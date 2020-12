Terveysviranomaiset ottavat vakavasti ihmisten huolen koronavirusrokotteen turvallisuudesta. Sen vuoksi THL aloittaa ison rokotekampanjan alkuvuodesta.

Koronarokote tulee ensi vuonna myös Suomeen.

Suuri osa suomalaisista aikoo ottaa rokotteen ja odottaa sitä malttamattomana. Joitakin rokottaminen kuitenkin pelottaa – ja ideologista rokotevastaisuuttakin esiintyy.

Toistaiseksi vähän yli puolet suomalaisista olisi valmis ottamaan rokotteen. Tuoreen HS-gallupin mukaan 56 prosenttia ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) juuri julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan 64 prosenttia suomalaisista sanoo ottavansa koronarokotteen, jos se tulee saataville ja sitä suositellaan.

HS:n kyselyssä 22 prosenttia ja THL:n kyselyssä noin 20 prosenttia kertoi, ettei ottaisi rokotetta. Jyrkimmin kieltäytyviä oli THL:n kyselyyn vastanneissa kymmenen prosenttia.

” Päätös olla ottamatta rokotetta ei läheskään aina liity ideologiseen rokotevastaisuuteen.

Rokottaminen herättää helposti intohimoja puolesta ja vastaan. Moni muistaa, miten sikainfluenssarokote Pandemrix laukaisi osalla geneettisesti alttiista väestöstä narkolepsiaa. Se laski muutamaksi vuodeksi väestön intoa ottaa esimerkiksi kausi-influenssarokotetta.

”Äärimmäiset rokotuksen vastustajat ovat Suomessa hyvin pieni vähemmistö”, sanoo THL:n erikoistutkija Jonas Sivelä.

Terveysviranomaiset ovat Sivelän mukaan kuitenkin varautuneet ihmisten kysymyksiin ja pelkoihin. Siksi hänen mielestään kannattaa nyt odottaa Euroopan lääkeviraston (EMA) päätöstä maltilla, jonka jälkeen kysymyksiin osataan vastata entistä tarkemmin, kun kokemuksia rokottamisesta alkaa kertyä.

Sivelä muistuttaa, että päätös olla ottamatta rokotetta ei läheskään aina liity ideologiseen rokotevastaisuuteen, joka on Suomessakin osa maailmanlaajuista liikehdintää. Rokotteen ottamiseen vaikuttaa myös hyvin paljon se, kuinka isona riskinä kyseisen taudin itselleen kokee ja miten eri ihmiset mieltävät erilaiset riskit.

Esimerkiksi nuori perusterve ihminen voi ajatella, että rokote on hänelle itselleen isompi riski kuin lievän covid-19-taudin sairastaminen.

” Ilkkuminen tai ’puolesta ja vastaan’ -vastakkainasettelu ei edistä kenenkään hyvinvointia.

Lopulliseen rokotuspäätökseen yksittäisen ihmisen kohdalla vaikuttaa Sivelän mukaan myös se, miten vaivattomaksi rokotukseen osallistuminen on tehty.

”Suomalaisten luottamus rokottamiseen yleisesti on kansainvälisesti korkealla tasolla”, Sivelä sanoo.

Hän ei pidä huolestuttavana, että vielä tässä vaiheessa kyselytutkimuksen perusteella osaa ihmisistä mietityttää koronavirusrokotteen ottaminen.

”Koko koronaepidemia herättää huolta ja kysymyksiä ihmisissä. Ja tottakai ihmisillä on tällä hetkellä huolta myös rokotteiden turvallisuudesta”, Sivelä sanoo.

” ”Se, että rokote saa viranomaishyväksynnän tarkoittaa, että viranomaiset tietävät rokotteen hyödyt kiistatta isommiksi kuin mahdolliset haitat.”

Hän uskoo, että huoli vähenee, kun tietoa ja kokemuksia rokotteista saadaan lisää.

Hänen mukaansa terveysviranomaisten tavoite on pyrkiä vastaamaan ihmisten pelkoihin ja huoliin liittyviin kysymyksiin selkeästi, avoimesti ja tarkasti. Sivelä muistuttaa, ettei ilkkuminen tai ’puolesta ja vastaan’ -vastakkainasettelu edistä kenenkään hyvinvointia.

Britannia otti tiistaina ensimmäisenä maailmassa käyttöön Pfizerin ja BioNTechin uudenlaisella tekniikalla valmistetun rokotteen covid-19-tautia vastaan.­

Mitä koronavirusrokotteen turvallisuutta epäileville voi tällä hetkellä vastata?

