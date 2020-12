Negatiivinen tulos kertoo ainoastaan sen hetken tilanteesta, kun näyte otetaan, muistuttaa Husin diagnostikkajohtaja.

Voisiko joulun viettää turvallisesti, jos kävisi koronavirustestissä varmuuden vuoksi, vaikka covid-19-taudin oireita ei olisikaan? Takaisiko negatiivinen testitulos huolettoman joulun?

Ei takaa, toteaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Hän kehottaa noudattamaan suojausohjeita. ”Se on ilman muuta parempi, tehokkaampi ja turvallisempi tapa, kuin käydä testissä ja irrotella sen jälkeen.”

Ensinnäkään negatiivinenkaan testitulos ei Lehtosen mukaan takaa tartuntojen välttämistä.

Negatiivinen tulos kertoo ainoastaan sen hetken tilanteesta, kun näyte otetaan. Koronatartunnan voi saada vaikkapa saman tien näytteenottopaikalta kotiin palatessa.

Toiseksi negatiivisista testituloksista jopa yli viidennes on Lehtosen mukaan niin sanottuja vääriä negatiivisia, eli virusta ei löydy, vaikka testattava olisi saanut tartunnan.

Negatiivinen tulos ei siis anna lupaa olla huolehtimatta yskimishygieniasta, käsien pesusta, maskin käytöstä, turvaväleistä ja muista varotoimista. Tartunnan saanut oireetonkin henkilö voi erittää runsaasti virusta. ”Se tekee koronavirusinfektion leviämisen estämisen vaikeaksi”, Lehtonen sanoo.

Testaamisen ajatus saattaa houkutella erityisesti sitä, joka ei pysty tai ei halua viettää joulua edeltävää kymmentä päivää vapaaehtoisessa karanteenissa.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa sitä, että ihminen on jo viikonvaihteesta alkaen välttänyt lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin.

Karanteenin aikana ei pitäisi mennä työhön, kauppaan, apteekkiin, harrastuksiin eikä yleisötilaisuuksiin. Karanteenin noudattaminen ei onnistu, jos perheessä on koululaisia tai päiväkoti-ikäisiä, sillä kouluun tai päiväkotiinkaan ei karanteenin aikana saisi mennä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjauksen mukaan koronatesti tehdään henkilöille, joilla on hengitystieinfektion oireita tai muita koronavirustartunnan oireita. Testi otetaan myös niiltä, joilla terveydenhuollon ammattihenkilön arvion perusteella on aihetta epäillä tartuntaa. Tartuntaa voi epäillä esimerkiksi silloin, jos henkilö on altistunut virukselle lähikontaktissa tartunnan saaneen kanssa.

Lehtosen mielestä altistuneita voitaisiin tätä nykyä testata jopa enemmän kuin nyt tapahtuu, sillä testauskapasiteettia on riittävästi. ”Iso osa tartunnan kantajistahan on oireettomia”, hän muistuttaa.

Testausta voitaisiin Lehtosen mukaan kohdentaa sellaisiin paikkoihin tai tilanteisiin, joissa tartuntatautilääkärin arvion mukaan on ollut selvä tartunnan riski.

Joissakin tapauksissa testaaminen voisi hänen mukaansa olla perusteltua perusteltua myös silloin, kun henkilö on saanut koronavilkun kautta varoituksen mahdollisesta altistumisesta.

Jos siis haluaa viettää joulua koronaviruksen riskiryhmiin kuuluvien läheisten kanssa, Lehtonen kehottaa noudattamaan suojaustoimia: pienessä porukassa, turvavälejä noudattaen ja hygieniasta huolehtien.

”Käsidesiä pöytään ja tuolit kauas toisistaan. Jos aattoiltaa istutaan olohuoneessa, kannattaa käyttää maskeja ja tuulettaa hyvin”, Lehtonen sanoo.

Itsestään selvää on hänen mukaansa se, että jos jollakin on covid-19-taudin oireita, hänen pitää pysyä muista juhlijoista erossa.