92-vuotias lääkäri Pekka Raudaskoski kertoo, millainen maa Suomi oli ennen rokotuksia – Hänellä on painava viesti niille, jotka empivät koronarokotusta

Pekka Raudaskosken lapsuudessa kokonaisia perheitä kuoli keuhkotautiin eli keuhkoissa ilmenevään tuberkuloosiin, joka oli siihen aikaan yleisimpiä tartuntatauteja Suomessa.

”Sain raivarin”, tunnustaa 92-vuotias Rovaniemellä asuva Pekka Raudaskoski Facebook-sivullaan. Rauhalliselta vaikuttava mies oli menettänyt malttinsa katsellessaan televisiosta ohjelmaa, joka kertoi rokotuksen vastustajista.

”Tämmöistä individualismia en ymmärrä ollenkaan. On aivan kohtuutonta vastustaa rokotuksia, jotka ovat hävittäneet niin monta vaarallista tautia”, hän kertoo puhelimessa.

Raudaskoski tietää mistä puhuu. Hän on tehnyt työuransa lääkärinä, ja pitkän elämänsä ja uransa aikana hän on nähnyt, millaista kärsimystä kulkutaudit ovat aiheuttaneet. Hän on myös todistanut, miten monet vaaralliset sairaudet ovat hävinneet Suomesta kokonaan rokotusten ansiosta.

Siksi rokotusten vastustaminen saa hänen verensä kiehumaan.

”Vaikka rokotukset saattavat aiheuttaa joillekin mahdollisia sivusairauksia, ne koskevat hyvin pientä osaa rokotuksen saajista. Sen sijaan rokotukset ovat antaneet elämän lukemattomille ihmisille”, Raudaskoski sanoo.

Tästä kaikesta hän kirjoitti pitkän tekstin Facebook-sivulleen. Kirjoituksesta tuli hitti: sitä on jaettu yli tuhat kertaa ja sillä on lähes kolme tuhatta tykkäystä.

Nyt hän kertoo HS:lle, millaista arki oli, kun monia tärkeitä rokotteita ja lääkkeitä ei vielä oltu keksitty.

Vuonna 1928 syntyneen Raudaskosken varhaisimmat lapsuusmuistot liittyvät hautajaisiin, joissa leijui vahva lysolin eli desinfiointiaineen haju.

Hän syntyi Kalajokilaaksossa, joka oli tuohon aikaan ”Suomen keuhkotautisinta aluetta”.

Kokonaisia perheitä kuoli keuhkotautiin eli keuhkoissa ilmenevään tuberkuloosiin, joka oli siihen aikaan yleisimpiä tartuntatauteja Suomessa. ”Isän vanhimman veljen kaksi vanhinta lasta kuolivat 16- ja 17-vuotiaina vuoden sisällä. Muistan, kun istuin alle viisivuotiaana kaivon kannella körttihautajaisissa.”

Myös Raudaskoskessa itsessään todettiin tartunta tuberkuliinikokeella. ”Se ei kuitenkaan koskaan puhjennut sairaudeksi”, hän kertoo. Sen sijaan monet hänen koulutoverinsa sairastuivat.

”Sukulaiset lähettivät Amerikasta Streptomysiini-nimistä antibioottia, joka pelasti ainakin kolmen koulutoverini hengen”, Raudaskoski kertoo.

” ”Renkipoika toi tartunnan tullessaan naapurikylän tansseista.”

Raudaskoski ja hänen sisaruksensa sairastuivat myös kurkkumätään eli bakteerin aiheuttamaan nielutulehdukseen.

”Renkipoika toi tartunnan tullessaan naapurikylän tansseista. Perheen kaikki kuusi lasta sairastuivat. Neljä kouluikäistä joutui kesken kevätlukukautta lääkärin määräämään karanteeniin. Kaikki jäivät myös luokalleen, kun opettaja ei päästänyt heitä karanteenin päätyttyäkään kouluun.

Kurkkumädästä lapset selvisivät, mutta vanhimmalle jäi sairaudesta neurologisia oireita.

Syksyllä 1945 Raudaskoski sairastui keuhkokuumeeseen. Sitä lääkittiin sulfalla nimeltä streptolysiini. Penisilliini tuli lääkärien vapaaseen käyttöön 1950-luvun alussa.

Raudaskosken lapsuudessa ainoa rokotus Suomessa oli isorokkorokotus. Isorokko onkin ensimmäinen sairaus, joka on rokotuksen ansiosta lähes hävinnyt maailmasta.

Nykyisin myös tuberkuloosi ja kurkkumätä ovat lähes tuntemattomia tauteja Suomessa. Tuberkuloosirokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1941 ja kurkkumätärokotukset 1943. Seuraavina vuosikymmeninä Suomen rokotusohjelmaan tulivat muun muassa hinkuyskä, jäykkäkouristus, sikotauti ja polio.

Raudaskosken lapsuus oli köyhä, mutta perheen kahdeksasta lapsesta kuusi hankki akateemisen koulutuksen ja kaksi muutakin kouluttautui ammattiin. Koulutuksen merkitys kirkastui vanhemmille sen jälkeen, kun perhe menetti 1600-luvulta perityn sukutilan pakkohuutokaupassa.

