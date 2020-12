Rokottaminen Suomessa alkaa, mutta kasvomaskeista ei voida ihan vielä luopua. Pelkkä rokottaminen ei katkaise tartuntaketjuja.

Nyt se alkaa. Rokottaminen.

Koronavirusrokotteet ovat saapuneet Suomeen nyt joulunpyhien jälkeen ja tavoitteena on, että kaikki rokotteen haluavat aikuiset suomalaiset saadaan rokotettua kesään mennessä.

Työikäiset terveet ihmiset voivat varautua piikkiinsä ehkä maalis-huhtikuun tienoilla. Muuttuuko arki kertaheitolla, kun saa koronapiikin?

Rokotusten käytännön järjestelyistä päättää kukin sairaanhoitopiiri itsenäisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle.

Ensimmäinen Euroopan lääkeviraston (EMA) myyntiluvan saanut Comirnaty-rokote on tarkoitettu yli 16-vuotiaille. EMA:n mukaan Pfizerin ja Biontechin rokotteen teho, laatu ja turvallisuus on osoitettu laajoissa kliinisissä tutkimuksissa.

Rokotusten tavoite on vähentää tautitapauksia, estää kuolemia sekä varmistaa terveydenhuollon kantokyky. Rokotuksilla voidaan parhaimmillaan ehkäistä tartunta ja viruksen leviäminen. Rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista.

EMA:n lääkevalmistekomitea käsittelee seuraavaksi lääkeyhtiö Modernan koronavirusrokotteen myyntilupaa 6. tammikuuta.

Tammikuun aikana odotetaan käsittelyyn vielä lääkeyhtiö Astra Zenecan valmistaman koronavirusrokotteen myyntilupaa.

Suomeen tulevien rokoteannosten määrät nousevat ensin maltillisesti, mutta pikkuhiljaa niin, että rokotteita on varattu yhdeksälle miljoonalle. Kaikki tarvitsevat kaksi rokoteannosta.

Mitä rokotusten aloittaminen käytännössä tarkoittaa? Koska koronarajoituksista voidaan luopua?

Kysymyksiin vastaa THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Mi­ten ko­ro­navi­rusro­kot­tei­den an­ta­minen Suo­mes­sa e­te­nee?

”Heti, kun kunkin rokotteen myyntilupa saadaan, kello lähtee tikittämään”, Nohynek sanoo.

Ensimmäisenä rokotetta tarjotaan terveydenhuollon ammattilaisille, jotka voivat kohdata covid-19-tautia etulinjassa.

Se tarkoittaa ensin tehohoito-osastojen henkilökuntaa ja sen jälkeen muita, jotka ovat työssään suuressa vaarassa saada koronavirustartunnan.

Sen jälkeen vuorossa ovat muut koronapotilaita hoitavat tai koronatestejä tekevät laboratoriohoitajat ja hoitokodeissa työskentelevä hoitohenkilökunta.

” Jos ei ole mitään erityistä lääketieteellistä riskiä, vuoro tulee iäkkäiden ja riskiryhmien jälkeen.

Kun terveydenhuollon ammattilaiset ovat saaneet rokotteen, ovat vuorossa iäkkäät yli 70-vuotiaat ihmiset ja sen jälkeen lääketieteelliset riskiryhmät, kuten astmaa, kroonista keuhkosairautta, diabetesta tai verenpainetautia sairastavat.

Työikäiset, jotka kuuluvat lääketieteelliseen riskiryhmään, rokotetaan ennen muita työikäisiä, koska he ovat hyvin alttiita taudille. Jos ei ole mitään erityistä lääketieteellistä riskiä, vuoro tulee iäkkäiden ja riskiryhmien jälkeen.

Aikataulu riippuu Nohynekin mukaan siitä, miten nopeasti ja millaisia määriä rokotteita saadaan maahan.

Varovaisen arvion mukaan terveet työikäiset voivat halutessaan hakea rokoteannoksensa maalis-huhtikuun tienoilla. Siinä vaiheessa rokotetta pitäisi Nohynekin mukaan olla maassa jo isoja määriä.

Voiko rokotusjärjestykseen omalla kohdallaan jotenkin vaikuttaa?

Rokotusjärjestys perustuu Suomessa pelkästään lääketieteelliseen riskinarvioon. Ohituskaistaa ei Nohynekin mukaan ole.

”Jos ihminen ei lääkinnällisen riskinarvion mukaan kuulu ryhmään, joka saisi rokotteen muita aiemmin, ei auta kuin odottaa omaa vuoroaan ”, Nohynek sanoo.

