”Koronasynti” houkuttele monia nyt enemmän kuin koskaan, ja se on ongelma – asiantuntija kertoo, millaiset ihmiset sortuvat todennäköisimmin

Rajoitettu elämä vetää mielen alavireiseksi. Silloin tulee herkästi kiusaus tehdä ”koronasyntiä” eli rikkoa tartuntojen ehkäisemiseksi annettuja ohjeistuksia, sanoo käyttäytymistieteilijä ja dosentti Pilvikki Absetz.

Moni halajaa muiden ihmisten keskuuteen: kahviloihin, ravintoloihin, shoppailemaan. Kuva on Helsingin keskustasta.­

Helsingin kuntosaleilla parveilee ihmisiä, pukuhuoneissa on tungosta eivätkä kaikki käytä maskeja. Ravintoloihin on vaikea saada pöytävarauksia ja baarien edessä on jonoja.

Tunnelma Helsingin keskustassa näytti viikonloppuna paikoin siltä kuin koronaa ei olisikaan. Moni tuntui kaipaavan viihteelle, kun vielä voi.

Samaan aikaan hallitus valmistautuu ottamaan käyttöön nopeasti uusia rajoitustoimia estääkseen uuden, herkästi tarttuvan koronavirusmuunnoksen leviämisen Suomessa. Useat asiantuntijat ovat varoittaneet epidemian kiihtymisvaarasta.

Miksi osa ihmisistä varoituksista huolimatta pyrkii kokoontumaan yhteen?

Se voi kertoa väsymisestä ja turhautumisesta, toteaa käyttäytymistieteilijä ja dosentti Pilvikki Absetz, joka kuuluu myös Valtioneuvoston kanslian Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -hankkeen ohjausryhmään.

Rajoitettu elämä vetää mielen alavireiseksi ja tulee kiusaus tehdä ”koronasyntiä”.

Koronasynti tarkoittaa tartuntojen ehkäisemiseksi annettujen määräysten tietoista rikkomista. Absetz oppi termin saksalaisilta kollegoiltaan. Koronasyntiin sortuvat ne, jotka ovat alkaneet väsyä sääntöjen ja suositusten tunnolliseen noudattamiseen ja rikkovat niitä silloin tällöin järjestämällä salaa pienimuotoisia tapaamisia ja kutsuja.

Kiusaus tehdä koronasyntiä voi tulla ylivoimaiseksi juuri nyt, kun koronarokotteiden saatavuus on muodostunut pettymykseksi ja hurjasti leviävä virusmuunnos kiristää rajoitusten tarvetta vielä lisää.

Toiveet ensi kesän festareista ja vapaudesta tuntuvat valuvan tyhjiin.

Sitä paitsi tutkimukset osoittavat, että huoli koronapandemiasta ei ole kovin korkealla tasolla ennestäänkään.

Absetzin mukaan pandemia otettiin keväällä Suomessa hyvin vakavasti, mutta kesällä huoli laantui eikä vastuuntunne ole sen jälkeen noussut kevään tasolle.

Sama ilmiö on nähty myös muissa Euroopan maissa.

Motivaation ylläpitäminen ei Absetzin mukaan ole helppoa, sillä ihmiset ovat erilaisia ja heidän kykynsä ja halunsa noudattaa suosituksia eivät ole samanlaisia.

Suurin osa meistä kuulunee lipeäjiin. Lipeäjä haluaa noudattaa suosituksia eikä hänen tarkoituksensa ole tehdä koronasyntiä. Silti hän ajautuu tilanteisiin, joissa otetaan riskiä.

Tavataan ystäviä, eikä maskien käyttö ja turvavälien pitäminen tunnukaan enää luontevalta. Ohjeet unohtuvat tai niistä livetään vaivihkaa.

Lähdetään lomalle. Ajatellaan, että mennään mökille hiihtämään ja pysytellään omissa porukoissa. Mutta sitten olo tuntuukin ihan turvalliselta ja rinneravintola houkuttelee. Silloin livetään.

Lipeämistä edistää Absetzin mukaan se, että harvalla on omakohtaisia kokemuksia covid-19-taudista.

”Jutellessani satunnaisesti ihmisten kanssa vaikkapa koiraa ulkoiluttaessani, moni sanoo, ettei tunne yhtäkään, joka olisi sairastunut covid-19-tautiin. Ne joilla on taudista omakohtaista kokemusta, kertovat useimmiten lievistä oireista, jotka eivät juuri poikenneet tavallisesta flunssasta”, Absetz kertoo.

