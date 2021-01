Onko jatkuva kotona verkkareissa nyhjääminen latistanut parisuhdetta? Kerro kokemuksesi kyselyssä.

Korona-aika on lisännyt kotona vietetyn ajan määrää. Se ei välttämättä tee suhteelle pelkästään hyvää.­

Jos on koskaan lukenut parisuhdeoppaita tai parisuhdetta käsitteleviä lehtijuttuja, on luultavasti kuullut vinkin: tekee hyvää nähdä kumppania myös muualla kuin kotisohvalla verkkareissa.

Moni pari pyrkiikin järjestämään suhteeseen niin sanottua laatuaikaa kodin ulkopuolella, kuten käymään yhdessä syömässä, elokuvissa tai lomamatkoilla.

Poikkeusaika on kuitenkin muuttanut monien tottumukset. Isovanhempia ei voi pyytää lastenvahdeiksi, kulttuuritapahtumat on peruttu ja ulkomaanmatkoista on turha haaveilla.

Monella parilla saattaa olla enemmän yhteistä aikaa kuin koskaan ennen, mutta se ei ole välttämättä parantanutkaan suhdetta. Kun arki pyörii kodin ympärillä, uusia puheenaiheita ei synny, eikä kumppania ehdi ikävöidä, kun tämä ei ole koskaan poissa.

Pahimmillaan suhde voi latistua arkiseksi ruoanlaittovuoroista sopimiseksi.

Teemme nyt juttua parisuhteen ”koronanäivettymisestä” ja keräämme aiheesta lukijoiden kokemuksia. Tunnistatko ilmiön? Miten suhde on muuttunut kuluneen vuoden aikana? Millä tavoin olette järjestäneet suhteeseen niin sanottua laatuaikaa?

