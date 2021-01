D-vitamiinia saa tähän vuodenaikaan kalasta, maidosta, kasvirasvalevitteistä ja ravintolisistä. Perusterveen aikuisenkin kannattaa käyttää D-vitamiinilisää ainakin suositusten verran, vaikka vitamiinin hyödyistä koronavirustautiin ei ole vahvaa näyttöä.

Koronavirusepidemia on nostanut esiin lisääntyneen D-vitamiinin tarpeen varsinkin nyt pimeänä vuodenaikana.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) antoi marraskuussa suosituksen, jonka mukaan yli 70-vuotiaille, laitoshoidossa oleville ja tummaihoisille aikuisille annettaisiin D-vitamiinia ravintolisänä 20 mikrogrammaa vuorokaudessa. Jos näihin ryhmiin kuuluva lisäksi kärsii vaikeasta ylipainosta, päivittäinen saantisuositus ruuasta ja D-vitamiinivalmisteista yhteensä on 50 mikrogrammaa.

Virallinen kansallinen suositus on 10 mikrogrammaa päivässä lokakuusta maaliskuuhun kaikille paitsi yli 75-vuotiaille, joille suositus on ollut 20 mikrogrammaa ympäri vuoden.

”On jonkinlaista näyttöä, että jos saa hankalan keuhkoinfektion ja on vakava D-vitamiininpuutos, se on riskitekijä”, sanoo ylilääkäri Camilla Schalin-Jäntti Husin Endokrinologian poliklinikasta.

HS kokosi vastaukset neljään kysymykseen D-vitamiinista:

Miten D-vitamiini vaikuttaa covid-19-tautiin?

Koronavirusepidemian aikana on myös huomattu, että niillä, joilla on ollut covid-19-taudin yhteydessä vakava keuhkoinfektio, on ollut myös matalalammat D-vitamiinitasot kuin lievemmän taudin sairastaneilla. Schalin-Jäntin mukaan kyse on havainnosta, eikä suoraan voida sen perusteella sanoa, että D-vitamiini suojaisi vakavammalta keuhkoinfektiolta koronavirustaudissa.

”Tässä vaiheessa kyse on mahdollisuudesta, johon pitää suhtautua maltillisesti ja rauhallisesti”, Schalin-Jäntti sanoo.

Husin suositus on hänen mukaansa voimassa pandemian ajan. Se haluttiin antaa ennen kaikkea siitä syystä, että koronaepidemian aikana iäkkäiden on suositeltu pysymään sisällä, mikä vähentää D-vitamiinin saantia myös huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana.

” Italiassa D-vitamiinitasot ovat väestötasolla Euroopan matalimpia, ja maan koronavirustautitilanne on ollut yksi Euroopan vaikeimpia.

On vielä mahdoton sanoa, ehkäiseekö riittävä D-vitamiinin saanti koronaviruksen vakavaa tautimuotoa.

Sen puolesta puhuu se, että Suomessa, jossa D-vitamiinitasot ovat keskimäärin hyvällä tasolla, koronavirustilanne ei ole kansainvälisesti katsottuna ollut kovin huono. Esimerkiksi Italiassa D-vitamiinitasot ovat väestötasolla Euroopan matalimpia, ja samaan aikaan Italian koronavirustautitilanne on ollut yksi Euroopan vaikeimpia. Maiden välillä kuitenkin moni muukin asia eroaa toisistaan, kuten asuintiheys ja terveydenhuollon tilanne.

Juuri Italiassa on tehty pieni lupaava pilottitutkimus, jossa sairaalahoidossa oleville covid-19-tautipotilaille annettiin D-vitamiinin kalsidioli-muotoa, joka on Suomessa ja monessa muussakin maassa reseptilääke. Se nostaa veren kalsidiolipitoisuutta huomattavasti tehokkaammin kuin apteekista saatava reseptivapaa D-vitamiinivalmiste. Tutkimuksessa todettiin, että ne jotka saivat kalsidiolia, kuolivat koronavirustautiin harvemmin kuin ne, jotka saivat lumevalmistetta.

