Sokerista ja sen haittavaikutuksista puhutaan paljon, mutta onko väitteissä todella perää? HS selvitti, pitävätkö sokerimyytit paikkansa.

Sokeria on verrattu koukuttavuudessaan huumeisiin. Sokerin riippuvuusmekanismit eivät kuitenkaan ole samanlaisia kuin päihteissä, kertoo THL:n erikoistutkija Heli Kuusipalo.­

Harvaa ravintoainetta on viime vuosina demonisoitu yhtä paljon kuin sokeria. Valkoista, elintarvikkeisiin lisättyä sokeria on verrattu mediassa heroiiniin, ja sen liikakäyttö on yhdistetty joissain tutkimuksissa jopa mielenterveyden ongelmiin.

Tieteellisesti todistettu näyttö sokerin haittavaikutuksista on kuitenkin monissa tapauksissa varsin puutteellista.