Jos nyt annamme periksi, koronavirustartunnat voivat kääntyä uuteen nousuun, sanoo THL:n erikoisasiantuntija Jari Jalava.

Joko saa juhlia?

Voisiko karmean koronavuoden hyvästellä ystävien kanssa parempaa uutta vuotta toivotellen?

Ei ihan vielä, muistuttaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoisasiantuntija Jari Jalava.

”Jos nyt annamme periksi, koronavirustartunnat voivat kääntyä uuteen nousuun”, hän sanoo.

Vaikka ensimmäiset koronarokotteet ovat saapuneet Suomeen ja tartuntamäärät ovat viime aikoina laskeneet, vaara ei ole ohitse. Yllättävää olisikin Jalavan mukaan se, jos joulu ja uusi vuosi eivät yhtään lisäisi tartuntamääriä. Joulun pyhien vaikutus koronavirustartuntoihin selviää tämän viikon lopulla. Uudenvuodenjuhlinta saattaa kuitenkin olla vähintään yhtä suuri riski kuin joulu, ellei suurempi.

Jutun lopussa asiantuntijat antavat tärkeimmät vinkit onnistuneeseen uudenvuoden vastaanottoon.

” ”Vuoden pimeimpänä aikana voi tulla halu irrotella ja ajatella, että kerranhan tässä vain eletään.”

Erityisen vaikeaa uudenvuodenjuhlinnasta luopuminen on nuorille, sanoo Helsingin yliopiston sosiologian dosentti Anu Katainen.

Uusivuosihan on usein tapana viettää kavereiden kanssa, kun joulua on juhlittu sitä ennen perheen kesken.

”Kulunut syksy on ollut opiskelijoille erityisen raskas, kun rajoituksia on kiristetty ja sosiaaliset kontaktit ovat vähentyneet entisestään. Vuoden pimeimpänä aikana voi tulla halu irrotella ja ajatella, että kerranhan tässä vain eletään”, Katainen sanoo.

Katainen neuvookin käyttämään uuden vuoden vastaanottamisessa luovuutta ja keskittymään tulevan vuoden hyviin asioihin sen sijaan, että takertuu yhteen iltaan.

Tuoreen tutkimuksen mukaan vain seitsemän prosenttia vastaajista sanoi koronapandemian vaikuttavan omaan ilotulitteiden käyttöönsä.­

Yksi tämän uudenvuoden keskustelunaiheista on ollut ilotulitusperinne. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että ilotulituksista pidättäydyttäisiin kokonaan.

Ilotulitekauppiaat ovat puolestaan ihmetelleet, miten koronaviruksen leviäminen liittyy uudenvuodenraketteihin.

Suoranaista kieltoa rakettien ampumiseen ei ole, joten poikkeusvuoden vaikutusta kansalaisten ilotulitushaluihin on mietitty myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa.

”Nostaako se halua saada valoa ja räiskettä uuden vuoden vastaanottoon, vai käytetäänkö rahat tänä vuonna muihin asioihin – moni kun on ollut lomautettuna tai joutunut irtisanotuksi”, pohtii ryhmäpäällikkö Kurt Kokko.

Tukes on teettänyt ilotulitteiden käytöstä tutkimuksen, jonka mukaan vain 7 prosenttia vastaajista sanoi koronapandemian vaikuttavan omaan ilotulitteiden käyttöönsä.

”Tosin kysely tehtiin ennen joulukuussa toteutettuja koronarajoitusten tiukennuksia. Jos se olisi tehty myöhemmin, osuus olisi voinut olla suurempi”, Kokko sanoo.

Halukkuus käyttää rahaa ilotulitteisiin on tutkimuksen mukaan laskenut merkittävästi kolmen vuoden aikana. Vielä viisi ja seitsemän vuotta sitten 22 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi aikovansa käyttää rahaa ilotulitteisiin. Nyt osuus on enää 13 prosenttia.

” Rakettien myyntipisteitä on vähemmän kuin ennen.

Uudenvuodenrakettien pienempää määrää ennakoi Kokon mukaan myös se, että myyntipisteitä on vähemmän kuin ennen. Siitä kertoo ilotulitteiden vastuuhenkilöiden suorittamien tenttien väheneminen. Ilotulitekaupassa ja varastoinnissa on aina oltava vastuuhenkilö, joka on suorittanut asiaan kuuluvan tentin, ja tänä vuonna suoritettujen tenttien määrä on pudonnut lähes 50 prosenttia.

Ilahduttavaa on Kokon mukaan se, että ilotulitteiden aiheuttamien vammojen määrä on laskenut. Taustalla on yhä yleistynyt suojalasien käyttö.

Esimerkiksi viime vuonna ilotulitteet aiheuttivat viisi silmävammaa, ja neljä näistä loukkaantuneista ei käyttänyt suojalaseja. Aiempina vuosina vammojen lukumäärä on ollut noin kymmenen, joinakin vuosina jopa parikymmentä.

Kokko ei itse ammu raketteja vuoden vaihtuessa. Hän aikoo viettää aattoiltaa kotiväen kanssa. ”Ehkä käymme ulkona katsomassa, näkyykö raketteja taivaalla.”