Tutkimusnäyttö on vielä vähäistä, ja on myös sensuuntaista näyttöä, ettei D-vitamiinilisästä ole juurikaan hyötyä covid-19-taudin hoidossa. Esimerkiksi erään brasilialaistutkimuksen mukaan vaikeassa sairaalahoitoa vaativassa koronainfektiossa ei ollut hyötyä vitamiinilisistä, vaikka sairastaneiden D-vitamiinitasot olivatkin sairaalaan tultaessa alhaisia.

”Myös koronainfektioon liittyvä elimistön akuutti tulehdustila voi laskea elimistön D-vitamiinipitoisuutta”, sanoo ravitsemustutkija ja ravitsemustieteen ja kansanterveystieteen apulaisprofessori Jyrki Virtanen Itä-Suomen yliopistosta.

Hän on mukana laajassa D-vitamiinin terveysvaikutuksia kartoittavassa tutkimuksessa.

Miksi D-vitamiini antaa suojaa infektioilta?

D-vitamiinin tärkein tehtävä elimistössä on edistää kalsiumin imeytymistä ja lujittaa luita. Lisäksi se osallistuu muun muassa elimistön immuunipuolustukseen eli vastustuskyvyn kehittämiseen taudinaiheuttajia vastaan.

”Immuunipuolustukseen osallistuvat solut tuottavat D-vitamiinin aktiivista muotoa”, Virtanen kertoo.

D-vitamiinin aktiivisen muodon ansiosta elimistössä syntyy yhdisteitä, jotka tuhoavat muun muassa viruksia. Lisäksi se houkuttelee paikalle valkosoluja, jotka myös tuhoavat viruksia. Virtasen mukaan D-vitamiini näyttäisi estävän kudoksia tuhoavan tulehdusreaktion jäämistä päälle.

”Puhutaan sytokiinimyrskystä, joka on yhdistetty myös koronavirustautiin. D-vitamiini näyttäisi estävän reaktiota jonkin verran”, Virtanen sanoo.

D-vitamiinin vaikutusta keuhkokuumeeseen on tutkittu monessakin tutkimuksessa. Virtasen mukaan väestötutkimuksissa matala D-vitamiinipitoisuus yhdistyy suurempaan hengitystieinfektioriskiin.

Näyttöä on ollut myös kokeellisissa tutkimuksissa, joissa tutkittaville on annettu D-vitamiinia ja katsottu ehkäiseekö se hengitystieinfektioita. Niissä vaikutuksia on Virtasen mukaan nähty kuitenkin lähinnä niillä, joilla D-vitamiinin lähtötaso on ollut erittäin matala. Se tarkoittaa, että verestä mitattava kalsidiolipitoisuus on alle 25 nanomoolia litrassa. Suositeltavana tasona pidetään noin 50 nanomoolia litrassa.

”Myöskään kovin isoilla annoksilla ei ole nähty lisähyötyjä. Isoin hyöty näyttäisi olevan 20 mikrogramman vuorokausiannoksilla”, Virtanen sanoo.

Minkä verran D-vitamiinia kannattaa syödä purkista?

Koronainfektioaikana on ehdotettu, että suositus veren kalsidioliarvoksi olisi 75 nanomoolia litrassa (nmol/l), mikä ei väestötasolla täyty nykyisillä D-vitamiinien annossuosituksilla. Korkeampi suositusehdotus johtuu Virtasen mukaan siitä, että väestötutkimuksissa keuhkoinfektioiden riski on ollut pienin silloin, kun veren kalsidiolipitoisuus on ollut vähintään 75 nmol/l.

”Jos ei syö kalaa tai käytä D-vitamiinilla täydennettyjä elintarvikkeita, kuten maitoa ja kasvirasvalevitteitä, voi D-vitamiinitasoissa hyvinkin olla vajausta”, Virtanen sanoo.

” Työikäisten perusterveiden suomalaisten tulisi ottaa pimeänä vuodenaikana purkista kymmenen mikrogrammaa D-vitamiinia päivittäin, jos saanti ruokavaliosta jää vähäiseksi.

Suositusten mukaan työikäisten perusterveiden suomalaisten tulisi ottaa pimeänä vuodenaikana purkista kymmenen mikrogrammaa D-vitamiinia päivittäin, jos saanti ruokavaliosta jää vähäiseksi.

”Esimerkiksi vegaaneilla D-vitamiinivalmisteiden käyttö on tärkeää, koska ei-eläinperäisissä elintarvikkeissa D-vitamiinia on hyvin vähän”, Virtanen sanoo.

