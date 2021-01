Hiv-tartunnan tehokkaasti estävä lääke on tulossa maksuttomaksi Suomessa – Asiantuntijat kertovat, mitä seurauksia sillä on ja kuka lääkettä saa

Hiv-tartunnan estolääkkeenä käytettävä prep-lääke ja hiv-altistuksen jälkeiseksi estohoidoksi tarkoitettu pen-lääkitys muuttuvat maksuttomiksi julkisessa terveydenhuollossa.

Hiv-tartuntaa ehkäisevä prep-lääkitys tulee Suomessa maksuttomaksi heinäkuun alusta alkaen. Tällä hetkellä sen kuukausihinta on käyttäjälle noin 60 euroa.

Prepiä (pre exposure prophylaxis) eli altistusta edeltävää estohoitoa hi-virustartuntaan on ollut Suomessa saatavilla keväästä 2019. Estolääkitys voidaan toteuttaa joko säännöllisesti otettavana päivittäisenä lääkityksenä tai tietyin ehdoin tarpeen mukaan otettuna. Käyttö aloitetaan siis ennen kuin ihminen epäilee altistuvansa hiv-tartunnalle.

Prep-lääkitys on tarkoitettu ihmisille, joilla ei ole hiv-tartuntaa, mutta joilla on kohonnut riski saada hiv. Oikein käytettynä lääke antaa varsin hyvän, yli 90-prosenttisen suojan hiv-tartuntaa vastaan.

Suomessa on nyt arviolta 500 prep-lääkkeen käyttäjää, sanoo seksuaalineuvoja Sami Tuunainen Hivpointista. Suurin osa heistä on homo- tai bi-miehiä. Joukossa on joitakin seksityöntekijöitä ja heteromiehiä, joilla on seksiturismia esimerkiksi Venäjälle tai Thaimaahan.

”Prepin teho tarpeen mukaisessa käytössä on osoitettu vain miehillä, joilla on miesten välistä seksiä”, Tuunainen kertoo.

Hivpoint on järjestö, joka testaa, tukee ja neuvoo hi-virukseen ja seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.

Noin 300 hivin estolääkkeen käyttäjistä asuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella.

”Suomessa on keskimäärin 150 hiv-tartuntaa vuodessa, viime vuonna uusia tartuntoja todettiin reilu 120”, Tuunainen sanoo.

Luku ei ole kansainvälisessä vertailussa iso, mutta joukossa on nimenomaan pienituloisia riskiryhmiä, joille estolääkkeen hinta voi olla kynnyskysymys.

” Yhtäkään prep-lääkitystä oikein käyttänyttä ja siitä huolimatta hiv-tartunnan saanutta potilasta ei Jussi Sutisen vastaanotolle ole tullut.

Tuunaisen mukaan prep-lääkkeen maksuttomuus mahdollistaa suuressa hiv- ja seksitautitartuntariskissä olevien saamisen terveydenhuollon piiriin. Heitä voidaan samalla ohjeistaa turvallisen seksin valinnoissa, antaa tarvittaessa seksuaalineuvontaa tai esimerkiksi apua päihteiden käytön hallintaan, sekä löytää aiemmin diagnosoimaton hiv tai muita seksitautitartuntoja.

”Olen tavannut yksittäisiä hiv-tartunnan saaneita, jotka ovat kertoneet jättäneensä prep-lääkkeen hakematta korkean hinnan takia”, kertoo infektiolääkäri Jussi Sutinen. Hän hoitaa hiv-positiivisia potilaita Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa.

Sen sijaan yhtäkään prep-lääkitystä oikein käyttänyttä ja siitä huolimatta hiv-tartunnan saanutta potilasta ei hänen vastaanotolleen ole tullut. Siksi hänen mielestään on tärkeää, että isossa hiv-riskissä olevat ihmiset saadaan ajoissa neuvonnan, testauksen ja mahdollisesti hoidon piiriin.

”Prep-lääkkeessä on samoja lääkeaineita, joita käytetään myös hiv-positiivisten hoidossa. Jos prep-lääkettä käyttää väärin ja saa hiv-tartunnan, voi virus muuttua näille lääkkeille vastustuskykyiseksi, jolloin hänen hiv-infektionsa hoito voi olla vaikeaa”, Sutinen kertoo.

Toisaalta prep-lääkkeen hakijoista voi aloituskäynnillä löytyä hiv-tartuntoja, joista henkilöt eivät ole itse aikaisemmin olleet tietoisia.

”Kun heille saadaan tehokas hiv-lääkitys käyttöön, he eivät enää levitä tautiaan eteenpäin”, Sutinen kertoo.

Prepin teho on todettu monissa kansainvälisissä tutkimuksissa.