”Se, että rokote saa viranomaishyväksynnän tarkoittaa, että viranomaiset tietävät rokotteen hyödyt kiistatta isommiksi kuin mahdolliset haitat”, sanoo Mika Rämet, joka on Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja sekä lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori.

” ”Ainakin kolmesta eri rokotteesta tiedetään, että ne toimivat, sillä tutkimukset on toteutettu erittäin hyvin.”

Hänen mukaansa sekä lääkeyhtiö Pfizerin ja BioNTech:n että Moderna Eniten rokotetutkimuksiin on osallistunut yhteensä jo 70 000 ihmistä eikä vakavia haittavaikutuksia ole tullut esiin. Normaaleja ja ohimeneviä haittoja rokotuksissa ovat pistoskohdan kipu, päänsärky ja nivelkivut.

”Ainakin kolmesta eri rokotteesta tiedetään, että ne toimivat, sillä tutkimukset on toteutettu erittäin hyvin”, Rämet sanoo.

Hänen mukaansa myös valtaosalle covid-19-taudin sairastaneita syntyy riittävästi vasta-aineita, vaikka onkin joitakin yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat saaneet koronavirustaudin uudestaan. Sitä kuinka kauan rokotteen teho kestää, ei osata vielä varmasti sanoa.

”Siitä ei kuitenkaan ole mitään haittaa, jos koronavirustaudin jo sairastanut saa rokotteen”, Rämet sanoo.

Rokotetta ei ole missään tapauksessa Rämeen mielestä tehty hätiköiden, vaikka se on syntynyt kohtuullisen nopeasti.

”Alusta asti on laajasti ymmärretty, ettei muuta vaihtoehtoa ole pandemian pysäyttämiseksi”, Rämet sanoo.

Se on ainakin yksi syy sille, että rahoittajia ja muita resursseja rokotteen kehittämistyöhön on löytynyt.

”Nyt odotetaan enää varmistusta, että rokote on varmasti turvallinen myös EMAn mielestä ja se myöntää myyntiluvan EU:n alueella”, Rämet sanoo.

Britannian hallitus antoi Britannian lääkeviranomaiselle (MHRA) valtuudet hyväksyä rokote jo ennen Britannian EU-eroa, ja Britannia aloitti kansalaistensa rokottamisen jo alkuviikosta tällä viikolla. Euroopan lääkevirasto (EMA) on luvannut käsitellä lääkeyhtiö Pfizerin-BioNTechin rokotehakemusta viimeistään 29. joulukuuta ja Moderna-yhtiön hakemusta viimeistään 12. tammikuuta.

Kaiken kaikkiaan vanhemmat ihmiset suhtautuvat nuoria myönteisemmin koronarokotteen ottamiseen. THL:n kyselyn mukaan vanhimmasta ikäluokasta, yli 64-vuotiaista, jopa 82 prosenttia sanoo ottavansa rokotteen.

” Alkuvaiheessa ei voida vielä haaveilla laumasuojasta.

”Voidaan ajatella, että samalla tavalla kuin kausi-influenssarokotteella, myös koronavirusrokotteella on tarkoitus aluksi suojata lähinnä itseä sairastumiselta”, Rämet sanoo.

Siksi on hänen mielestään tärkeää, että aluksi nimenomaan riskiryhmäläiset suhtautuvat rokotteeseen myönteisimmin.

”Sitä mukaan, kun tietoa ja kokemusta rokotteen tehosta ja mahdollisista haittavaikutuksista kertyy, mahdollinen päätöksenteko rokotteen ottamisesta tulee helpommaksi”, Rämet sanoo.

Alkuvaiheessa ei voida muutenkaan haaveilla vielä laumasuojasta, vaan rokotuksen saaneiden riskiryhmäläisten pitää olla karanteenissa ennen kuin vasta-aineita elimistöön alkaa syntyä. Sama koskee esimerkiksi teho-osaston sairaanhoitajia, joiden on käytettävä suojavarusteita hoitaessaan koronaviruspotilaita, vaikka olisivat jo saaneet koronavirusrokotteen.

”Tämä ei tarkoita sitä, etteikö rokote toimisi”, Rämet sanoo.

Koronavirusrokotteen teho on 95 prosenttia, mikä tarkoittaa että sadasta muutoin sairastuvasta 95 ei saa oireista tautia. Ainakin viisi sadasta rokotteen saajasta kuitenkin sairastuu ja voi siksi myös tartuttaa tautia eteenpäin. Voi kuitenkin ajatella, että he mahdollisesti välttyvät rokotteen avulla vaikealta tautimuodolta.