” Toistaiseksi Suomessa rokotetaan vain yli 16-vuotiaita.

Milloin kaikki suomalaiset, jotka rokotteen haluavat, ovat sen saaneet?

”Kesään mennessä suomalaisista aikuisista ne, jotka rokotteen haluavat ja voivat sen ottaa, ovat sen toivon mukaan saaneet”, Nohynek sanoo.

Toistaiseksi Suomessa rokotetaan vain yli 16-vuotiaita. Lasten rokotetutkimukset ovat vasta käynnistymässä. Niiden valmistumiseen menee Nohynekin arvion mukaan helposti vielä puolikin vuotta.

Astra Zeneca on aloittanut rokotetutkimukset 5–15-vuotiailla. Pfizer ja Biontech ovat aloittaneet tutkimukset 12–15-vuotiailla, ja ne laajentavat tutkimuksia pikkuhiljaa yhä nuoremmille. Lapset eivät luultavasti tule saamaan rokotteita ennen kesää.

Lasten osuus sairastuneista ei ole ollut merkittävä, ja lapset sairastuvat harvoin vakavasti. On osin kiistanalaista, mikä lasten rooli on virusinfektion levittämisessä.

”Jos rokote estää tarttumista ja tartuttamista, mitä emme vielä tiedä, lasten rokottamiselle olisi paremmat perusteet.”

” Kaikki rokotteiden isot tehotutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa siihen, estyykö tauti.

Estääkö rokote levittämästä tautia eteenpäin? Ja voidaanko rokotusten aloittamisen jälkeen alkaa elää normaalisti?

Vaikka et itse sairastuisi covid-19-tautiin, voit silti levittää sitä eteenpäin. Rokotusten alkaessa rokotesuoja tulee lähinnä rokotetulle itselleen.

Sitä, kuinka paljon suojaa tulee rokotetun ympärillä oleville ihmisille, emme Nohynekin mukaan vielä tiedä.

Kaikki rokotteiden isot tehotutkimukset ovat keskittyneet pääasiassa siihen, estyykö tauti. Siksi ei vielä osata sanoa, voiko rokotettujen nielussa edelleen olla virusta.

Modernan mrna-rokotteella on Nohynekin mukaan saatu alustavia tuloksia, joissa noin neljällä kymmenestä rokotetusta ei enää löytynyt virusta nenänielusta ensimmäisen rokotuksen jälkeen, juuri ennen toista annosta.

Toisaalta kuudella kymmenestä sitä edelleen löytyi. Rokottaminen ei siis kokonaan katkaise tartuntaketjuja.

Tällä hetkellä ei ole vielä riittävästi tietoa siitä, ehkäiseekö rokote tartuttavuutta.

”Kun tietoa tulee enemmän, voidaan ehkä rentoutua”, Nohynek sanoo.

Vaikka tiedetään, että oireeton viruksen kantaja tartuttaa virusta vähemmän eteenpäin eikä ole niin vaarallinen ympäristölleen kuin oireileva sairastunut, oireeton ihminen voi kuitenkin erittää virusta.

Rokotteen toivotaan vähentävän viruseritystä, mutta sitä ei ole tutkittu vielä riittävästi.

Nohynek muistuttaa, että osa ihmisistä on supertartuttajia, jotka jostain syystä erittävät virusta enemmän kuin toiset. Siinä on havaittu suuria yksilöllisiä eroja.

Koska voimme luopua kasvomaskeista?

Kasvomaskeista ja muista koronavirusrajoituksista ei voida luopua vielä kuukausiin.

” Iso huoli on siitä, että rikkaat maat saavat rokotteita moninkertaisesti yli tarpeensa ja köyhät maat joutuvat odottamaan.

Nohynekin mukaan rajoituksista voidaan luopua, kun virus ei enää leviä yhteisössä.

”Sehän ei ole pelkästään Suomen vaan koko maailman asia.”

”Iso huoli on siitä, että rikkaat maat saavat rokotteita moninkertaisesti yli tarpeensa ja köyhät maat joutuvat odottamaan.”

Se tarkoittaisi, että virus kiertäisi vielä maapalloa. Nohynekin mukaan voi kuitenkin olla liikaa vaadittu, ettei koronavirusta tule testeissä enää yhtään esiin.

”Voihan se olla, että koronavirus on tullut jäädäkseen kuten kausi-influenssaviruksetkin”, Nohynek sanoo.

” Koronaviruksen kanssa pitää ehkä oppia elämään niin, että joitakin lehahduksia taudista tullaan aika ajoin näkemään.

Jos tartuttavuusluku kuitenkin saadaan laskemaan pysyvästi alle yhden, voidaan rajoituksista pikkuhiljaa luopua.