” ”Selvisimmehän vapustakin.”

Myös Anu Katainen seuraa kiinnostuneena, miten poikkeusvuosi vaikuttaa uudenvuoden juhlintaan.

Alkoholin käyttö on Kataisen mukaan eriytynyt koronavuoden aikana. Pääosin alkoholia on juotu vähemmän kuin normaalisti, mutta osalla alkoholin käyttö on lisääntynyt.

Vuodenvaihdetta kannattaisi juhlia tavanomaista pienemmällä porukalla.­

Hän uskoo saman kaltaisen trendin näkyvän myös uudenvuodenvietossa: Valtaosa ottaa uutta vuotta vastaan hillitysti kotona, mutta osalle voi tapahtua ylilyöntejä.

Pääosin hän uskoo uudenvuoden sujuvan turvallisesti.

”Selvisimmehän vapustakin. Kävin silloin itse Ullanlinnanmäellä toteamassa, miten autiota siellä oli”, Katainen sanoo.

Hän huomauttaa, että moni asia on nyt toisin kuin vappuna: Piknikjuhlia ei huvita pitää kylmässä ja pimeässä. Koronaviruksesta myös tiedetään enemmän. Tämä kaikki motivoi ihmisiä pitämään kiinni turvallisuustoimista.

” ”Kun raketit on ammuttu, saattaa kaveriporukassa syntyä ajatus, että mennäänpä vielä jatkoille.”

Toisaalta ihmiset ovat saattaneet väsyä rajoituksiin. ”Olemme joutuneet rajoittamaan elämää jo pitkään. Kun raketit on ammuttu, saattaa kaveriporukassa syntyä ajatus, että mennäänpä vielä jatkoille”, hän kuvaa.

Kataisen mukaan uuden vuoden vastaanotossa voi auttaa ajatus, että perinteistä ei tarvitse luopua, mutta toteuttamisessa voi käyttää mielikuvitusta. ”Vaihtoehtoisia tapoja tehdä vuoden vaihtumisesta ikimuistoinen löytyy kyllä.”

Hän aikoo itse juoda kuohuviinimaljan ulkona läheisimpiensä kanssa ja juhlistaa tilaisuutta tähtisadetikuilla. ”Uudenvuodenlupaukset ovat ne perinteiset: Enemmän liikuntaa ja lisää kirjojen lukemista. Tänä vuonna saatan luvata tehdä jonkin matkan.”

THL:n Jari Jalava ei ole vielä päättänyt, miten hän aikoo ottaa uuden vuoden vastaan. ”Jos en joudu töihin, vietämme uudenvuoden aattoa perhepiirissä. Ehkä nautimme maljan kuohuvaa uuden vuoden kunniaksi.”

Huolellisesti suojautumalla varjeltuu sekä tartunnoilta että ilotulitteiden aiheuttamilta silmävammoilta.­

Viisi vinkkiä onnistuneeseen uuteenvuoteen:

Keskity ajattelemaan koronasta vapaata tulevaa vuotta sen sijaan, että mietit miten voisit yhtenä iltana kiertää suosituksia. Kohota tunnelmaa pukeutumalla hyvin ja panostamalla tarjoiluun. Ole luova. Osallistu virtuaalijuhliin, videoreiveihin ja etäbileisiin. Ilotulituksen sijasta voit ihailla vaikka täysikuuta, joka on suurimmillaan keskiviikkona 30. joulukuuta. Yleissääntö uuden vuoden juhlinnassa on, että mitä vähemmän ihmisiä tapaat, sitä parempi. Ota uusi vuosi vastaan niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa olet muutenkin tekemisissä päivittäin. Yli kymmenen hengen tapaamisia ei pitäisi järjestää. Jos joudut väkijoukkoon, pidä turvavälit ja käytä maskia. Muista hygieniaohjeet joka tilanteessa, yski hihaan tai nenäliinaan ja pese kädet tai käytä käsidesiä. Jos olet sairas, älä mene minnekään muualle kuin koronavirustestiin.

Muista nämä, mikäli ammut raketteja:

1. Älä ammu raketteja humalassa äläkä anna niitä lapsille.

2. Jos ammut raketteja, valitse etukäteen avara paikka, jossa ampuminen on luvallista. Ota huomioon myös eläimet.

3. Tue ilotulitepadat niin, että tulitteet lähtevät varmasti ylöspäin ja ammu raketit niille tarkoitetuista telineistä.

4. Pukeudu lämpimästi, jotta rakettien kanssa ei tarvitse hosua.

5. Käytä suojalaseja. Myös katsojilla on hyvä olla suojalasit.

6. Jos ilotulite ei toimi kuten pitäisi, odota vähintään 10 minuuttia, ennen kuin menet sen luokse ja sytytät mahdollisen varalangan. Sytytä lanka sivusta niin, että et seiso raketin lentolinjalla. Jos tulite ei toimi vieläkään, odota taas 10 minuuttia ja kastele se läpikotaisin vedellä.

7. Kerää roskat jälkikäteen.