”Oletan, että väestötasolla rokotetut tartuttavat myös muita ihmisiä vähemmän kuin ne, joita ei ole rokotettu”, Rämet muistuttaa.

” ”Ilman rokotetta koronavirus ei katoa maailmasta.”

Hänen mukaansa laaja rokotekattavuus helpottaa saamaan tartuttavuusluvun laskemaan alle yhden. Tartuttavuusluku kertoo, kuinka monta ihmistä yksi tartunnan saanut keskimäärin tartuttaa edelleen. Kun kukin tartuttaa alle yhden, epidemia alkaa kutistua.

”Ilman rokotetta koronavirus ei katoa maailmasta”, Rämet sanoo.

Maailmanlaajuista tai edes kansallista laumasuojaa saamme hänen mukaansa vielä odottaa, mutta jos jo riskiryhmäläinen rokottautumalla säästää tehohoitopaikan jollekin toiselle sitä tarvitsevalle, autamme myös toisiamme.

” Rämet toivoo, että nuoretkin innostuvat rokotteen hankkimisesta viimeistään siinä vaiheessa, kun haluavat osallistua johonkin mieluisaan massatapahtumaan.

Epidemian taittuminen vaatii väestön merkittävän osan rokottamista. Toiveena on aikuisten osalta mahdollisimman korkea rokotekattavuus.

”Jo nyt tehonsa osoittaneilla rokotteilla Suomella pitäisi olla mahdollisuus rokottaa huomattava osa väestöstä kesään mennessä”, Rämet sanoo.

”Todennäköisesti epidemia on kesällä muutenkin rauhallisempi.”

Hän toivoo, että nuoremmatkin ikäluokat innostuvat rokotteen hankkimisesta viimeistään siinä vaiheessa, kun haluavat loppukesästä ensi vuonna kyetä osallistumaan johonkin mieluisaan massatapahtumaan, kuten konserttiin.

Rokotusten virallinen tavoite on lieventää koronavirusinfektion oireita, estää covid-19-taudin vakavia tautimuotoja ja kuolemia. Rokotuksilla voidaan parhaimmillaan ehkäistä tartunta ja viruksen leviäminen.

THL:n Jonas Sivelä kertoo, että kyselyn mukaan ihmisten tärkeimmät motiivit ottaa koronavirusrokote, ovat nimenomaan sekä itsen että muiden suojaaminen.

”Ihmiset eivät ajattele vain itseään, vaan molemmat syyt mainitaan rinnakkain”, Sivelä sanoo.

Hänen mielestään se kertoo vahvasta solidaarisuudesta, joka on lisääntynyt koronapandemian aikana suomalaisissa. Sivelän mukaan myös tasavallan presidentin ja pääministerin lausunnot siitä, että he aikovat ottaa rokotteen heti kun sitä heille tarjotaan, voivat kannustaa ihmisiä yhteishenkeen.

Sivelä aikoo ilman muuta itse ottaa rokotteen heti kun sitä on saatavilla, koska on varma, että sitten kun viranomaispäätös rokotteesta tulee, rokote ihan varmasti toimii, on tehokas ja turvallinen.

” THL käynnistää alkuvuodesta koko maan kattavan ison rokotekampanjan.

THL ottaa vakavasti kaikkien ihmisten huolet ja kysymykset rokotteen turvallisuudesta.

”Vaikka valtaosa suomalaisista suhtautuu rokotteeseen myönteisesti, sosiaalisessa mediassa liikkuu monenlaista tietoa ja myös valeuutisia”, kertoo viestintäjohtaja Marjo Loisa THL:stä.

Alkuvuodesta käynnistyy koko maan kattava iso rokotekampanja, joka tulee Loisan mukaan näkymään kaikkialla, katukuvassa, tiedotusvälineissä ja sosiaalisen median kanavissa. Tietoa jaetaan erilaisin esittein ja kampanjoin myös terveydenhuollon työntekijöiden kautta.

”Kansalaiskampanjan mediasuunnittelu on vielä kesken, mutta se tulee olemaan samaa kokoluokkaa kuin edelliset koronaviruksen välttämiseen liittyvät kampanjat”, Loisa sanoo.

Kukaan ei varmaankaan ole voinut välttyä näkemästä yskimiseen, käsienpesuun, turvaväleihin ja maskisuosituksiin liittyviä THL:n ohjeita.

”Tavoitteena on, että kaikki suomalaiset, joille koronarokote tarjotaan, valitsevat rokotteen”, Loisa sanoo.