Muun muassa Lontoon alueella tehdyssä tutkimuksessa prep-lääkitys on yhdessä tehostetun hiv-testauksen ja jo tartunnan saaneiden tehokkaan hoidon kanssa vähentänyt hiv-tartuntoja noin 30 prosenttia. Britanniassa prep-lääkityksestä tuli maksutonta noin vuosi sitten. Vuodesta 2016 asti on ollut kuitenkin laajoja prep-kokeiluja, joihin osallistui noin 10 000 henkilöä.

Suomessa prep-lääke tulee heinäkuussa maksuttomaksi julkisessa terveydenhuollossa. Hoitoon kuuluvat kolmen kuukauden välein laboratoriotestit, joihin liittyvät hivin ja muiden seksitautien testaukset ovat jo nyt maksuttomia julkisessa terveysdenhuollossa.

Uusi laki varmistaa myös maksuttoman neljän viikon mittaisen pep-lääkityksen, joka on tarkoitettu hiv-altistuksen jälkeiseksi estohoidoksi. Se on suunnattu henkilöille, joilla altistus aiheuttaa todellisen hiv-tartunnan vaaran, ja jotka hakeutuvat hoitoon tämän vuoksi 72 tunnin kuluessa altistuksesta. Eli tällaisella jälkikäteiselläkin lääkityksellä hiv voidaan mahdollisesti vielä estää.

”Julkisella puolella hoidon arvio ja hoito keskittynee ensisijaisesti infektio- ja sukupuolitautien poliklinikoille”, sanoo erikoistutkija Kirsi Liitsola Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (THL).

Prep-hoidon aloituksen voi tehdä hiv-hoitoon perehtynyt lääkäri. Siksi hoitoa annetaan ainakin Husin alueella erikoissairaanhoidossa, jonne on tällä hetkellä useamman kuukauden jono. Myös yksityisellä puolella on mahdollista hakeutua hoitoon, mutta siellä se on maksullista.

Suurin osa prep-hoitoon hakeutuvista tunnistaa itse oman hiv-tartuntariskinsä. Hoidossa on sitouduttava lääkkeen käytön lisäksi säännöllisiin hiv- ja seksitautien testeihin. Ilman sitoutumista ja testeissä käyntiä reseptiä ei uusita.

”On arvioitu, että henkilö käyttää prepiä yleensä noin 4–5 vuotta, mutta hiv-lääkitys on tartunnan saaneilla elinikäinen”, Liitsola sanoo.

Myös hiv-lääkitys on kaikille hiv-positiivisille ilmainen. Estolääke tuo siis mahdollisesti säästöä sitä kautta, että hiv-tartuntoja pystytään ehkäisemään.

Jussi Sutinen uskoo, että prep-lääkehoitoon hakeutuvat sitoutuvat hoitoonsa hyvin. Jos maksuttomuus lisää niitä, jotka hakeutuvat testiin ja terveydenhuollon piiriin, löytyy myös piilossa olevia hiv-positiivisia herkemmin.

Prep-lääkkeen määräävä lääkäri tekee yksilöllisen arvion jokaisen potilaan kohdalla erikseen.

”Prepiä ei ole rajattu tiettyyn tartuntatapaan tai väestöryhmään”, Liitsola sanoo.

THL:n hivin ehkäisyyn tähtäävässä raportissa on lueteltu väestöryhmiä, joilla on kohonnut riski saada hiv-tartunta. Niitä ovat muun muassa homo- ja bi-miehet, joilla on useita seksikontakteja, suonensisäisten huumeiden käyttäjät, vangit, seksityötä tekevät, jotkin maahanmuuttajaryhmät sekä matkailijat, joilla on seksiä kohteissa, joissa on kohonnut hiv-riski.

Yksilötasolla hiv-riskiä lisää se, että henkilöllä on todettu jokin muu seksitauti, kuten aktiivinen kuppa, tippuri tai klamydia peräaukossa. Lisäksi riskiä lisää se, jos henkilöllä on ylipäätään paljon suojaamattomia seksikontakteja tai ryhmäseksiä tai esimerkiksi yhdyntöjä henkilön kanssa, jolla on kohonnut hiv-riski.

”Etenkin alkuun perpin kysyntä voi lisääntyä maksuttomuuden myötä, kun asiaa tuodaan esiin, mutta uskon että se tasoittuu”, Liitsola sanoo.

Tärkeintä hänen mukaansa olisi saada kaikki hoidosta aidosti hyötyvät sen piiriin.

”Estolääke yhdistettynä testaukseen on erittäin tehokas keino vähentää hiv-tartuntoja yhteiskunnassa.”

Sutinen ei usko, että prep-lääkkeen kysyntä isosti kasvaa, mutta pitää tärkeänä, että ne yksittäiset ihmiset, joille hinta on ratkaiseva tekijä, saadaan hoitoon.