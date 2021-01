Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Kysely

Oletko lipsunut koronarajoituksista? Kerro kyselyssä, mitkä rajoitukset tuntuvat vaikeimmilta ja mitä kaipaat normaalista elämästä

Korona-arkea on takana jo kohta vuosi. Joidenkin elämää rajoitukset ovat muuttaneet paljon, toisilla vaikutus on vähäisempi. Vastaa HS-kyselyyn ja kerro, miten korona on vaikuttanut sinun elämääsi.

Koronsrajoitukset alkavat jo kyllästyttää monia.­

Korona-arki kyllästyttää jo lähes kaikkia. Elämä on muuttunut. Kotoilu on kivaa aikansa, mutta on paljon ihmisiä, jotka jo kaipaavat vilinää, tungosta ja tanssia elämäänsä. Etätöitä tekevä yksinasuva ei ehkä näe moneen päivään kuin ehkä kaupan kanssa tai ohikulkijoita kadulla. Tietokoneen ruudulla näkyvä tuttava tai työkaveri ei ole ihan sama asia kuin ystävä, jota voi halata ja jonka kanssa voi nauraa vedet silmissä vaikka lasillisen äärellä. Oletko sinä joutunut olemaan jo kymmenen kuukautta erossa isovanhemmistasi? Tai ulkomailla asuvista ystävistä tai sukulaisista? Tai onko rakastamasi harrastus ollut jo kohta vuoden tauolla? Mitä sinä kaipaat? Mitä koronarajoituksia sinun on vaikein noudattaa? Vastaa oheiseen HS-kyselyyn. Teemme sen perusteella jutun.