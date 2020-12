Vatsaoireita covid-19-taudissa esiintyy luultavasti eniten lapsilla ja vanhuksilla, sanoo infektioylilääkäri Asko Järvinen.

Vatsaoireet, kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli ovat covid-19-taudin oireita siinä missä nuha, yskä ja kuumeilukin.

Suolisto-oire voi olla koronavirustaudin ensioire, vaikka mitään muita oireita ei esiintyisi. Sitä, kuinka yleistä se on, ei ole tietoa.

”Suomessa runsaat 20 prosenttia koronavirustestiin menijöistä kirjaa oireisiin myös jonkin vatsaoireen”, kertoo infektioylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus). Kansainvälisissä kokoomajulkaisuissa koronavirukseen liittyviä vatsaoireita on raportoitu 15–40 prosentilla sairastuneista.

Pelkkiä vatsaoireita saanut ei välttämättä ymmärrä mennä koronatestiin, Järvinen sanoo. Jos yllättäviä vatsaoireita nyt tulee, kannattaa hänen mukaansa hakeutua testiin, vaikka ei olisi muita oireita.

”Tämä ei tietenkään päde, jos koko perhe on vatsataudissa tai on syönyt jotain erikoista, josta vatsa voi mennä sekaisin”, Järvinen sanoo.

Pelkästään oireiden perusteella on mahdoton päätellä, johtuuko ripuli tai pahoinvointi koronaviruksesta. Samaan tapaan kuin ei voi nuhan, yskän tai kuumeilun perusteella tietää, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai jokin muu virus tai bakteeri.

”Koronavirusoireena vatsavaivat on selvästi tunnistettu. Saattaa olla, että niitä esiintyy enemmän vanhuksilla ja lapsilla”, Järvinen sanoo.

Siitä, miten kauan vatsaoireet koronavirustautiin sairastuneilla kestävät, ei ole tarkkaa tietoa. Sekin vaihtelee taudin vaikeusasteesta johtuen. Vatsaoireet ovat melko yleisiä myös muissa vaikeissa yleisinfektioissa, Järvinen sanoo.

” Koronavirusta erittyy sairastuneen ulosteeseen, vaikka selkeitä vatsaoireita ei olisikaan.

Koronavirukseen, kuten moneen muuhunkin bakteeriin tai virukseen tehoaa käsien peseminen vessassa käynnin jälkeen. Myös vessan ovenkahvojen, ovenpielien ja pöntön painikkeen tiuhempi pyyhkiminen on suositeltavaa. Koronavirusta erittyy sairastuneen ulosteeseen, vaikka selkeitä vatsaoireita ei olisikaan.

Koronavirustartunnan saaminen vessasta ei Järvisen mukaan ole hirveän iso riski, mutta se on vältettävissä erittäin helposti käsienpesulla.

Viruksen tarttuminen vessasta vaatii, että koronavirusta on vessan pinnoilla ja seuraava kävijä ei pese käsiään. Jos hän sen jälkeen vielä hieraisee nenäänsä tai silmäänsä kädellään, jossa on tartunnanaiheuttamiskykyistä virusta, hän voi saada tartunnan.

Tilanne on täysin mahdollinen, jos virusta on paikassa, jota ihmiset paljon koskettavat, kuten hanat, oven kahvat, oven pielet ja pöntön vetopainike.

Hänen mukaansa vatsavaivoina oireilevassa koronavirustaudissa on ainakin teoreettinen riski, ettei virusta ole tarpeeksi ylähengitysteissä, ja ensimmäinen nenänielusta otettu tikkutesti on siksi negatiivinen. Silloin koronatesti pitäisi pyrkiä ottamaan ulosteesta.

”Uloste on pcr-tutkimuksille kuitenkin paljon hankalampi”, Järvinen sanoo.

Koronavirustestin voi Järvisen mukaan ottaa myös ulosteesta, mutta ulosteessa on niin paljon kuollutta solukkoa, että haluttua oikeaa geenipätkää voi olla vaikeaa saada monistumaan. Siksi testi voi olla epäluotettava tai se ei ollenkaan onnistu.

” ”Huonon vessahygienian lisäksi tartuntariski voi olla se, että jättää pöntön kannen auki.”

Järvinen olettaa, että covid-19-tauti tarttuu muihin ihmisiin jonkin verran huonommin, jos sairastuneella ei ole yskää tai muita hengitystieoireita. Toisaalta, jos riskiä ei osaa ennakoida, voi tartuttajan käytös olla varomattomampaa.

”Huonon vessahygienian lisäksi tartuntariski voi olla se, että jättää pöntön kannen auki ja pöntöstä leviää hienojakoista sumua ympäristöön”, Järvinen sanoo.

Näiden mahdollisesti virusta sisältävien aerosolipisaroiden kautta virusta voi päätyä vessan lattialle tai muille alemmille pinnoille.

Pöntön kannen sulkeminen on Järvisen mukaan hyvä varokeino varsinkin, jos perheessä on pikkulapsia, jotka koskettelevat vessanpöntön reunoja ja muita alempia pintoja. Virusta voi vessassa käynnin yhteydessä tarttua esimerkiksi pöntön istuinrenkaaseen.

”Silloinkin virus tarttuu ensin käteen, jolla sitten hieraistaan naamaa. Eli käsien pesu on päätekijä vessassa käynnin yhteydessä”, Järvinen sanoo.

Pöntön kannen sulkeminen on hyvä suojatoimi, mutta Järvisen mukaan on myös hyvä muistaa, että pöntöstä leijaileva virus laimenee, eikä ihan tarkkaan tiedetä, kuinka tartunnanaiheuttamiskykyinen se on enää päätyessään pinnoille.

”Toisista koronaviruksista, kuten ensimmäisestä Sarsista tiedetään, että se saattoi levitä helposti ulosteen mukana ja jopa viemärin kautta, mutta sellaista ei uuden koronaviruksen kohdalla ole tullut esiin” Järvinen sanoo.

Hän viittaa Sarsin leviämiseen aikoinaan Amoy Gardens -nimisessä kerrostalokompleksissa Hong Kongissa, jossa virus levisi vessojen lattiakaivojen kautta asunnosta toiseen.

Koronaviruksen esiintymistä viemäriverkostossa seurataan viikoittain Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (Thl) kotitalouksien jätevesiseurannassa.