”Jos ihmisillä ei ole mitään kosketusta sairaaloihin, teho-osastoihin tai riskiryhmään kuuluviin ihmisiin, voi olla että he eivät yksinkertaisesti jaksa välittää tartuntariskistä”, hän toteaa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa pandemia koskettaa ihmisiä Absetzin mukaan paljon rajummin. ”Siellä tauti on ollut selvästi tappavampi kuin meillä. Suuri syy on huonosti toimiva ja epätasa-arvoinen terveydenhoitojärjestelmä.”

Suomalaiset luottavat terveydenhoitoon. ”Jos Suomessa sanotaan, että terveydenhuoltomme on vaarassa romahtaa, se on meille niin abstrakti asia, että emme edes ymmärrä mitä se tarkoittaa”, Absetz sanoo.

Sen sijaan ymmärrämme kyllä oikein hyvin, mitä se tarkoittaa, jos tuttu parturi joutuu pistämään pillit pussiin tai lähiravintola lopettaa toimintansa.

Siksi jotkut pitävät hallituksen ja viranomaisten rajoitustoimia liioiteltuina. He ovat kyseenalaistajia, jotka asettavat ihmisten vapauden etusijalle. Usein he perustelevat näkemyksiään esimerkiksi talouden toimintaedellytyksillä tai lasten ja nuorten edulla.

”Moni ajattelee, että pandemiarajoitusten talousvaikutukset ovat suuremmat kuin sen vaikutukset kansanterveyteen. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole erillisiä, vaan kytköksissä toisiinsa”, Absetz sanoo.

Sitten ovat vielä riskinottajat, jotka ottavat elämässään riskejä monista eri syistä. ”Suomalaisista aikuisista runsas 10 prosenttia tupakoi päivittäin, vaikka he tietävät, että siihen liittyy huomattavia riskejä sairastua tappavaan tautiin”, Absetz huomauttaa.

Kapinoitsijoita Suomessa ei vielä ole nähty siinä mitassa kuin muualla Euroopassa, esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa.

Ulkonaliikkumiskieltoa vastustaneet mielenosoitukset yltyivät viime viikonvaihteessa muun muassa Amsterdamissa, Eindhovenissa ja Rotterdamissa. Satoja ihmisiä pidätettiin. Hollannin pääministeri Mark Rutte sanoi, että kyse ei ollut protestoinnista vaan rikollisesta väkivallasta.

Saksassa on maaliskuusta saakka toiminut Querdenken-711-liike, johon kuuluu myös rokotusten vastustajia ja äärioikeistoa. Liike on järjestänyt mielenosoituksia suurissa kaupungeissa.

Populus-baarin yökahvilassa Aleksis Kiven ladulla laulettiin marraskuussa karaokea.­

Absetz tähdentää, että jos ihminen kokee, että hänellä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asioihin eikä kontrolloida tilannetta millään tavalla, kapina purkautuu mielenosoituksina.

Suomessa samankaltaista vastarintaa ei ole ilmennyt.

Yksi syy siihen on Absetzin mukaan se, että hallitus ja viranomaiset ovat pyrkineet toimimaan pitkälti suositusten ja vapaaehtoisuuden pohjalta. Ulkonaliikkumiskieltoja ei täällä ole ollut.

Lisäksi koronan ehkäisystä näyttää valtion johdossa vallitsevan pitkälti konsensus ainakin siltä osin, että kaikki ovat suhtautuneet tilanteeseen vakavasti.

”Toisenlainen esimerkki on vaikkapa Yhdysvallat, jossa entinen presidentti Donald Trump kyseenalaisti pandemian leviämisen estämiseen tähtääviä toimia ja näytti itse huonoa esimerkkiä”, Absetz sanoo

Mikä sitten motivoisi ihmisiä noudattamaan edelleen viranomaisten ohjeita ja suosituksia?

Pakkokeinot eivät Absetzin mukaan ole hyvä keino. Ne herättävät pikemminkin vastarintaa ja houkuttelevat ”tekemään koronasyntiä”.

Koronaviruksen muunnoksella pelottelu ei liioin motivoi.

Raskaan huolipuheen sijaan Absetz toivoisi ilopuhetta ja ratkaisupuhetta.

Hän ehdottaa juhlintaa – eikä tarkoita sellaista juhlintaa ja pörräämistä kuin Helsingin keskustassa saattoi viikonloppuna nähdä.

Absetz kannustaa juhlimaan sitä, miten hyvin Suomi on onnistunut koronapandemian torjunnassa tähän asti. Hän haluaa nostaa esiin esimerkkejä vaikkapa siitä, miten yksittäiset kansalaiset ovat omalla käytöksellään nostaneet Suomen kansainvälisissä vertailuissa parhaiten koronasta selviytyvien maiden joukkoon.

”Olemme investoineet pandemian hillitsemiseen jo niin paljon, että nyt ei pidä antaa periksi. Me tiedämme, miten tämä tehdään, ja jaksamme siihen asti, että epidemian leviäminen loppuu.”