Tartuttavuusluku kertoo, kuinka monta ihmistä yksi tartunnan saanut keskimäärin tartuttaa. Kun kukin tartuttaa alle yhden, epidemia alkaa kutistua. Kun luku nousee yli yhden, epidemia alkaa kiihtyä.

Koronaviruksen kanssa pitää ehkä oppia elämään niin, että joitakin lehahduksia taudista tullaan aika ajoin näkemään. Selvä vuodenaikavaihtelu tulee meillä Suomessa olemaan niin, että kesällä tapauksia on paljon vähemmän ja talvella enemmän.

”Rokotuksilla taudilta voi suojautua, mutta kaikkien kohdalla rokotekaan ei muodosta riittävästi suojaa”, Nohynek sanoo.

Hän kuitenkin uskoo, että rokotetuilla mahdollinen covid-19-tauti on lievempi kuin niillä, jotka rokotetta eivät saa.

Koska voimme matkustaa ulkomaille?

”Varmaan, kun nähdään, kuinka tehokkaan ja pitkäkestoisen suojan rokote antaa”, Nohynek sanoo.

” Monet maat voivat ruveta vaatimaan, että maahan voi tulla vain ihmisiä, joilla on voimassaoleva koronavirusrokote.

Nohynek uskoo, että koronaviruksen kohdalla tullaan ottamaan käyttöön rokotuskortti, joka toimii samaan tapaan kuin esimerkiksi keltakuumeen kohdalla.

Jotta voi mennä tiettyihin Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maihin, pitää mukana olla rokotustodistus, jossa on merkintä voimassa olevasta keltakuumerokotteesta.

”Monet maat voivat ruveta vaatimaan, että maahan voi tulla vain ihmisiä, joilla on voimassa oleva koronavirusrokote.”

Voimmeko palata normaaliin, kun 70 prosenttia väestöstä on rokotettu?

Britanniassa on laskettu, että väestötasoiseen suojaan riittäisi, että ihmisistä on rokotettu noin 70 prosenttia.

Tilanne riippuu myös siitä, kuinka tehokkaaksi rokote osoittautuu ja kuinka kauan rokotteen antama suoja kestää. Lisäksi väestötason suojaan vaikuttaa se, kuinka paljon rokottaminen estää rokotettuja tartuttamasta virusta eteenpäin.

Rajoitteiden noudattamisella, kuten käsihygienialla ja maskien käytöllä, on vielä pitkään merkitystä siihen, kuinka nopeasti virus alkaa väestössä vähentyä.

Myös se, että on jo sairastanut covid-19-taudin, antaa näillä näkymin suojaa ainakin puoleksi vuodeksi.

Onko joitain erityisryhmiä, joita ei voida rokottaa?

Tällä hetkellä raskaana olevia ei ole tutkittu.

”Yhdysvalloissa valmistaja on kehottanut, ettei kannattaisi yrittää raskautta kahden kuukauden sisällä siitä, kun on saanut koronavirusrokotteen, eikä se myöskään suosittele raskaana olevien rokottamista”, Nohynek sanoo.

Terveydenhuollon ammattilaisissa on kuitenkin paljon hedelmällisessä iässä olevia naisia, joten ohjetta voi olla käytännössä vaikea täysin noudattaa.

Siksi Yhdysvalloissa on monin paikoin ohjeistettu, että raskaana olevia tai raskautta suunnittelevia voi rokottaa, jos heidän kanssaan on keskusteltu ja asiaan liittyvät mahdolliset hyödyt ja haitat on punnittu.

Nohynekin mukaan on vaikea antaa näyttöpohjaista suositusta, jos raskaana olevia ei ole tutkittu.

”Silloin suositus annetaan vain eläinkokeiden tai biologisen päättelyn perusteella.”

Sama koskee immuunipuutteisia potilaita, eli esimerkiksi juuri syöpää sairastaneita, sytostaattihoidossa olevia tai niitä, jotka saavat johonkin autoimmuunitautiin biologisia lääkkeitä.

”Koronavirusrokotteen turvallisuusprofiili on kuitenkin hyvä suhteessa covid-19-taudin yleisyyteen ja vaarallisuuteen, joten isoin riski on ehkä siinä, ettei heidän saamansa rokotesuoja ole ehkä niin hyvä kuin muilla rokotetuilla. Näissä tilanteissa lähipiirin rokottaminen voisi olla se paras keino suojata immunopuutteisia”, Nohynek sanoo.

”Mrna-rokote on yli 90 prosenttisen tehokas ikäihmisilläkin.”