri ja professori Markku Partinen:

”Oikealla kyljellä nukkuminen niin sanotussa sikiöasennossa on ihmisen yleisin nukkumisasento. Sen terveellisyydestäkin on jonkin verran tutkimuksia. Pääsääntöisesti oikea kylki on paras asento.