”Koulutus on pääomaa, jota ei voi menettää”, vanhemmat kannustivat.

” Pelottavin asia nuorelle lääkärille oli polio.

Pekka Raudaskoski pääsi opiskelemaan lääkäriksi. Hän aloitti opinnot Helsingissä, mutta siirtyi sittemmin Turkuun, josta hän valmistui vuonna 1957.

Opintojen loppuvaiheessa Raudaskoski lähti Lappiin tienaamaan. Ensimmäinen lääkärin pesti oli viransijaisuus Pelkosenniemellä.

Pelottavin asia nuorelle lääkärille oli polio, joka voi aiheuttaa lihasten halvaantumisen ja surkastumisen. Tautiin ei ollut lääkkeitä eikä parantavaa hoitoa. Pahimmat polioepidemiat koettiin Suomessa vuosina 1954 ja 1956.

Tuhansista sairastuneista suurin osa oli lapsia, ja siksi sairautta kutsuttiin lapsihalvaukseksi. Polio olikin tuona aikana suurin syy lasten halvaantumiseen tai kuolemaan.

”Hirveitä aikoja, koko ajan pelotti, että tulee hengityshalvaus.”

Pelottavin asia nuorelle lääkärille oli polio, joka voi aiheuttaa lihasten halvaantumisen ja surkastumisen, Raudaskoski kertoo. Vierellä koira Retai.­

Raudaskoski muistaa vieläkin ensimmäisen polioon sairastuneen potilaansa, 7-vuotiaan tytön.

Sairastuneita hoidettiin erilaisilla kokeiluilla, jotka saattoivat olla traumatisoivia. Eräänkin potilaan kohdalla Raudaskoski muistaa suorastaan rukoilleensa, että potilas pääsisi Etelä-Suomeen sairaalaan.

Helsinkiläiskollega torjui pyynnön: ”Eikös teillä ole siellä se rautakeuhko”, hän sanoi.

”Se masensi minut täysin”, Raudaskoski sanoo.

Rautakeuhko oli hengityshalvauksen hoitoon kehitetty laite. ”Ei sitä Lapissa kukaan osannut käyttää, eikä tiedossa ollut yhtään tapausta, jossa laite olisi pelastanut hengityshalvauspotilaan hengen”, Raudaskoski sanoo.

Onneksi tämän potilaan halvausoireet pysähtyivät raajoihin eivätkä aiheuttaneet hengityshalvausta.

Poliorokote keksittiin vuonna 1956 ja rokotukset aloitettiin Suomessa vuonna 1957. Suomessa on kuitenkin edelleen arviolta 4 000–6 000 polioinvalidia.

” ”Joskus vauvat eivät tunteneet äitiään, kun äiti pääsi sairaalasta.”

Nuori lääkäri joutui tekemään kipeitä päätöksiä myös tuberkuloosipotilaidensa kohdalla. Taudin hoito kesti usein useita kuukausia. Suomeen oli vuodesta 1936 alkaen perustettu erityisiä lastenkoteja tuberkuloosia sairastavien äitien lapsille. Niin sanottuja joulumerkkikoteja rahoitettiin myymällä postimerkkejä.

Jos synnyttävällä äidillä oli tuberkuloosi, vastasyntynyt vietiin lääkärin määräyksestä suoraan synnytyksestä joulumerkkikotiin. Lapin vauvat vietiin Ouluun, jossa lähin joulumerkkikoti sijaitsi.

Joulumerkkikodeissa hoidettiin vuosina 1936–1973 yhteensä 5 335 lasta keskimäärin puolentoista vuoden ikään saakka. ”Joskus vauvat eivät tunteneet äitiään, kun äiti pääsi sairaalasta”, Raudaskoski sanoo.

Lapista tuli Raudaskosken kotipaikka loppuelämäksi. Rovaniemelle hän palasi erikoistuttuaan sisätautilääkäriksi Joensuussa ja Helsingissä. Hän toimi Lapin keskussairaalan sisätautiylilääkärinä kunnes siirtyi 1980-luvulla vasta perustettuun kuntoutusylilääkärin virkaan, josta hän jäi eläkkeelle.

Nykyisin hän asuu Korkalovaarassa rintamamiestalossa, jonka yläkerrassa asuu tytär.

Lapsia on ensimmäisestä avioliitosta viisi, joista neljä on elossa, toisesta kaksi.

Koronapandemia on rauhoittanut elämää. Raudaskoski kertoo eläneensä maaliskuusta saakka jokseenkin karanteenissa.

”Perikunta ei päästä käymään edes kaupassa.”

Rokotuksen hän aikoo ottaa heti kun sen saa.

Olemme jutelleet puhelimessa melkein tunnin, ja Raudaskoskea väsyttää.

Hän kertoo nukkuneensa viime yönä huonosti, mutta syynä eivät ole koronahuolet.

”Vaimo kuoli kaksi vuotta sitten. Se tuppaa vieläkin valvottamaan öisin.”