Topi Varpukari urheilee, harrastaa ja tekee töitä – ja sairastaa pitkäaikaista masennusta. Hän kärsii niin sanotusta high functioning -masennuksesta, jota ei aina oteta vakavasti.

Salilla käyminen helpottaa Topi Varpukarin masennusoireita. Hän on huomannut, että toimeliaisuus saattaa hämätä ihmisiä. Masennus ei kuitenkaan välttämättä näy ulospäin.­

Topi Varpukari, 46, on masentunut. Sitä ei tosin välttämättä huomaa, ellei tunne Varpukaria.

Hän tekee töitä, käy kuntosalilla ja harrastaa kitaransoittoa. Hän pitää kotinsa siistinä ja huolehtii ulkonäöstään.

Terveydenhuollon kielellä ilmaistuna hänellä on korkea toimintakyky. Hän on esimerkki ihmisestä, jolla on niin sanottu high functioning -masennus.