Nykyään ravintolisistä löytyy myös vegaanille sopivia D-vitamiinivalmisteita.

Jyrki Virtanen muistuttaa, että alhainen D-vitamiinipitoisuus yhdistyy myös korkeampaan ikään, lihavuuteen, tummaan ihonväriin ja moniin perussairauksiin, kuten diabetekseen. Moni näistä lisää myös koronaviruksenkin riskiä.

”D-vitamiini ei ole mikään ihmevalmiste, sillä voi olla että matala D-vitamiinipitoisuus on merkki muista tekijöistä”, Virtanen sanoo.

Yksilölliseen D-vitamiinitasoon vaikuttaa lisäksi moni asia. Valoisaan vuodenaikaan D-vitamiinia syntyy iholla auringon UV-säteiden vaikutuksesta, kun UV-indeksi on vähintään kolme. Vanhemmiten ihon kyky tuottaa D-vitamiinia auringonvalosta heikkenee. Tähän aikaan vuodesta Suomessa ei auringonvaloa ole riittävästi, jotta D-vitamiinia voisi iholla syntyä.

Se, kuinka paljon D-vitamiinilisiä pitäisi purkista syödä, on Virtasen mukaan hankala kysymys.

”Nyrkkisääntö on, että yksi mikrogramma vuorokaudessa vastaa yhtä nanomoolia litrassa, kun mitataan veren kalsidioliarvoja”, Virtanen sanoo.

” D-vitamiinin vaikutus on hyvin yksilöllinen.

Ravinnosta saadun D-vitamiinin määrää on helppo arvioida, mutta Virtasen mukaan on huomattu, että D-vitamiinin vaikutus on hyvin yksilöllinen. Se tarkoittaa, että joillakin D-vitamiinitasot pysyvät hyvinä monipuolisella ruokavaliolla ja 10 mikrogramman vitamiinilisällä lokakuusta maaliskuuhun, mutta toiset tuntuvat tarvitsevan selvästi isompia annoksia. Osasyy voi Virtasen mukaan olla, ettei kalsidiolipitoisuuden mittaamiselle ole standardoitua ja yksiselitteisen luotettavaa laboratoriotestiä.

”Samasta verinäytteestä voi eri menetelmillä saada erilaiset tulokset. Se hankaloittaa tutkimuksiakin”, Virtanen sanoo.

Kannattaako ylimääräisen D-vitamiinin syöminen?

Tutkimuksissa ei Virtasen mukaan ole toistaiseksi näyttöä siitä että yli sadan mikrogramman D-vitamiinilisän päiväannoksista olisi mitään hyötyä. Sata mikrogrammaa päivässä on vielä turvallinen annos, mutta sitä ei kannata ylittää.

”Useammissa tutkimuksissa on D-vitamiinilisää käytetty useamman vuoden ajan 50 mikrogrammaa päivässä, eikä haittavaikutuksia ole tullut esiin”, Virtanen sanoo.

” ”Esidiabeetikoilla D-vitamiinin käyttö on vähentänyt riskiä kakkostyypin diabeteksen puhkeamiseen.”

Tutkimusnäyttöä on jo, että joissakin sairauksissa voi ainakin suosituksia isommasta D-vitamiiniannoksesta olla hyötyä. Yksi on niin sanottu esidiabetes, joka tarkoittaa ettei diabetes ole vielä puhjennut, mutta potilaalla on jo sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä.

”Esidiabeetikoilla D-vitamiinin käyttö on vähentänyt riskiä kakkostyypin diabeteksen puhkeamiseen, mutta terveillä tutkittavilla D-vitamiinilisällä ei ole ollut vaikutusta”, Virtanen sanoo.

Lisäksi D-vitamiinilla on ollut vaikutusta syöpäkuolleisuuteen, vaikka syövän ilmaantumista sillä ei ole voitukaan estää.

Mielenkiinnolla Virtanen seuraa nyt tutkimuksia, joita on menossa D-vitamiinilisän vaikutuksesta koronavirusinfektioon ja sen vakavuuteen. Niitä on maailmalla käynnissä useita.

”Sen suhteen ollaan varmaan muutaman kuukauden päästä viisaampia”, Virtanen sanoo.